¿Y si seguimos soñando?

La victoria conseguida la pasada semana en el Anxo Carro ha sido para la historia reciente algo así como aquel santuario en el que se convirtió, en abril de 2016, El Toralín de Ponferrada, donde también se conquistaron tres puntos vitales para la posterior salvación. Los puntos sumados permiten a la UD Almería vivir en un sueño del que nadie quiere despertarse. Y es que no cabe duda alguna que en un deporte donde se vive de triunfos como mejor se está es superando rivales, si son de la talla del Lugo o, como se espera esta semana, del Huesca, mejor que mejor, aunque haya quienes traten de quitarle mérito a los logros, valorando aspectos que no tienen que ver con lo meramente deportivo. Ya sucedió en etapas pasadas como cuando se superó a un Nàstic que iba último, pero que sólo cinco meses antes disputaba el playoff de ascenso a Primera División. El rival de este mediodía no es un conjunto fácil, como lo demuestra su solidez lejos de casa y esa posición en la tabla que le convierte en aspirante al ascenso o, cuando menos, a disputar el playoff.

A decir verdad, pocos equipos tienen un estatus peor que el de la UD Almería. Por eso, de manera acertada, el técnico rojiblanco, Fran Fernández, no dudó el pasado viernes en tratar de despejar tanta euforia para con un equipo que lo único que consiguió el pasado domingo fue sumar tres puntos que no le permiten airear virtudes, que puede que existan, pero que están escondidas por culpa del aciago y generalizado comportamiento de un equipo, el rojiblanco, anclado a las posiciones de descenso desde hace tanto tiempo que para valorar los buenos resultados necesita de familiarizarse y acostumbrar a sus seguidores a lo que todavía no ha conseguido, vencer y vencer, aunque sea por segunda vez consecutiva. El Almería, en cuanto a su recorrido por Segunda División A en la presente temporada, lleva diez jornadas seguidas en zona de descenso, en la que ha estado diez jornadas más de los 18 partidos anteriores. Es decir, que el equipo rojiblanco lleva con billete a Segunda División B 20 de las 28 jornadas hasta ahora disputadas.

Pasión desmedida

Tan faltos de esa sensación de triunfos, incluso de ganar fuera, la primera victoria lograda en Lugo requiere de medir la pasión, de no interpretar la misma con una pasión desmedida. Fran Fernández, un técnico de menos de 40 años, pidió el viernes la cordura impropia de los jóvenes para, cauteloso, aportar motivos para creer en el triunfo. No es nuevo lo que expresa su catecismo, este habla de la seguridad en ganar si se hacen las cosas bien.

El técnico rojiblanco atisba un partido diferente al del triunfo en el Anxo Carro, un duelo que requerirá de cosas distintas porque el Huesca se comporta de forma bien distinta a como lo hace asiduamente el Lugo de Luis César Sampedro. El Huesca puede que sea menos 'atrevido' en ataque -se ha quedado diez veces sin marcar, siete de las cuales fueron como visitante-, crece desde una seguridad defensiva -nueve partidos con su portería a cero lleva- que obliga a quien quiera ganarle a tener un acierto que, desafortunadamente, no tiene la UD Almería, que en su última cita, esa que todo el entorno rojiblanco desea pase a la historia como la primera de una larga racha de sonrisas, no varió sus prestaciones, por más que fue más vertical que antes. Al final, las estadísticas hablan dos disparos entre los tres palos sobre un total de cinco lanzamientos hacia el 'fondo' que defendía el CD Lugo. Y esta UD Almería, que se defendió bien e impidió que el Lugo jugara incómodo aún cuando tuvo más presencia arriba, necesita lograr triunfos, sí o sí, y defendiendo se mantiene la puerta a cero, pero con eso no es suficiente cuando existe el déficit del gol en portería ajena.

El trabajo semanal apunta hacia esa máxima y, sin olvidarse de mostrarse solidarios, intensos y concentrados en defensa como el otro día, el objetivo es el de aprovechar esa verticalidad con goles que no ha aparecido casi nunca, puede que por los miedos. De todas formas, el equipo mejoró en tareas defensivas, lo que da seguridad para mirar hacia arriba. Ahí, puede ser fundamental el cambio de ubicación de Ximo Navarro, que ha pasado de ser un lateral que dejaba puertas abiertas por su banda, a un central rápido que pelea y gana los duelos directos. El granadino será uno de los hombres de la parte de atrás, junto con Isidoro -titular por la falta de entrenamientos de Marco Motta, que entra en la convocatoria-, Joaquín y Nano.

La parcela ancha

El centro del campo genera dudas ante la salida de Fran Vélez -algo tendrá el agua o el vino cuando lo bendicen y que ha sido titular con todos los técnicos de la UD Almería-. El tarraconense vio la quinta amarilla y Borja Fernández, otro fijo, pierde el acompañante. Todo apunta a que será Ramón Azeez el que retrase su posición con respecto a la pasada semana. Esa posición que deja vacante el nigeriano puede ser para José Ángel Pozo, que no disfrutó de minutos en el Anxo Carro, o Miguel Ángel Corona, que tampoco jugó, pero que sí se lució en el partido frente al UCAM Murcia, más allá del atroz resultado encajado que deparó la destitución de Fernando Soriano como técnico y hundió más a un equipo que ahora trata de salir de esas posiciones.

De ahí en adelante, el cambio obligado es el de la entrada de Antonio Puertas, ausente en la anterior jornada por sanción, en lugar de Javi Álamo. El canario sufrió un pisotón en un tobillo, en el duelo del pasado domingo, y los tres puntos de sutura recibidos le impiden competir sin dolor por el mero hecho de calzarse las botas. Fidel y Quique González son los que faltan en un equipo que crece desde la portería con la presencia bajo palos de Casto Espinosa.

Sólido

Enfrente estará un equipo muy sólido como el de Anquela. Tras conseguir los últimos 10 puntos de 12 posibles, vive un momento dulce, sinónimo de las virtudes que atesoran los azulgranas, con peligro y agresividad ha recuperado el olfato goleador, que le faltó en el comienzo de 2017, con cuatro partidos sin marcar. Aunque febrero comenzó con derrota, aquellos dos primeros goles se unen a los seis restantes de los últimos cuatro choques ligueros, en los que también marcó.

En cuanto a los otros números, los más importantes, hablan de seis empates y una victoria a domicilio consecutivas, desde que cayera en el Carranza (1-0), con gol de Ortuño. Además, esas tres victorias frente a Córdoba, Sevilla Atlético y Real Valladolid y el empate frente al Elche, en las últimas cuatro citas, provocan que pensar en el playoff de ascenso, pese a que el discurso cauteloso habla de acercarse a los 50 puntos, no sea una idea descabellada. De todas formas, el Almería quiere seguir soñando.