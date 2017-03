Saber aprovecharse del momento

El calendario es igual para todos. Se deben medir los contendientes tanto en casa como a domicilio ante el resto de sus adversarios. Eso dice la teoría. Y la práctica también tiene gran parte de razón. Pero depende en gran parte de lo que se juegue el rival de turno en un momento determinado. Del estado de forma en el que llegue un equipo y su rival. Y de muy diversos factores. Como si tiene en mente otro compromiso más importante en pocos días o, a su vez, si ya ha cumplido sus objetivos y, como diría el malogrado Andrés Montes, 'se dejaba llevar'. Casos hay en todas las competiciones. De ahí que en cada vestuario se hagan cábalas y se tenga muy claro que se debe saber aprovechar el momento de cada circunstancia. De saber sacarle partido sube o baja el porcentaje de éxito.

Ejemplos hay. Sin ir más lejos, que se lo digan al Real Madrid si hubiera sido igual medirse al Valencia en diciembre a que el partido se jugase en febrero. En el Almería, conocida es la 'fortuna' que tuvo el cuadro rojiblanco en la etapa de Hugo Sánchez. Al Estadio de los Juegos Mediterráneos llegó un Athletic de Bilbao que más bien parecía el filial. Hasta nueve titulares dejó fuera del equipo inicial. El motivo, que tres días después jugaba la semifinal de la Copa del Rey y era objetivo prioritario. La victoria se quedó en tierras almerienses y se respiró.

En la actual Liga 1|2|3 ya no hay nadie que tenga otro compromiso que no sea la propia competición liguera. Así que hay que ver las dinámicas de cada equipo. Cumplida la jornada 28 el pasado fin de semana, dos tercios de la fase regular ya se han cubierto. Aunque en cada semana las sensaciones pueden ser muy distintas, sí que la clasificación de cada tercio por separado indica bien a las claras los derroteros que están llevando los dos 22 equipos que hay en liza.

El Almería, penúltimo en el global, logró el pasado domingo tres puntos ante un Lugo que está en una dinámica negativa. Quizás al ver que tiene complicado aspirar a los puestos de play off de ascenso y que la permanencia la tiene más que asegurada. Los gallegos han conseguido cinco puntos menos en esta segunda parte de la competición. De ahí que hayan bajado del cuarto puesto al noveno.

Algo parecido le ocurre al próximo rival de los rojiblancos. Pese a que ganaron el pasado fin de semana, los de Anquela han sumado tres puntos menos. Fuera de casa han bajado el ritmo de puntos. Una circunstancia que debería aprovechar, por segunda semana seguida, el plantel entrenado por Fran Fernández.

Sobre todo porque después llegará el equipo que más distancia ha logrado, tras 28 jornadas, en relación al tercer clasificado. El Levante parece que lleva el piloto automático. Único equipo que ha superado la treintena de puntos en cada tercio de la Liga. Números que lo dejan muy cerca del ascenso. Quedan 14 partidos y tiene 17 unidades de ventaja. Le 'sobran' por ahora más de cinco encuentros.

Cuatro 'últimos'

Es de los pocos rivales que tendrá la UDA con el ascenso directo como objetivo. Casi que ni como el play off. Al menos, a día de hoy. La mayoría de los equipos a los que se debe medir el conjunto rojiblanco son de la pelea por evitar el descenso. También, los que menos puntos han logrado en el segundo tercio. Los que 'bajarían' en esta hipotética clasificación deberán ser rivales de los almerienses. Mallorca, al que un cambio de entrenador no le ha servido de mucho, Sevilla Atlético (que sigue viviendo de las rentas de la primera parte), Córdoba y Mirandés serán claves en saber si la UDA puede lograr la salvación o, por el contrario, acompañará a alguno de ellos a Segunda B.

Además de los cuatro mencionados, el Almería tendrá que jugar ante otro cuarteto de conjuntos que han perdido fuelle en esta segunda parte. No en todos los casos están en puestos peligrosos, pero sí que sus aspiraciones del comienzo del ejercicio se han ido quedando aparcadas y, ahora, lo único a lo que aspiran es lograr la permanencia lo antes posible.

Un claro ejemplo es el Real Zaragoza. Pese al triunfo la pasada jornada, el equipo de Raúl Agné está metido en una dinámica negativa. Han logrado cinco puntos menos que en el primer tercio, contando con los tres del fin de semana anterior. Los maños tendrán que rendir visita al Estadio de los Juegos Mediterráneos. En la primera vuelta el partido acabó con 2-1 para los aragoneses. Pese a que tienen, ahora mismo, siete puntos más que la UDA, el golaverage particular entre los dos puede ser clave al final de la temporada.

Pero no todos van a ser partidos contra rivales que su dinámica es más negativa que en el primer tercio. Porque hay tres que han mostrado más firmeza en las últimas jornadas que en las primeras. El Real Valladolid ha obtenido tres puntos más, aunque insuficientes para estar más cerca del play off. Mientras que Numancia y Getafe han mejorado sus registros de forma considerable. Los sorianos eran penúltimo, junto a la UDA, con 14 puntos. Han sumado ocho más que los almerienses en la segunda parte. Los madrileños, por su parte, ya están en play off tras los 25 en 14 encuentros. Sus momentos también serán importantes para la salvación rojiblanca.