El Almería no hace méritos para nada más

El Almería no hizo méritos para otra cosa que no fuese el empate en el partido más importante de los últimos celebrados en casa, puede que por debajo del disputado hace dos semanas frente a UCAM Murcia, pero lo cierto es que en el partido que el equipo rojiblanco disputó frente a la SD Huesca había muchas cosas en juego. Pero el Almería no fue capaz de crear cosas para sumar una victoria que hiciera buena la victoria de la pasada semana en el Anxo Carro.

ficha 0 UD Almería : Casto; Isidoro, Joaquín, Ximo Navarro, Nano; Borja Fernández, Ramón Azeez (Gaspar Panadero, m. 82); Antonio Puertas, José Ángel Pozo (Miguel Ángel Corona, m. 64), Fidel (Kalu Uche, m. 88), y Quique González.

0 SD Huesca Sergio Herrera; Akopo, Iñigo López, Carlos David, César Soriano; Aguilera, Melero; Ferreiro (Kilian, m. 89), Samu Sáiz, Álvaro Vadillo (Alexander González, m. 76), y Borja Lázaro (Vinicius, m. 58). Árbitro Cordero Vega, del comité cántabro. Amonestó a Ramón Azeez (m. 44), Nano (m. 51), Joaquín (m. 83), de la UD Almería, y a Aguilera (m. 61), de la SD Huesca. Incidencias Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 7.145 espectadores.

Fue mejor el Almería, en la primera parte y mantuvo el duelo hasta que se cumplió la hora de juego, momento en el que el equipo rojiblanco careció de acierto en la llegada, no controló el centro del campo y el último pase le jugó una mala pasada a un equipo con mejor comportamiento en defensa, pero con escasos recursos en ataque. El Huesca, que hizo su partido, hizo un poquito más, hasta para incluso haber ganado si Alexander González llega a aprovechar un mal despeje rojiblanco. Menos mal que no lo logró porque el empate, sin ser del todo bueno, permite sumar.

Más balón

El Almería fue quien, desde el inicio, tuvo la pelota, sacándola con calidad ante un Huesca que comenzaba a presionar en su propia parcela de juego. En el minuto 1, Antonio Puertas tuvo la primera, en un balón en largo que el de Benahadux cruzó en exceso, sin que hubiese rematador. El rival aparecía poco para sólo forzar acciones a balón parado.

El Almería no daba pasos atrás. En el minuto 9 apareció José Ángel Pozo por vez primera para meter un balón en el área para Fidel, que la cedió a Quique González, pero se dejó el balón atrás para forzar un saque de esquina. En la siguiente acción, la tuvo el equipo de Anquela que pidió penalti en el despeje por parte de Borja Fernández. La acción fue el primer acercamiento y el que marcó una fase de cierto control oscense, que en el 12 llegó con una jugada montada entre dos ex como Borja Lázaro y Samu Sáiz. En el 18, Vadillo, de falta, probó a Casto, con un disparo que el meta rojiblanco despejó a saque de esquina.

El Huesca apretaba, la defensa rojiblanca cortaba el balón y montaba la contra, como la ocurrida en el 19, en la que Quique González se llevó el balón, pero se equivocó al tratar de conducirla hasta el área cuando Fidel avanzaba a su par por la izquierda. Y con esa acción el partido entró en etapa de escaso fútbol, a decir verdad ninguno, aunque el Huesca, guiado por Samu Sáiz, seguía intentándolo, con cierto peso.

Reacción

El Almería disparó entre los tres palos en el minuto 30, tras una buena jugada de José Ángel Pozo, con participación de Fidel, y el malagueño buscó la portería para que Sergio Herrera, con dificultades, mandara el balón a saque de esquina, que sirvió de aviso para un mayor control de los rojiblancos, a los que les faltó finalizar jugada en un par de ocasiones, la primera tras un magnífico control de Antonio Puertas y la siguiente en una acción de Fidel.

De salida en la segunda parte, el Almería trató de ser dueño del partido. El Huesca, en el 48, se quedó en el último pase, 'sacado' por la experiencia de Ximo Navarro, y el equipo de Fran Fernández lo intentó en el 50 con una acción entre Fidel y Nano por banda izquierda que acabó con centro del lateral zurdo que despejó la defensa a córner anticipándose a Borja Fernández.

El Almería estaba más intenso y aprovechaba la 'pelea' por la banda izquierda, en la que Nano seguía entrando en colaboración con Fidel. En el 57, la acción fue de sociedad entre ambos, con centro del onbuense que no pudo rematar Quique. El Almería perdía el balón fácil, a partir de entonces, con un Huesca que daba sensación de peligro porque el Almería, necesitado de tener balón, lo había perdido y el Huesca trataba de aprovecharlo. En el 63, una entrada por banda derecha de Akapo acabó con centro que remató Aguilera, desde la frontal, que Casto despejó a córner.

Partidos

El equipo de Fran Fernández estaba partido y el Huesca seguía teniendo ocasiones. Casto, en el minuto 69, volvió a intervenir tras un gran disparo de Samu Sáiz que acabó con una mano perfecta del extremeño que mantenía en pie a un equipo rojiblanco que no daba la sensación sino que estaba roto y partido.

El partido se había transformado en un correcalles en el que el cuadro de Anquela era el que tenía más de ganar, con un Almería que había perdido el 'partido' en el centro del campo, con poca participación de los hombres de arriba. Ferreiro, en el 78, lo intentó con un disparo cruzado que se fue fuera por poco. El Almería se accionaba de forma intermitente. Fidel, en el 79, asistió a Quique González, que se encontró con la intervención de Sergio Herrera, que impidió que el remate del pichichi rojiblanco llegara a buen puerto.

Al Almería, de todas formas, le duraba poco el balón, mientras el Huesca no jugaba a otra cosa que a hacer su partido y esperar el momento, que también lo tuvo el equipo rojiblanco en una acción de Gaspar Panadero que no se atrevió a disparar y el Huesca, casi siempre tratando de controlar el duelo, se encontró con una clara ocasión, en el 94, que Alexander González no fue capaz de convertir. El empate final permite a la UD Almería sumar, aunque la sensación no permite alegrías porque no se hicieron méritos para nada más que para empatar y...