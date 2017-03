Con ilusión, pero con responsabilidad

almería. No tiene nada que perder, su interinidad le permite, entre otras cosas, ser valiente, que ha demostrado que lo es en su etapa con el filial. De todas formas, Fran Fernández sabe la responsabilidad que supone, aunque sólo sea por un partido, tener que dirigir al primer equipo del club en el que has trabajado durante muchos años. «Mucha responsabilidad por lo que tenemos por delante el domingo. Te acuerdas de muchas cosas, de muchas fatigas, pero me siento preparado, que tengo el conocimiento suficiente y que puedo ayudar al equipo en todo lo que necesite. Así, que afrontándolo con la positividad que el momento requiere». Mañana, no cabe ninguna duda, en el Anxo Carro la UD Almería se juega mucho. Una victoria no supondrá la permanencia, pero una derrota sí que puede ser una losa demasiado pesada para afrontar lo que todavía quedará por disputarse, cuando finalice el partido de mañana ante el Lugo. Ojalá que con victoria, porque no piensa en el empate. «No, no, no vamos a ir a empatar. Vamos a ir a ganar y vamos a ganar. Estoy completamente seguro», dijo tajante para luego saludar uno por uno a quienes estaban en la sala de prensa.

Consciente de lo que hay en juego, también lo es del corto espacio que vivirá al frente del primer equipo, pese a lo cual no olvida de la importancia del mismo, aunque no duda en señalar que esa oportunidad le hubiese gustado que fuese en otro momento. «Sí. Uno ha soñado estar siempre aquí, pero a lo mejor no en este momento. Lo que sí es cierto es que estoy muy ilusionado y sobre todo con el apoyo que me ha brindado el club».

Y es que el técnico del filial lleva siendo de primer equipo desde el pasado martes, aceptando el reto y esperando que salga bien, más allá de si se queda o llega otro entrenador. «El mismo martes nos reunimos con Raúl. Me transmite que me voy a hacer cargo temporalmente hasta que haya un nuevo entrenador y con las ideas claras de que voy a seguir en el filial, pero muy ilusionado de este reto y sabiendo que la situación es muy difícil, de mucha responsabilidad, pero para afrontarla lo mejor que podamos».

El proceso

Desde entonces, el almeriense aparcó a primera vista pensar en el filial, que mañana será dirigido por Ricardo Molina, para centrarse en el trabajo de llevar a los rojiblancos a la meta, que se situará 90 minutos después que comience el partido frente al Lugo. «Tengo claro lo que me ha trasmitido el club, que soy un hombre de club y que por supuesto que estoy aquí para ayudar en lo que necesite. La semana ha transcurrido bien, el miércoles me encontré al equipo bastante tocado porque lo del domingo fue duro, pero conforme han pasado los días me ha dejado muy buenas sensaciones». De este modo no dudó en asegurar que «el equipo ha trabajado muy bien los contenidos que hemos llevado a cabo en las tareas y estoy muy contento de cómo está terminando la semana», aseguró.

Ese trabajo deriva en la cita de mañana ante un rival que será complicado. «El Lugo es un equipo que siempre quiere llevar la iniciativa en el juego, con un entrenador, Luis César, que particularmente creo que es los mejores de la categoría, que es muy valiente y por lo tanto nosotros tenemos que intentar que el Lugo no lleve la iniciativa del juego», explicó el técnico de la UD Almería.

Luego, está claro que llevará a cabo una serie de «variantes tácticas que estamos preparando y que van en base a ello. Sabemos que nos enfrentamos a un buen rival, pero creo que es un rival que nos viene bien en este momento el estilo de juego del rival». Además, dijo estar seguro de que «tenemos argumentos futbolísticos para traernos los tres puntos. Estoy convencido».

Cauto, no dijo cuáles serán las armas, como es obvio. «Los conceptos en sí no los puedo decir para no dar pistas al rival, pero sí que tenemos muy claro qué es lo que queremos, qué equipo queremos el domingo y cómo contrarrestar al rival. Los contenidos que se han trabajado durante la semana la verdad es que estamos muy satisfechos, los jugadores los han acogido muy bien y se ha trabajado de maravilla. Nos da más confianza para lo que pueda pasar el domingo», reconoció.

Generar

Está claro que, más allá de cuántas trabas le ponga al rival, hay algo que no se puede esconder y que se refiere al rendimiento cara al gol que lleva el equipo, incapaz de ver puerta en muchos partidos. «Queremos o intentamos que el equipo sea un poquito más vertical, sobre todo en la finalización, pensamos que por los jugadores que vamos a presentar el domingo estamos capacitados para hacer gol, hemos hecho hincapié en las tareas en ello».

De todas formas, Fran Fernández tiene claro que la situación tiene mucho que ver con el estado de ánimo de los jugadores. «Sobre todo es un aspecto también anímico, no sólo futbolístico. Los jugadores están con un poco de falta de confianza, es difícil que en una semana pasemos de no estar a buen nivel a estar a un buen nivel individualmente. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que colectivamente el equipo tiene que tener las ideas muy claras y es lo que estamos intentando transmitir», explicó el almeriense.

De todas formas, no habrá revolución en el once. «No sé si va a haber mucha revolución, algún cambio seguramente haya. Vemos que es un momento en el que los jugadores que vayan a saltar al campo el domingo tienen que estar emocionalmente fuertes y los que mejor veamos en estas sesiones, todavía nos queda una sesión, son los que van a saltar el domingo. Lo que sí es cierto es que lo que queremos es que la gente esté muy convencida de que esta semana no es de transición, queremos traernos los tres puntos de Lugo y estamos convencidos que lo podemos hacer. Sobre lo que veamos en la plantilla, así haremos».

Soluciones

Se considera preparado y no se arredra. «Creo que para este domingo puedo aportar bastante. Desde la primera charla con los jugadores he dejado muy claro que estamos aquí para ayudarles y ellos saben su grado de responsabilidad. Yo simplemente soy un miembro más», expuso el rojiblanco.

En ese sentido, advirtió que «el domingo no juega Fran Fernández, el domingo juega la UD Almería y entonces tenemos que estar todos muy unidos y, siendo conscientes de la situación, hay que trasmitir ese de que sí se puede. Estamos desde fuera también, desde el entorno, pensando que es una semana de simple transición y no lo es. Nos jugamos bastante el domingo y tenemos que ir a ganar».

Y pese a lo que ocurra, tiene claro su cometido. «Creo que ha quedado bastante claro que yo soy hombre de club. A partir de aquí lo más importante es traernos algo de Lugo, intentar ganar el partido. Lo que pase a partir del domingo no nos preocupa demasiado. Yo sigo aparcando ahí fuera, sigo siendo el mismo. De momento soy entrenador del filial y estoy aquí echando una mano. Lógicamente me gustaría estar. Llevo trabajando muchos años para esto y siento que podía estar, pero sin ningún problema sé que el club está buscando un entrenador con experiencia. Yo no tengo la experiencia en esta categoría, sí la tengo de muchísimos años para atrás, y a lo que el club quiera. Estoy muy agradecido por el apoyo que me están brindando en este momento, así que lo que necesiten», concluyó.