El Almería prepara la primera final

La Unión Deportiva Almería, que hizo méritos para obtener más premio del obtenido en el campo del líder, quiere conseguir en el Mediterráneo sumar tres puntos vitales en la lucha por la permanencia en la categoría ante un rival directo como el Alcorcón. Los rojiblancos desde hoy ya se encuentran manos a la obra para luchar por un triunfo en un partido auténticamente vital y contra un rival directo.

Es una ocasión propicia para ver el futuro con mejores sensaciones, porque aunque ganar no posibilitará salir del descenso, sí que será importante para ver las cosas de otro modo. En ese sentido, la permanencia está en la mano de los rojiblancos que tendrán cuatro partidos seguidos de grandísima importante, ante Alcorcón, Nàstic, Real Zaragoza y Córdoba. La del sábado a las seis de la tarde, no sólo se trata de una jornada en la que los rojiblancos actuarán como locales sino que, además de ser frente a un rival directísimo, la diferencia de goles y la necesidad de sumar de tres en tres se tornan vitales para recuperar el terreno perdido. Ramis se estrenará en el banquillo local del Juegos Mediterráneos y tratará de conseguir una victoria en su feudo, algo que no hace el Almería desde hace más de un mes.

Tras la derrota de ayer ante el Levate, la plantilla y el cuerpo técnico quieren darle continuidad a la línea de juego y sobre todo hacer que esta se traduzca en victoria. Ramis y los suyos no tendrán descanso y este lunes se ha desarrollado la primera sesión de trabajo de la semana, si bien es cierto que esta ha estado marcada dentro de la recuperación después del partido disputado el domingo. Este entrenamiento estuvo dividido en dos partes. La primera la completaron todos los efectivos disponibles e incluyó ejercicios suaves. Mientras, la segunda, con partidos cortos en campo reducido, la hicieron los jugadores que no participaron en la jornada de ayer, mientras que el resto se marchó al gimnasio para tareas de prevención.

Ramis tuvo distintas ausencias de jugadores del primer equipo. Karim Yoda y Zongo están lesionados mientras que Javi Álamo continúa con ejercicios al margen de sus compañeros, aunque por primera vez realizó carrera continua, por lo que evoluciona bien de su lesión. Además, Jorge Morcillo se quedó en la sala médica por una contusión. Además, la lesión de Fran Vélez en el Ciutat de Valencia le tendrá varias semanas fuera y cuyo alcance exacto está pendiente de las pruebas médicas a las que se ha sometido. Dos jugadores del filial, Nano y Paquito, completaron el plantel junto con el meta Albert Batalla.

El equipo volverá a entrenar el próximo miércoles, ya que al final se ha decidido dar descanso para la sesión prevista mañana.