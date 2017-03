"Debemos borrar el pasado y afrontar las 14 finales que nos vienen desde el minuto cero"

Raúl Lozano (Salamanca, 1977) llegó hace una semana a la UDA. Su misión, tras descabezar Alfonso García la cúpula deportiva con la destitución de Fernando Soriano (entrenador) y Andrés Fernández (comisión deportiva), era la de contratar a un nuevo técnico para el primer equipo. Eso era lo que parecía, de primeras, el primer cometido del salmantino. Casi daba la sensación que sería el único en sus cuatro meses de contrato. Pero había mucho más en la 'letra pequeña' del contrato que firmó con el dueño de la entidad rojiblanca. Casi que era secundario encontrar al capitán de la nave. Como exjugador, sabía que lo primero era comprobar si los tripulantes de esa nave estaban por la labor de ayudar al que se pusiera al frente de ellos. La misión no parecía nada fácil. Sobre todo viendo que el que había apostado por ellos no logró sacar el fruto esperado por todos. No ya a nivel de Almería. También era lo pensado a nivel nacional. Una circunstancia que ha sido lo que más ha 'impedido' que el banquillo rojiblanco tenga, nueve días después, un inquilino llegado de fuera.

«Esta semana ha sido buenísima para todos por la unión y la implicación de todo el vestuario»

Así que, entre una cosa y otra, el puesto fue de manera provisional para Fran Fernández. Era el que estaba en el filial. «Estaré hasta que el club encuentre a otro entrenador», fue la frase del almeriense. La que más ha repetido desde que el miércoles pasado se pusiera al frente de los entrenamientos y mirase a la cara a los que, desde ese momento, eran sus jugadores. Un trabajo de largo recorrido, pero de rápido resultado. No quedaba otra. Un trabajo que dio sus frutos el domingo con la victoria en Lugo. Pero hubo más que los tres puntos. Así lo ha entendido el club. «El trabajo tendrá continuidad», aseguró Raúl Lozano a IDEAL y COPE minutos antes que el club oficializase que Fran Fernández seguiría de entrenador. Pero con un matiz. Si el trabajo demostrado por el cuerpo técnico y jugadores no tiene continuidad frente al Huesca, la dirección deportiva seguirá con su hoja de ruta y el próximo lunes habrá otro entrenador en el primer equipo. Será el momento en el que el almeriense vuelva al filial.

«Hemos recibido varias propuestas y ha habido otros que no han querido venir por la clasificación»

En la entrevista con el director deportivo, el salmantino deja la responsabilidad en la plantilla. La misma que mostró un cambio radical en relación a la cita del UCAM Murcia. Pero él no quiere hablar del pasado «porque no estaba aquí». Así que pide que todos los contadores se pongan «en el minuto 0». Tanto los del plantel como los de una afición a la que no necesita pedirle nada. «Siempre han respondido. El domingo verá el esfuerzo del equipo».

¿Sigue Fran Fernández?

Sí. En esta semana, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, han dado un cambio. El día del Lugo fue bastante importante para nosotros. Así que vamos a darle continuidad. Que se trabaje una semana más y seguiremos valorando cosas.

Por lo que dice, depende de los jugadores que tengan 'nuevo jefe' después del partido ante el Huesca.

A las buenas y a las malas, un equipo de fútbol depende de los jugadores y del cuerpo técnico. Esta semana ha sido buenísima para todos. Por la unión que ha habido dentro del vestuario y por la implicación de todos los jugadores. El resultado tiene que reforzar esta semana para seguir igual.

Podría preguntarle sobre lo que ha cambiado en esta semana, pero usted no estaba. ¿Qué le han dicho los jugadores sobre lo que ha podido cambiar en estos días para ver un Almería distinto?

Yo no estaba y no puedo valorar lo que pasó antes. Valoro la semana que llevo. He visto un grupo muy implicado, un grupo con ganas de salir de esta situación y con eso me quedo. Hay que darle continuidad a todo esto. Que los chicos se vean con ganas, que sientan que son capaces, porque capacidad tienen, y hay que afrontar la semana como un reto más para conseguir los tres puntos.

El que pudo ver los dos últimos partidos, contra el UCAM y frente al Lugo, podría pensar que son jugadores completamente distintos o que hubiera pasado mucho más tiempo que solamente una semana.

Lo de las semanas anteriores, ya digo, hay que borrarlo en todos los sentidos. Hay que saber que nos quedan ahora 14 finales y hay que sacarlas. La implicación es total. Con eso nos tenemos que quedar. Olvidarnos un poco de lo que ha pasado en estos meses. Afrontar lo que viene desde el minuto 0 y seguro que saldrá bien.

Habló el presidente (Alfonso García), al acabar el partido frente al UCAM, que se buscaba un entrenador con experiencia, que conociese a la plantilla y la categoría. No sé si, en esa búsqueda, muchos candidatos han dicho que no venían. De ahí que haya pasado una semana sin entrenador.

«Si el Lugo nos empata, el golpe psicológico hubiera sido muy duro tras todo el trabajo realizado»

Tampoco creo que haya sido eso. Es cierto que hay entrenadores que, por las circunstancias o la situación del club como colista de la categoría, les ha dado un poco de respeto el venir. Pero sí es cierto que ha habido muchísimos entrenadores que se han ofrecido. Como dije en mi presentación (hace una semana), lo tenemos que tomar con calma para no equivocarnos. Ojalá Fran (Fernández) sea nuestro entrenador. Eso querrá decir que la implicación y los resultados de los jugadores están ahí.

¿Hubo mucho trabajo la pasada semana con los jugadores fuera de los entrenamientos para que 'despertaran'?

No creo que haya que explicarles mucho porque son muy buenos profesionales. Está claro que, cuando entras en esa dinámica de malos resultados, parece que todo lo bueno que eres queda reducido a nada. El trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno. Darle la confianza al jugador. Demostrarles que el club está con ellos. La realidad es que son muy buenos jugadores. Porque lo han demostrado aquí y en otros equipos. Lo único que falta es juntarlos a todos, que crean de verdad que ellos pueden sacarlo y en eso estamos.

¿De esta manera es más fácil hablar de futuro con los jugadores que acaban contrato?

Todo va de la mano. Si somos capaces de encadenar 2-3 resultados positivos y salir de la zona roja, va a ser todo más sencillo. El club es muy apetecible. Es importante para todos el que llegue ese momento. Cuando llegue se valorarán todas las situaciones de cada jugador particularmente.

Más que por la victoria en Lugo, ¿qué ha transmitido Fran Fernández para seguir contando con la confianza de la dirección deportiva?

El trabajo que se hizo durante toda la semana fue muy bueno. Hay que agradecerle toda la dedicación que tuvo, como la de todo el cuerpo técnico, y, sobre todo, implicación que han tenido los jugadores. Yo siempre repito que por mucho venga un entrenador con nombre o con prestigio, si los jugadores no se unen y no creen en el equipo, da lo mismo.

Habiendo sido futbolista durante muchos años, ¿qué significado tiene la piña de todo el equipo al final del partido en Lugo?

La unión que se vivió durante la semana. No sé lo que pasaba en semanas anteriores, yo sé lo que ha pasado esta semana. Todo lo que hablamos de la unión se llevó a cabo al terreno de juego. Además, gente que se quedó fuera de la convocatoria o que no jugó, se le veía implicadísima. Eso fue lo más importante, junto a la propia victoria.

Los tres puntos reforzaron el trabajo de la semana, porque ¿qué sensación hubiera quedado con un empate, pese a que el trabajo hubiese sido el mismo?

Lo hablamos cenando después del partido. Si nos llegan a empatar, el golpe psicológico hubiera sido muy duro. El ganar con ese esfuerzo, con esas ganas y con todo lo que sufrimos todos dentro y fuera del campo, fue beneficioso para el equipo. Demuestra la fortaleza que tiene el grupo y que, entre todos juntos, se puede sacar. El campo del Lugo era difícil y estuvimos todos unidos para sacar el partido adelante.

Le decía el pasado jueves Miguel Ángel Corona (capitán del equipo) al presidente de la Federación de Peñas (José Manuel Lermos), que en Lugo se vería una cara distinta del equipo. Que la afición confiase en un cambio. ¿Los seguidores responderán tras ese cambio?

A la afición no se le puede pedir nada. Siempre ha estado con el equipo. Es lo más importante que tiene el club. Cuando tú (jugadores) le das algo, trabajo e intensidad, la afición se vuelca. Estoy seguro que el domingo vendrá la gente con ganas de animar. El esfuerzo de los jugadores contagiará a la grada para que esté con el equipo. Es muy importante que estén con nosotros. Entre todos lo tenemos que sacar.