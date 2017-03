Fran Vélez: «Los jugadores tenemos mucha culpa de tanto cambio de entrenador»

En un vestuario de un equipo de fútbol, como de cualquier otro deporte colectivo o, también, como en cualquier trabajo en el que hay varias personas implicadas, hay dos tipos de personas cuando las cosas no van bien a nivel general. Por una parte están las que siempre encuentran un culpable al que señalar como responsable de todos los males. Por otro lado, los que asumen su parte de culpa e intentan mejorar a nivel individual antes de esperar a que el cambio que se produzca termine por beneficiarle.

En la UDA actual no iba a ser menos. No ya por el hecho de que Fernando Soriano fuera destituido de su cargo hace casi tres semanas y la diferencia, en el plantel, esté entre los que responsabilizan al maño de todos los males y los que asumen, que los hay, que entre los jugadores también se han hecho las cosas mal.

El dato 8 Los entrenadores que ha tenido la UDA en el último año y medio, desde el descenso a Segunda

La cuestión es mucho más amplia. Tanto como que en el último año y medio han pasado, contando a Luis Miguel Ramis, presentado el miércoles, hasta ocho técnicos para dirigir a una plantilla hecha, en teoría, para estar en la parte más alta de la clasificación. Al menos, así lo decía el presupuesto del pasado ejercicio cuando, el plantel de la UDA, era el más caro de toda la llamada Liga Adelante.

Todos los entrenadores que han pasado por el Estadio de los Juegos Mediterráneos ejerciendo como anfitrión han dicho, por activa y por pasiva, que el Almería tenía unos jugadores de gran calidad. Al final, se iban sin haber podido sacar ese rendimiento de manera regular. El tarraconense no fue menos y también argumentó que, desde fuera, se había preguntado más de una vez cómo estaba el Almería tan abajo teniendo los futbolistas que tiene.

Demasiados jefes

Para responderle, ayer pasó por la sala de prensa uno de los que, además de jugar con prácticamente todos los entrenadores que han pasado por el Almería, es de los que no tiran la piedra y salen corriendo. De los que si tiene

que dejar de ser políticamente correcto con sus compañeros, lo es. Así que en esta ocasión no iba a ser menos. Sobre todo cuando se le cuestionó por el número de 'jefes' que ha tenido en todo este tiempo que lleva el equipo desde que se descendió la última vez de la Primera División.

La fraseFran Vélez - Defensa de la UDA «Nivel sí hay pero hasta la fecha no lo hemos demostrado y por eso estamos en esta situación»

«Si cambias tanto de entrenador, la culpa no debe ser siempre del entrenador. Los jugadores tenemos mucha culpa de que estemos en esta situación», declaró el '3' rojiblanco. Algo que lo tiene muy claro viendo que han pasado técnicos de formas de trabajo y de caracteres muy diferentes. Así que no se ha seguido, hasta la fecha, un mismo patrón y ha sido el equivocado. «Una vez puede ser culpa del entrenador, pero tantas veces... la tenemos los futbolistas», insistió para que quedase claro su mensaje y que no quedase ninguna duda de que miraba para otro lado, como sí han podido hacer algunos compañeros en estos meses con un banquillo muy convulso. Para acabar con este asunto, recordó una máxima, por si alguien no lo había pensado. «Tanto cambio de entrenador a un futbolista tampoco le viene bien».

Nivel no mostrado

Y si los entrenadores no han sido capaces de sacar el nivel de los jugadores, tal y como se ha venido repitiendo hasta la saciedad, Fran Vélez quiso cambiar el pensamiento. Cuando lo 'fácil' hubiera sido criticar y no asumir, el catalán mostró su lado más autocrítico hacia el propio colectivo de profesionales. «Nivel sí que hay, pero hasta ahora no lo hemos dado». Frase lapidaria que resume todo lo vivido en el Almería desde hace un par de temporadas.

A su juicio, simple, real y efectivo, «de otra manera no estaríamos en la situación en la que estamos». Porque el Almería ha estado más jornadas en puestos de descenso que fuera de la zona de quema, pese a que en la pasada campaña estuvieron lejos del descenso en la jornada 42, que es la que realmente vale.

Como vale el caché pagado por cada jugador, sobre todo los que vinieron en el verano de 2015, y que no han mostrado su nivel de forma regular. También ha ocurrido en el presente ejercicio. Entre unos y otros, la dificultad para hacer el equipo no ha sido, en casi ningún caso, porque hubiera dos jugadores con un gran rendimiento peleando por un puesto. Más bien, el que jugaba perdía seguir por una mala actuación. La práctica no se unía con la teoría. «Siempre hemos dicho que en los últimos años hay nivel, pero los resultados dicen que estamos abajo por méritos propios. No lo hemos demostrado», manifestó un Fran Vélez que tendrá que habituarse, como el resto de sus compañeros, al sistema de trabajo de Ramis.

«Cada entrenador tiene su idea. Todos partimos de cero. Los que han tenido menos minutos esperan tener más». Será hasta comprobar si el exCastilla sigue tirando por los mismos que Soriano, si entiende que los cambios de Fran eran positivos o hace una 'revolución'.