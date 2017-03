¿Qué ha enseñado Ramis en el tercer entrenamiento?

El Almería ha desarrollado esta mañana la tercera sesión de entrenamiento de la semana pensando en el partido que el domingo jugará en el Ciutat de Valencia frente al Levante UD, el líder de la categoría que no ha cedido más puntos que dos empates jugando como local y que va disparado hacia el ascenso a Primera División.

Los rojiblancos sí que han mostrado una intensidad que es común en las sesiones llevadas a cabo bajo las órdenes de Luis Miguel Ramis, que cuenta con el apoyo de José Manuel Gil, que hace las veces de segundo entrenador, y Pablo de la Torre, preparador físico. Es lógico, por otra parte, cuando hay técnico nuevo que todo el mundo se 'reactive' tratando de enseñar sus armas con vistas a la que será la primera convocatoria del técnico gerundense, presentado el pasado miércoles.

Este no ha dado demasiadas señales con respecto al equipo que pueda jugar de inicio el domingo. Ayer recolocó jugadores, con Fran Vélez como central, Ximo Navarro en el lateral derecho y Joaquín en la posición de pivote. Hoy, sin embargo, todos han vuelto al sitio en el que jugaron el pasado domingo y se desprende que no habrá muchos cambios. En ese sentido, apunta a que la posición de centrales será para Joaquín y Ximo Navarro, con Nano en banda izquierda, mientras que la vacante en banda derecha se resolverá entre Isidoro y Marco Motta.

Las dudas están en el centro del campo, pero sólo por si no llega Borja Fernández. El gallego ha participado en el partido que ha planteado el técnico, acompañado por Diamanka y Ramón Azeez, de lo que se desprende que Pozo no estará en el once. Claro que habrá que ver si Borja llega, porque la carrera continua con la que acabó la sesión no la hizo el pivote rojiblanco, que trabajó con Enrique Portaz, al margen.

El que no ha participado, como era lógico, ha sido Javi Álamo, que estará ausente dos jornadas más por la rotura fibrilar que le diagnosticaron el pasado lunes.