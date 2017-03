Javi Álamo, duda para el domingo

Fran Fernández, entrenador del Almería, sabe que, como mínimo, tendrá que hacer dos cambios en relación al equipo que salió de inicio contra el Lugo el pasado domingo. Fran Vélez (sanción) y Marco Motta (lesión) no podrán estar contra el Huesca. Pero podría haber alguno más que tampoco llegue a la cita en la matinal del último día de la semana. La duda es Javi Álamo. El canario recibió tres puntos en el tobillo en el último encuentro. No ha podido ejercitarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros ni ayer ni hoy. No está descartado, pero no se quiere correr ningún riesgo. Eso sí, se confía en que pueda ser de la partida o, como mínimo, entrar en la convocatoria.

El entrenamiento de hoy ha sido a puerta cerrada. El preparador almeriense podría poner un equipo más ofensivo o determinar que siga el centro del campo reforzado. La ausencia de Fran Vélez propicia esta duda. Si bien dar entrada a Pozo, en la mediapunta, para que Azeez forme el doble pivote con Borja Fernández o, por el contrario, dar entrada a un centrocampista como Pape Diamanka. En cuanto al lateral derecho, si Ximo Navarro sigue como central, el puesto debería ser para Isidoro. El exElche fue el que entró en lugar de Marco Motta cuando cayó lesionado en Lugo el domingo.