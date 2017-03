Ramis: «Con el esfuerzo se consiguen los retos»

Luis Miguel Ramis ha tomado ya el mando en la UD Almería. El técnico tarraconense no acepta el reto de conseguir la salvación del equipo rojiblanco, un reto que lo ha calificado de «ilusionante» y sin miedo, pese a que en el último año y medio han pasado ya ocho entrenadores por el banquillo de la entidad unionista. En ese sentido, ha explicado que «el fútbol en ese nivel ofrece este tipo de situaciones, non le pasa sólo al Almería, pasa a otros muchos clubes porque los niveles de exigencia son altísimo».

Así, no ha dudado en advertir de que «afrontamos el reto muy seguros, con mucha fe porque confiamos mucho en lo que trabajamos, en los que transmitimos y en lo que creemos que el jugador percibe».

Precisamente, en su discurso no ha dudado en señalar que «el fútbol es de los jugadores, nosotros ayudamos para transmitirles ideas colectivas para que ellos se expresen en el campo, pero el fútbol es de ellos y hay que tratar de sacarle todo el juego a ellos. Cuando sienten que con el esfuerzo se consiguen los retos, son jugadores ya profesionales, que ha pasado por muchas situaciones, uno se siente fuerte en el campo y para trabajar durante la semana».

El técnico, curtido en la llamada 'Fabrica' merengue durante las diez últimas temporadas con otras quince como jugador a nivel profesional, quiere crear «esa inercia y no nos hacen falta muchas semanas. Desde hoy esperamos transmitir esa idea».

Al respecto del problema que ha mostrado el equipo en las últimas jornadas, con el factor físico como lo más destacado, el nuevo técnico rojiblanco ha expuesto que ese «es un aspecto más en el que vamos a incidir» y que para él no es «ni más ni menos importante que otros. Lo que quereos es que al jugador le llegue na información clara de lo que queremos a nivel colectivo del equipo».

En ese sentido, no ha dudado en desetadcar que «la plantilla tiene unas individualidades extraordinarias, pero hay que trabajarlas a nivel colectivo y con esto no quiere decir que no se ha ya hecho antes». Ha incidio, al respecto, que «los resultados mandan y hacen que un equipo pierde un poquito el sentido colectivo y los resultados no ayuden».

El objetivo prioritario es el de «tratar de recuperar las buenas sensaciones en todos los ámbitos que hay que tocar a un equipo cuando lo prepararas para competir y eso empieza hoy»,

Ha terminado asegurando que «hay tiempo más que de sobra para que la plantlla reciba el mensaje que nosotros le vamos a mandar, estamos convencidos que por la capacidad que tienen lo van a hacer y que eso lo van a poder disfrutar el fin de semana».