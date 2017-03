Unicaja Almería muestra su apoyo a Alfonso García y a Soriano

Unicaja Almería de voleibol ha querido mostrar su apoyo a la UDA y, también, a Alfonso García (presidente) además de a Fernando Soriano (exentrenador que fue destituido el pasado domingo tras perder frente al UCAM Murcia. La entidad ahorradora comienza su comunicado pidiendo que es «el momento de enfundarse la camiseta de rayas rojas y blancas y de dejar muy claro de una vez por todas la fortaleza de la palabra 'unión'. Ya se ha hecho desde las filas del mejor club de la historia del voleibol nacional, que quiere lanzar un rotundo comunicado de apoyo al club que mayor estabilidad en la elite futbolística ha dado a la provincia en toda su historia. Unicaja se alinea sin fisuras junto a la UD Almería en su lucha por lograr una permanencia que es posible alcanzar con el empuje de toda la sociedad almeriense. Seguir en la Liga de Fútbol Profesional es de vital importancia para una provincia como la nuestra, que no debe perder visibilidad en el exterior y que a través del deporte ha encontrado un magnífico escaparate para lucirse.

Desde el ascenso a Segunda División en el año 2002 hasta la actualidad se han sucedido varias generaciones de almerienses que no han conocido el fútbol por debajo de la elite. Sus recuerdos desde las gradas del Mediterráneo solo son en LFP. Temporada tras temporada, los mejores equipos del panorama nacional han pasado por Almería y frente a ellos se ha logrado un doble ascenso a Primera División y seis campañas en las que se ha jugado de tú a tú contra los más poderosos presupuestos. En honor a todo ello es obligado dejar los reproches a un lado y que la afición asuma un papel protagonista, el de ser un jugador más, el de llevar en volandas a su equipo hacia el objetivo deseado y compartido, como en los mejores momentos.

Una histórica primera temporada en la máxima categoría concluida en la octava plaza, o una semifinal de la Copa del Rey con sabor a final al disputarse frente el FC Barcelona, son dos ejemplos de los logros acumulados. Pero el verdadero éxito es permanecer nada más y nada menos que 15 años en la Liga de Fútbol Profesional, de los que 14 han sido bajo la gestión del presidente Alfonso García Gabarrón, llegado para cambiar la historia. Tras sufrir mucho por mantenerse en Segunda en la primera campaña, emergió su figura comprando la mayor parte del accionariado del club en 2003. Durante dos temporadas se tomó la medida a la categoría sin que peligrara nunca más la plaza, y en la siguiente las opciones fueron más allá de la ya importante permanencia y se acabó en la sexta posición.

Se dio el salto de calidad que faltaba para rematar la ambición en la 2006-2007, que era la quinta temporada consecutiva en la LFP. La apuesta de Alfonso García devolvió la máxima ilusión a la provincia y con Unai Emery en el banquillo se produjo el histórico ascenso a Primera División 28 años más tarde del primero y único hasta el momento. En él participó como jugador Fernando Soriano, ligado definitivamente a la provincia como un almeriense más y en todo momento asiduo del Moisés Ruiz para seguir a Unicaja siempre que los compromisos profesionales se lo permitían. Le sobraron cuatro jornadas a la UDA para ascender, finalmente subcampeona de la categoría de plata para pasar a ser el equipo revelación en Primera. Cuatro años arriba del todo son igualmente complicados de vivir.

Se descendió y dos más tarde se volvió a obrar de nuevo la machada del ascenso. A la fama y el éxito posterior de Emery, uno de los más reconocidos entrenadores del panorama europeo, cabe añadir más nombres propios que se han hecho muy grandes en las filas rojiblancas, como el también técnico Javi Gracia, que devolvió la Primera a la ciudad en 2013, o jugadores que después han gozado de fama y minutos en equipos grandes, como son Álvaro Negredo, Diego Alves, Felipe Melo, Aleix Vidal, Pablo Piatti o José Manuel Flores 'Chico'. Otros nombres que se han abierto un hueco a través de la UDA son los de Juanma Ortiz, Albert Crusat, Michel Macedo, Carlos García, Mané, Bruno Saltor, Acasiete, Kalu Uche, Charles o Ulloa. En la sección de mitos están Ortiz Bernal, Corona, Esteban y Soriano.

Son muchos más los jugadores participantes en un sueño que no debe acabar y con los que Unicaja Almería no quiere ser injusto, pero la lista es afortunadamente muy larga gracias a la gestión de Alfonso García. Cada aficionado tiene en mente la suya propia, pero ahora es el momento de apoyar a los que están, a los que van a luchar por una permanencia de todos. Restan 15 partidos de liga, un total de 45 puntos en juego, por lo que queda margen para la remontada, salir del farolillo rojo y escalar hasta una salvación que solo está a 4 puntos. El Club Voleibol Unicaja Almería pide una asistencia masiva al Mediterráneo para ayudar al equipo ante Huesca, Alcorcón, Zaragoza, Sevilla, Valladolid, Numancia, Mirandés y Reus. No puede volver a producirse la división vivida frente al UCAM Murcia.

Desde la entidad verde se quiere reconocer a la figura de Alfonso García como la artífice de tantos años entre los mejores 42 clubes de fútbol de España, sabedora como es de lo complicado que resulta mantenerse arriba. Este presidente ha dado a Almería lo que nadie podía imaginar desde los orígenes del fútbol allá por los primeros años del siglo pasado. No olvida el club ahorrador en su reconocimiento a la junta directiva que le ha acompañado durante este tiempo y que ha sido clave. Igualmente se quiere realzar la entrega innegable de un Fernando Soriano cuya profesionalidad ha sido intachable siempre, al igual que su amor confeso a esta tierra. Su carrera como entrenador se llenará de éxitos, seguro. La memoria en el deporte es frágil, pero sobre ella se debe construir. La permanencia lo merece».