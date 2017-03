Antoñito: «El futbolista almeriense tiene mucha calidad en sus genes»

Antonio José Rodríguez, más conocido futbolísticamente como Antoñito, fue el invitado de ayer en la Tertulia del Minuto 92 que cada martes lleva a cabo Radio Marca Almería desde el restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón de la capital. Fue un programa muy completo que analizó la actualidad de la UD Almería, marcada por la incertidumbre en el banquillo, al menos hasta el día de ayer.

Antoñito, que disfrutó como jugador de los inicios del que años más tarde sería el club más laureado de la historia del fútbol almeriense, rememoró que «como futbolista, el defender los colores de tu ciudad es lo máximo. Yo, de pequeño, iba al Franco Navarro a ver al Almería y mi sueño era poder jugar algún día en ese estadio frente a mi afición, y lo conseguí. Viví muchas tardes de gloria con el Club de Fútbol, y tuve la oportunidad de jugar con la Unión Deportiva y coincidir con ese club que nos daría tantas alegrías en el futuro». El que fuera atacante del cuadro rojiblanco recalcó que «creo que es un error que no se apueste más por los futbolistas almerienses. Ahora mismo hay dos en la primera plantilla y no desentonan en ningún sentido. Si hay alguien que sienta los colores, ese es el jugador de la tierra, como le pasa a Joaquín o a Puertas, que no son menos que lo que hay. Apostar por la cantera tiene más beneficios que contras».

Con respecto a este tema, Antoñito explicó que «en mi época hemos estado Esteban, José Ortiz, Moreno, Raúl Sánchez o Francisco, a quienes se les dio la oportunidad y demostraron que estaban totalmente cualificados. ¿Por qué no puede haber más jugadores como ellos en la provincia? El futbolista almeriense tiene esos genes. Es como el canario, que alberga, de forma innata, mucha calidad en sus botas. Solo hay que darle la oportunidad, y allí se hace mucho. Por eso salen jugadores tan buenos de las islas. El jugador almeriense, por suerte, también los tiene, pero no se le dan tantas opciones de jugar en el primer equipo y se tiene que marchar lejos de la provincia».

Mala situación

Antoñito, actualmente, acude cada dos fines de semana al Estadio Mediterráneo como cualquier otro hincha. El ex futbolista reconoció que «algo se está haciendo mal. El qué no lo sé, porque yo ahora mismo soy un aficionado más y puedo hablar de lo que palpo desde la grada, pero está claro que las cosas no se están realizando como se debería, porque la situación es muy delicada».

La tardanza en contratar un nuevo entrenador fue otro de los temas que salieron a colación en la Tertulia del Minuto 92 dirigida por Víctor Hernández, que estuvo acompañado por los tertulianos Seba Miras, Juan Ortega, Juanjo López y Alejandro Asensio. Antoñito apuntó que «seguimos perdiendo el tiempo y las jornadas continúan pasando. Cuando se toma una decisión importante, hay que tener una alternativa. No pueden pasar las semanas y que todo continúe igual. Estaba claro que había que prescindir de Soriano, pero el nuevo entrenador tendría que estar decidido. No se tienen las ideas claras y se está jugando con fuego».

Como cualquier almeriense, el ex jugador confía en que el conjunto andaluz, finalmente, pueda evitar el descenso de categoría. «La Segunda B es un fracaso para la UD Almería. Ahora no sucede como en otras épocas, que veníamos de abajo y esa división se veía como una opción. Ahora se viene de Primera, y el equipo no se puede permitir el jugar con fuego y esperar a que en las últimas jornadas todo se solucione de alguna manera, tal y como ocurrió la temporada pasada. Hay que actuar cuanto antes, porque cada vez queda menos».