No piensa en su continuidad, «estoy aquí para ayudar con mi trabajo»

Su continuidad es algo que no se sabe cómo quedará. Por eso tal vez se fija en el presente. «No tengo ningún mensaje por parte del club. Es simplemente la confianza que me han dado y estoy muy agradecido a que me den esta oportunidad de poder ayudar. Yo estoy aquí para ayudar con mi trabajo, que es lo que sé hacer, y no mucho más. No me puedo plantear nada a nivel individual», reconoció el técnico de la UD Almería, que mañana pasará otro examen que podría darle la continuidad al frente de la plantilla. Sin embargo es consciente de que «estamos en una situación tan difícil que plantearme algo individual sería muy egoísta. Ahora mismo, importante es el equipo y el partido del domingo. El domingo tenemos que sacar el partido adelante».

Cierto es que oír esa situación actual, la presión puede afectar si vienen mal dadas, pero también tiene en mente lo que hay que hacer. «En eso estamos trabajando. Somos profesionales y tenemos que estar preparados para todo. Yo no creo que sea una situación que el jugador desconozca. De todos los jugadores que están en la plantilla, la mayoría tienen una gran experiencia y estoy seguro que los once o los catorce que participen en el domingo van a estar preparados para esta situación».

En eso juega un papel fundamental la afición. «Sabemos que tenemos que intentar enganchar a la afición, lo que pasó el último partido en casa no podemos permitirlo. Eso es culpa nuestra y tenemos que revertir esa situación. Tenemos que dar una imagen diferente, pero siempre partiendo de que tenemos que ayudar a que la afición esté con nosotros».

Para él es importante el rendimiento y la imagen. «Este domingo es muy importante que la imagen sea diferente. Tenemos que sumar todos y pensamos que la afición nos puede ayudar muchísimo, pero nosotros tenemos que dar pie a eso, tenemos que demostrar que queremos que nos ayuden».

Un apoyo fundamental para seguir cumplieron retos. «Habíamos cumplido un reto que era ganar un partido fuera de casa y lo hemos cumplido, ahora tenemos otro reto que es muy difícil, ganar dos partidos seguidos. Creo que estamos preparados para ello y que lo podemos hacer», aseguró.