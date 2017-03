Fran Fernández tiene claro que es «un hombre de club»

Cuando el martes le dijeron que sería el encargado de dirigir a la UD Almería hasta la llegada de un nuevo técnico, tuvo claro su cometido. Fran Fernández es un hombre de club y su cometido no es otro que ayudar al equipo. «Sí, tengo claro lo que me ha trasmitido el club, que soy un hombre de club y que por supuesto que estoy aquí para ayudar en lo que necesite». De todas formas, ha explicado, esta mañana, que «la semana ha transcurrido bien. El miércoles me encontré al equipo bastante tocado porque lo del domingo fue duro, pero conforme han pasado los días me ha dejado muy buenas sensaciones. El equipo ha trabajado muy bien los contenidos que hemos llevado a cabo en las tareas y estoy muy contento de cómo está terminando la semana».

Recibió la comunicación de la entidad y mantuvo una charla con Raúl Lozano. «El mismo martes nos reunimos con Raúl. Me transmite que me voy a hacer cargo temporalmente hasta que haya un nuevo entrenador y con las ideas claras de que voy a seguir en el filial hasta que venga el entrenador, pero muy ilusionado de este reto y sabiendo que la situación es muy difícil, de mucha responsabilidad y hay que afrontarla lo mejor que podamos».

Ya piensa sólo en la cita del domingo en el Anxo Carro para lo que ha aportado conceptos nuevos. «Los conceptos en sí no los puedo decir para no dar pistas al rival, pero sí que tenemos muy claro qué es lo que queremos, qué equipo queremos el domingo y cómo contrarrestar al rival. De los contenidos que se han trabajado durante la semana la verdad es que estamos muy satisfechos, los jugadores los han acogido muy bien y se ha trabajado de maravilla. Nos da más confianza para lo que pueda pasar el domingo».

No habrá revolución, pero sí que avisa que el once se acogerá al estado de ánimo y a lo que aporten en la jornada de mañana. «No sé si va a haber mucha revolución, algún cambio seguramente haya. Vemos que es un momento en el que los jugadores que vayan a saltar al campo tienen que estar emocionalmente fuertes y los que mejor veamos en estas sesiones son los que van a saltar el domingo. Lo que sí es cierto es que lo que queremos es que la gente esté muy convencida de que esta semana no es de transición, queremos traernos los tres puntos de Lugo y estamos convencidos que lo podemos hacer».

Tiene claro que la cita es un reto, más allá de la interinidad de su condición. «Uno ha soñado estar siempre aquí, pero a lo mejor no en este momento. Lo que sí es cierto es que estoy muy ilusionado y sobre todo con el apoyo que me ha brindado el club. Mucha responsabilidad por lo que tenemos por delante el domingo. Te acuerdas de muchas cosas, de muchas fatigas, pero me siento preparado, que tengo conocimiento suficiente y que puedo ayudar al equipo en todo lo que necesite. Así, que afrontándolo con la positividad que el momento requiere».