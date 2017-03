Alfonso García se encomienda a Ramis

Hubo fumata blanca. En Águilas, tras varias horas de reunión entre Alfonso García (presidente), Raúl Lozano (director deportivo) y el candidato definitivo (Luis Miguel Ramis), el nuevo entrenador del primer equipo de la UDA es el preparador catalán. El que ha superado al resto de candidatos con los que hubo contactos, en algunos casos, y negociaciones, en otros, para hacerse cargo del banquillo rojiblanco. El dueño de la entidad se encomienda al exReal Madrid Castilla, con el que estuvo muy cerca de ascender a la Liga 1|2|3, después de superar con creces los números que había dejado Zinedine Zidane al frente del filial madridista la pasada campaña. El ascenso se quedó en imposible tras la eliminación, primero, a manos de un UCAM Murcia y, en la siguiente ronda, por el Lleida. Ahora, Ramis tiene de esta manera su primera experiencia como entrenador profesional, toda vez que ha pasado toda su, todavía, corta carrera en los banquillos en la cantera merengue.

Y no se trata de una experiencia sencilla de inicio. Debe reconducir la nave rojiblanca que está, desde hace bastante tiempo, a la deriva. Centrados en el presente, a cuatro puntos de los puestos de salvación. Con una dinámica bastante negativa, pese a los cuatro puntos de los seis últimos logrados con Fran Fernández en el banquillo. Con un plantel que no ha dado, por diversas circunstancias, el nivel esperado en la casi totalidad de sus miembros en el actual ejercicio, algo que se podría unir a lo sucedido en la campaña anterior, cuando se salvaron del descenso en la última jornada.

Es el único objetivo marcado por club y entrenador. El contrato es hasta final de temporada. Ni el presidente, ni el director deportivo y ni el nuevo técnico han querido 'atarse' con un contrato de más duración. No ya por la situación de la plantilla. No lo han querido hacer para, cuando acabe la campaña, ver el desarrollo de los últimos meses y, sea el sitio que sea a nivel deportivo, ver si el nuevo proyecto se hace con todos los presentes ayer en la reunión como protagonistas. No hay que olvidar que Raúl Lozano también firmó hasta el final de la presente campaña, teniendo como principal misión la de encontrar un entrenador que fuera capaz de sacar rendimiento a una plantilla que, por nombre, debería estar en la parte alta y que, por resultados, está con los mismos puntos que el colista.

Primer entrenamiento

Ramis tendrá hoy la primera sesión con los que son ya sus nuevos jugadores. Será a las 18.00 horas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Una primera toma de contacto para conocerse e iniciar la preparación del estreno en los banquillos. Una cita que tendrá como escenario el Ciutat de Valencia. El rival, el líder de la categoría. Un Levante que le saca 18 puntos de ventaja al tercer clasificado. O, lo que es lo mismo, seis partidos de ventaja cuando restan 13 por disputarse.

Prácticamente un tercio de la competición para dejar a cuatro equipos por debajo de los rojiblancos. Ahora mismo hay dos (Mirandés y Rayo Vallecano), aunque con los mismos puntos que los almerienses. Por encima, el Mallorca con un punto más. Después, Córdoba, UCAM, Alcorcón y Nàstic de Tarragona. El cuarteto, con cuatro puntos más que los rojiblancos y, por tanto, con 33 en su haber. Entre los siete, salvo hecatombe de alguno que esté por arriba de ellos, se jugará el todo por el todo para evitar las cuatro últimas plazas que dan 'billete' para la Segunda B.

Han sido dos semanas de búsqueda para encontrar al nuevo entrenador. Desde que Alfonso García destituyera a Fernando Soriano tras caer ante el UCAM Murcia (2-3) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En ese día acabó con toda la estructura deportiva. Además del técnico, también echó al que formaba parte de la comisión deportiva (Andrés Fernández). Su idea era la de contratar al técnico. Pero prefirió fichar a un director deportivo (Raúl Lozano) para que fuese el salmantino el que le aconsejase sobre el que debía sentarse en el banquillo.

Mientras que esto sucedía, se decidió que Fran Fernández se hiciera cargo del equipo. La victoria en Lugo permitió tener una semana más para esa búsqueda. El empate frente al Huesca y, sobre todo, que la imagen volviera a ser la plana del resto de la temporada, provocó que García y Lozano tuvieran claro que se necesitaba un técnico con carácter. Lo de la experiencia quedaba en un segundo plano.

Preferían alguien que asumiera el reto de sacar el rendimiento a la plantilla más que alguien que viniese de vuelta. Y el elegido ha sido Luis Miguel Ramis. Aunque, ¿quién ha elegido a quién?