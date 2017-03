El Almería insiste en cómo ganarle al Huesca

La UD Almería ha desarrollado, en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, el penúltimo entrenamiento de la semana pensando en el envite que el domingo, a las doce del mediodía, disputará frente a la SD Huesca. Fran Fernández ha trabajado poniendo incidencia en las llegadas por banda, con centros y finalización.

El técnico rojiblanco no ha podido contar con los servicios del extremo canario Javi Álamo, que el domingo pasado en el Anxo Carro, recibió un golpe en un lance del juego por lo que hubo de recibir tres puntos en un tobillo, que le impiden calzarse las botas sin molestias y podría no llegar a la cita del domingo. Quienes no estarán en esa afrenta son el centrocampista defensivo Fran Vélez, que vio la quinta amarilla frente al conjunto gallego, así como el lateral diestro Marco Motta, que se lesionó en aquel partido. Se unen así a los lesionados desde antes de esa cita, el francés Karim Yoda y el burkinés Jonathan Zongo.

El técnico rojiblanco, por otra parte, recupera a Antonio Puertas, que no pudo estar en Lugo por haber visto, en el partido perdido frente a UCAM Murcia, la quinta amarilla. Recuperado, apunta a estar en el once en la cita frente al equipo de Anquela, el primero del pelotón perseguidor de los puestos de playoff de ascenso Primera División.