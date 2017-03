«¿Y si Fran Fernández es lo que necesitamos?

Hasta que no se sepa el nombre del nuevo entrenador de la UDA, para lo que Raúl Lozano (director deportivo) sigue trabajando desde el pasado lunes, a todo el que se sienta delante de un micrófono como rojiblanco la pregunta es muy similar: ¿Qué perfil debe tener el que sustituya a Fernando Soriano en el banquillo? Ayer le tocó el turno a Miguel Ángel Corona. Y ofreció una mezcla de un regate y una reflexión. Quizás para no 'mojarse' mucho en lo que se decida en los despachos. Quizás por ser el capitán. Quizás por su estrecha relación de amistad con el preparador maño. Sea por lo que sea, el '15' prefirió dejar en el aire un debate, aunque con el poco recorrido que quiera la entidad a la hora de buscar (y encontrar) al que se haga cargo del equipo las 14 jornadas que resten para acabar el campeonato, tras la que disputen este domingo en Lugo.

El talaverano es de la opinión que el plantel debe trabajar al máximo esté el entrenador que esté. Así lo ha venido manifestando a lo largo de su carrera deportiva. Como ejemplo, una frase para comprender lo que debe ser un jugador. «Un entrenador te podrá caer peor o mejor, pero lo que sí eres es un trabajador de un club y te debes a ese escudo», manifestó en alguna ocasión el manchego.

Podría ser una respuesta sobre algún pensamiento de si había perdido la ilusión al no estar Fernando Soriano en el banquillo. El maño fue el artífice de que volviera, como mínimo, un año antes de lo que tenía previsto de Australia. Ahora está otro y el lunes lo normal es que haya uno nuevo. No quiere pensar en la próxima semana. Ni tan siquiera en mañana.

Fue muy gráfico cuando le preguntaron por si tenía alguna preferencia. «Es algo de la dirección deportiva y del club», insistió. A su juicio como jugador, «lo más importante es que no hay un mañana. Y como no lo hay, nuestro entrenador es Fran Fernández». Pese a ser nuevo en el fútbol profesional, 'capotazo' de Corona. «Tiene una trayectoria y está preparando el partido de Lugo» desde que el martes le dijera Raúl Lozano que se hacía cargo del primer equipo hasta la llegada del nuevo.

Dentro de no querer pronunciarse sobre lo que consideraba mejor para el club en la parcela técnica, el mediocentro dejó algunas preguntas o cuestiones en el aire. No ya por si con Fran Fernández se rompe la nefasta racha de no haber ganado ningún partido a domicilio en esta campaña. Lo dijo pensando más en el futuro. Una especie de Voro en el Valencia. «Fran es nuestro entrenador y no tengo que hablar de lo que necesitamos. Porque a lo mejor lo necesitamos a él. Nunca se sabe», destacó el primer capitán.