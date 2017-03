Ramis se va contento por el juego y descontento por el marcador en su debut

Luis Miguel Ramis, técnico que hoy debutó como entrenador del Almería, afirmó que se marchaba contento por el juego de su equipo y descontento por el resultado de un partido que acabó con victoria del Levante por 1-0.

"Hemos merecido algo más y no hemos tenido fortuna. Se ha demostrado que el equipo que lleva una inercia positiva las mete y el que no, como es nuestro caso, no lo consigue", agregó Ramis.

"Veo mucho potencial en el equipo y pienso que si seguimos generando ocasiones como hemos hecho hoy, tendremos más posibilidades de dominar al rival y de ganar", agregó Ramis, quien añadió que el equipo "sigue vivo".