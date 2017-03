¿Los jugadores del Almería no tienen nada que decir?

Me gusta el fútbol porque me entretiene y porque me siento bien cuando mi equipo gana, pero no soy un entendido, es decir, que yo voy al campo y soy incapaz de ver el dibujo táctico sobre el terreno de juego o la estrategia de uno u otro equipo. Por eso me gusta verlo en televisión porque los goles los repiten hasta aburrir, así como las faltas, los penaltis o las jugadas más interesantes. Al margen de todo lo anterior tengo mis propias ideas sobre el fútbol y una de ellas es que en mayor o menor medida, entre unos y otros, nos hemos cargado este deporte. Recuerdo de niño cuando en los equipos jugaban los de la tierra y morían por ganar... por ganar el partido y no por ganar millones como ocurre ahora. De todas maneras no voy a entrar en ese terreno de demagogia fácil que es el fútbol de las estrellas actual.

Lo que me sorprende son los vaivenes en los equipos. Un conjunto de once jugadores, como es el caso de la UD Almería, que saltan al campo y deambulan por el césped sin saber qué hacer con el balón ni qué hacer entre ellos. Eso ha sido así hasta el domingo pasado. Con Fernando Soriano en su casa viendo la tele y con nuevo entrenador los rojiblancos saltan al campo en Lugo y empiezan a jugar y a luchar como si no hubiera un mañana y consiguen ganar, algo que no había ocurrido en todo un largo año. Y ves eso y se te queda cara de tonto porque lo que los jugadores te están diciendo es que hasta ahora no les ha salido de donde les tenía que salir el jugar al fútbol, el luchar y el darlo todo por el equipo y por el triunfo. Y entonces llegas a la conclusión de que no solo se han cargado al entrenador, sino que se han reído de ti y de toda la afición, aunque ellos no lo dicen directamente porque callan. Pero bueno, repito que yo de fútbol no entiendo y lo mismo este deporte consiste precisamente en esto.