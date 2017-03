Ramis: "No me asusta nada en el fútbol"

Los números del Levante UD son para asustarse. Sin embargo, Luis Miguel Ramis no siente esa presión por los 38 puntos conquistados por los granotas sobre los 42 que ha disputado en el Ciutat de Valencia. «No me asusta nada en el fútbol y un rival con esos números tampoco». De todas formas, el orensano no ha dudado en calificarlos de «extraordinarios, pero no cambia nuestra idea de cara a jugar el partido».

Para el nuevo entrenador de la UD Almería, estos tres puntos que se ponen en juego el domingo, a mediodía, «son los mismos tres puntos importantes que en cualquier otra circunstancia. Sé lo que tenemos delante, pero vamos a tratar de centrarnos mucho en los nuestro, que hay mucho también».

Podría ser con algunos cambios, aunque no ha desvelado ni tan siquiera si habrá cambios. «Lo veréis el domingo. Siempre hay algo particular cuando hay algún cambio. Lo que intento es aprovechar todo lo bueno, que es mucho, y matizar algunos aspectos del juego que ellos han entendido muy rápido, pero porque tienen capacidad».

Ha hecho hincapié en eso. «Las explicaciones de las tareas que hemos hecho han sido muy breves y no ha hecho falta insistir mucho para que entendieran cuál era la intención de la tarea. Eso habla de un equipo inteligente, de jugadores inteligentes y jugadores de fútbol y lo han hecho bien. Ese es el camino».

De cara al once, no ha dudado en expresar que «todos entran en posibilidades de entrar en el equipo. En cuanto al cambio, siempre lo que buscas es dar un paso adelante y cambiar las sensaciones de la plantilla haciéndoles ver que pueden ofrecer mejor rendimiento y lo van a hacer».