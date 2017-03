Fran Fernández: «El punto logrado ante el Huesca no es nada malo»

Fran Fernández sabe que es una persona de club. Por tanto, se encuentra a la espera de que tanto Raúl Lozano (director deportivo) como Alfonso García (presidente) le digan si seguirá, con todas las consecuencias, como preparador del primer equipo o 'bajará' al filial rojiblanco, tal y como ha estado haciendo desde el comienzo de la presente campaña. Por ello, el almeriense no necesitó muchas palabras para hablar de su futuro cuando fue cuestionado, al acabar el partido, si los cuatro puntos logrados de los seis posibles eran el mejor aval para continuar en el cargo con los mayores. «No me preocupa para nada», dijo. Se quiso centrar y dar todo el protagonismo a lo que acababa de suceder en el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Lo que sí me preocupa es que el equipo esté en descenso. Yo seguiré trabajando hasta que el club me comunique lo contrario», manifestó.

En cuanto al choque, como en algunos casos sucedió con sus jugadores, prefirió ver el futuro de una mejor manera que el pasado. Su apreciación fue por lo visto ante el Huesca. «Hemos salido a por el encuentro porque necesitamos ganar, tuvimos llegada, aunque nos faltó mayor paciencia y nos sobró precipitación, algo que es producto de la situación en la que se encuentra el equipo». Una situación que espera poder corregir conforme vayan pasando los partidos. Era su pensamiento. Otra cosa muy distinta puede ser lo que tenga en su hoja de ruta el propio club.

Valoró Fran Fernández el rival que tuvieron delante. Un Huesca que está rozando los puestos de playoff y que tuvo pocas ocasiones de gol. «Mantener la portería a cero. Se están dando pasos hacia delante en defensa y los jugadores han sido muy solidarios en su trabajo». Pero hubo una parte negativa. Todo lo que pasó del centro del campo hacia la portería defendida por Sergio Herrera. Otro aspecto negativo fue el apartado físico. Sin nombrarlo, sí que se quejó del estado de algunos jugadores y, también, a nivel colectivo. «No hemos estado bien en la última fase del partido». Algo que ya pasó, según su opinión, en su estreno como entrenador del primer equipo del Almería. «Como en Lugo, nos ha costado mucho llegar al tramo final. El aspecto físico es algo a mejorar».

Con todo lo dicho, «no podemos considerar que el empate sea un resultado malo». Los almerienses no pudieron lograr el segundo triunfo seguido, algo que no sucede desde el pasado mes de abril. 11 meses sin encadenar seis puntos de otros tantos jugados. Una rémora que están pagando al estar durante más tiempo en puestos de descenso que fuera de la quema en las últimas temporadas.

Anquela

Por su parte, Anquela (entrenador del Huesca) consideró que su equipo hizo «méritos para haber ganado», aunque elogió al Almería. «Tienen muy buenos jugadores y creo que saldrán de los puestos bajos». El jiennense dio un consejo de los que le da a los suyos. «Si juegas muy bien tienes opciones de puntuar en esta categoría», reconoció.