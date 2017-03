El Titanic llega a Lugo

Una UD Almería convertida en un Titanic, con síntomas fehacientes de que hay muchas zonas por las que hace aguas, visita esta tarde, a las 18.00 horas, a un CD Lugo ante el que no queda más remedio que empezar a restañar las numerosas fugas. La intención no es otra que la de salir a flote, aunque eso no se conseguirá en una sola jornada, sino que harán falta muchas más -la salvación puede estar en los 50 puntos y la UD Almería, que el 'farolillo rojo' de la competición, sólo ha llegado a la mitad de esa cifra-. Lo que sí parece claro es que de no salir airoso de un 'astillero' llamado Anxo Carro, la situación será extrema, pese a que aún quedarán 42 puntos por disputarse, otros 14 lugares más en los que habrá que 'navegar' por 'aguas zozobrantes' con el único objetivo de alcanzar las aguas tranquilas, aunque sea en la última jornada de las que hay en el horizonte.

Fran Fernández trastoca la línea defensiva, de la que se cae seguro Jorge Morcillo

El conjunto almeriense vuelve a la Liga después de la traumática destitución de Fernando Soriano, que ha provocado que el inicio de la semana sea difícil para los jugadores rojiblancos -Fran Fernández advirtió el viernes de que se encontró un vestuario tocado-. Ahora, con un 'capitán de quince años', el deseo es el de encontrar la única fórmula para tratar de cumplir con el objetivo perseguido, el de la permanencia. Esta estará al alcance si no hay 'escaqueo' en los 'remeros' que deben llevar a puerto al 'yate' o al 'barquillo' -según se mire-. Todos los que se sientan unionistas deben remar en la misma dirección y con idéntico ritmo, empezando por los once que salten al césped del Anxo Carro, donde está a la vista la que debe ser la primera victoria de la temporada lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Como entrar a puerto

El caso es que el problema estriba en cómo entrar en el Anxo Carro, donde ninguno de los cinco que ganó fue el dominador del balón. Sin embargo, sí es cierto que el conjunto lucense tiene el peligro de saber usar la posesión, como también el hecho de que dos de sus últimos tres compromisos en casa acabaron con derrota, en concreto frente al Nàstic (2-3) y frente al Elche (1-2). Podría ser un aviso, por aquello de que no hay dos sin tres. El caso es que esta UD Almería llega al 'campo sagrado de Augusto' tras estar todo el año lejos de casa haciendo méritos para comprometer todo lo que debe hacer en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y ya no hay tiempo para seguir 'andando por el alambre'.

El equipo de Luis César Sampedro, de todas formas, plantea el fútbol con solidez defensiva -en nueve de los 14 partidos disputados como locales dejaron su puerta a cero- y un fútbol profundo, ofensivo, que supone un compromiso para sus rivales -sólo en dos partidos en casa se quedó sin marcar-. Pese a todo, el pasado viernes dijo Fran Fernández que el estilo favorece a la UD Almería, si bien es verdad que para sorprender al cuadro lucense es clave encontrar la seguridad que los unionistas parecen haber perdido en las últimas jornadas, en las que además de no tener gol han seguido encajando -diez en los últimos nueve compromisos-, si bien hay que decir que en tres partidos de esa última racha no encajó.

El Lugo comparece con sólo una victoria sumada en los últimos seis partidos jugados

Lo de jugarle de tú a tú a un equipo que actúa siempre con un mismo 'modus operandi' no parece aconsejable. En las sesiones a puerta cerrada celebradas esta semana -la de ayer fue la última-, el conjunto rojiblanco ha debido atar cabos con vistas a esta casi trascendental cita, la primera de quince en las que está prohibido tropezar. Las palabras del técnico inquilino en torno a algunos jugadores, en concreto a Ramón Azeez, pueden darle opciones de actuar con un trivote en el que el nigeriano estaría acompañado por Borja Fernández -no hay duda que es un fijo- y Fran Vélez, que volvería para formar un mediocampo fuerte, con la presencia de Javi Álamo y Fidel, por los costados, con Quique González como jugador en punta.

De todas formas, después del partido que Miguel Ángel Corona realizó el pasado domingo, el talaverano puso sobre la mesa los méritos que muchos le niegan para verle de nuevo como integrante de la sala de máquinas, en el que sería su tercer partido consecutivo. Lo que recuerda al Corona de años atrás, que al final siempre acababa jugando.

Cambios en la zaga

Por detrás, con Casto bajo palos, las ausencias de Jorge Morcillo y Henrique Sereno dejan la puerta abierta para que sólo actúen Joaquín y Trujillo, a no ser que Fran Fernández reubique a Ximo Navarro por el centro porque de salida, a tenor de lo visto el pasado fin de semana, en el importante duelo frente al UCAM Murcia, el granadino tuvo problemas para poner freno por su banda a las acometidas del cuadro universitario. Así que volvería el italiano Marco Motta a esa posición, con Nano, por la banda izquierda.

Esta sería la misma en el caso de que Fran Fernández optara por jugar con un doble pivote, formado este por los mismos, pero sacrificando a Ramón Azeez para colocar a José Ángel Pozo en la función de enganche, pese a que este ha perdido 'fuelle' en los partidos a domicilio, como también en algunos de los disputados últimamente en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El caso es que la UD Almería debe hacerse fuerte desde atrás para, de este modo, impedir al rival en cuestión imponer sus armas que hablan de un equipo rojiblanco que tiene gran capacidad para robar balones sorprendiendo al rival. pero poco acierto para convertirlos en contragolpes certeros. Un quiero y no puedo de manual que, no obstante, sitúa al Lugo como el tercer equipo más goleador de Segunda.

El problema de los resultados

Para hoy, cierto es que el equipo de Luis César Sampedro llega sin apenas problemas de disponibilidad de efectivos. El gallego, sí es cierto, no podrá contar con el camerunés Leuko, para cuya demarcación apunta a titular Manu. La vuelta de Fernando Seoane, que no estuvo en Valladolid, puede hacer que este retorne a la titularidad, pero también es verdad que Damià Sabater, que jugó en su puesto en Pucela, dejó detalles como para no ser sustituido. Este y Carlos Pita se podrían jugar el otro puesto en el centro del campo lucense.

Los lucenses sólo han ganado uno de los últimos seis partidos y, aunque fuera de casa han empatado los tres más recientes, los puntos que se les han escapado en el Anxo Carro les han alejado de las posiciones de promoción de ascenso.

En cualquier caso, el Almería no debe escudarse en nada, bastantes preocupaciones tiene como para distraerse en quienes falta cuando lo importante es saber contra quién se juega los puntos. Estos, sin lugar a dudas, sirven para restañar heridas para que el Titanic no naufrague.