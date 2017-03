Raúl Lozano asegura que Fran Fernández seguirá como entrenador de la UD Almería

Raúl Lozano, director deportivo de la UDA, ha reconocido que Fran Fernández seguirá como entrenador del primer equipo rojiblanco. Al menos, hasta la visita del Huesca el próximo domingo a las 12.00 horas. El trabajo realizado la pasada semana, culminado con el triunfo en Lugo, ha hecho que la dirección deportiva conceda un encuentro más de margen para comprobar si el cambio experimentado tiene continuidad o fue, simplemente, flor de un día.

Ha incidido, en declaraciones a IDEAL, que todo dependerá de lo que muestren los jugadores. «Para las buenas y las malas, un equipo de fútbol depende de los jugadores y del cuerpo técnico». De esta manera, «la semana ha sido buenísima para todos por la unión que ha habido dentro del vestuario y por la implicación de todos los jugadores”. Esto provoca que “el resultado debe reforzar esta semana para seguir todos igual», ha admitido Lozano.

No ha querido hablar del pasado, «porque no he estado», lo que sí tiene muy claro es que «lo de las semanas anteriores hay que borrarlo en todos los sentidos». Solamente así se podrán centrar en el futuro más próximo. «Hay que saber que nos quedan 14 finales. La implicación es total y con eso nos tenemos que quedar», ha asegurado. Para insistir en que deben los jugadores «olvidarse de todo lo que ha pasado estos meses y afrontarlo desde el minuto 0. Así seguro que saldrá bien».

Si frente al Huesca continúan con la misma intensidad, nada cambiará. «Ojalá que Fran (Fernández) sea nuestro entrenador, porque eso querrá decir que los resultados y la implicación de los jugadores están ahí».

Pero no es un aspecto fijo para toda la temporada. «Seguiremos valorando cosas», ha incidido. Como lo han hecho durante la semana pasada. «Es cierto que hay entrenadores que, por las circunstancias y la situación del club de estar últimos, les ha dado demasiado respeto el venir». De la misma manera que «hay muchos entrenadores que se han ofrecido». Entre unos y otros, «lo tenemos que tomar con calma para no equivocarnos». Como esperan no equivocarse dando continuidad a lo vivido la pasada semana y que terminó con el triunfo en Lugo, el primero a domicilio de la temporada.