El Almería empieza a hacer las cosas bien

La destitución el domingo de Fernando Soriano al frente de la UD Almería, tras la decimocuarta derrota sufrida en Liga por el equipo rojiblanco que le mantiene en el último puesto de la clasificación del campeonato de Liga de Segunda División A, además de abrir la 'veda' para la contratación de un técnico que sea capaz de sacarle el rendimiento que, desgraciadamente, no ha podido sacar el maño, también abre los ojos a la entidad que realiza lo que debió llevar a cabo en verano.

El club rojiblanco firmó anoche al director deportivo, la figura sobre la que debe basarse la confección de un equipo y no al contrario. El que llega se encargará de buscar al sustituto del destituido Fernando Soriano. Raúl Lozano, que fue jugador de la UD Almería entre las temporadas 2003/04 y la 2005/06, se presenta en la entidad después de que se hablara de él tanto en verano como en diciembre, avalado por una buena trayectoria en el Sporting de Gijón -sacó petróleo de Mareo-, a donde llegó tras colgar las botas en el Guijuelo, cuando todavía tenía un año más de contrato.

Y su primer encargo lo mismo tiene visos de continuidad para la temporada próxima, dependiendo del acierto que el salmantino tenga en este trabajo que se le encomienda y que, en la práctica, concluye cuando acabe la presente temporada. Esa tarea se refiere a la contratación del técnico que consiga 'meter en vereda' al que es su nuevo equipo.

Nombres hay muchos. Desde hace semanas han ido saliendo ante las malas sensaciones que ofrecía un equipo, el rojiblanco, sin capacidad de dejar al margen los malos resultados, obligado a ganar en casa porque fuera era casi una utopía -es vivo ejemplo el hecho de que sólo haya sumado 3 puntos en los catorce compromisos celebrados hasta ahora lejos del Juegos Mediterráneos-. Cuando se ha producido el atasco en casa han comenzado a sonar las alarmas ante el peligro de descenso.

Prisas justificadas

La destitución del técnico responde precisamente a esas prisas justificadas por encontrar una solución a un problema que viene reflejado por los números. El Almería, que ha ganado sólo seis partidos, suma sólo en casa, añadiéndosele las catorce derrotas sufridas, de las que once han sido lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El domingo rompió su divorcio con el gol -la segunda vez que consigue ver puerta en 2017-, pero al contrario que en la anterior ocasión no sirvió de nada por la aparición de las carencias en defensa, que permitieron a UCAM Murcia marcar siempre en acciones de superioridad numérica. Cuando no la tuvo, que fue en el tercer gol, este llegó como consecuencia de una mala gestión para defender el saque de esquina que se encargó de rematar Tito.

Es momento de actuar, tal vez un poco tarde -sólo el tiempo lo dirá-, y conseguir un técnico que responda al perfil que quiere Alfonso García, que no es distinto al de resto de quienes piensan que la plantilla -con cuerpo técnico incluido- no está para perder semanas de adaptación y adquisición de conocimientos. El presidente rojiblanco expuso el domingo que el que venga deberá conocer la categoría. «No voy a traer de por ahí fuera que no conozca la categoría, ni el fútbol español ni los campos a los que vamos a jugar». Encargo que se le da al salmantino.

Este, como queda dicho, ha estado vinculado durante los últimos años al Sporting, primero como ojeador, posteriormente como director deportivo y últimamente, en el pasado ejercicio, como secretario técnico. La dirección deportiva la desempeñó desde marzo de 2012 hasta junio de 2015. Conoce perfectamente la categoría y el mercado. No en vano se ha recorrido los distintos campos del fútbol español viendo partidos y durante las últimas campañas ha estado en varias ocasiones en el Estadio de los Juegos Mediterráneos presenciando los encuentros del que se ha convertido en su nuevo club, la UD Almería.

La intención es que su trabajo para firmar un técnico pueda concretarse hoy y mañana esté presente en la vuelta de la plantilla a los entrenamientos, con la intención de preparar el partido en Lugo. Ayer, el equipo trabajó bajo las órdenes de Pepe Morales y Sergio Pardo, el primero con título de entrenador y el segundo como preparador físico. Como se recordará, con la destitución de Soriano 'caen' también los que formaron su cuerpo técnico, de forma directa, Juanito y Roberto Cabellud.

Los que suenan

Lo cierto es que ante la negativa trayectoria, el primer nombre que surgió fue el de Sergio Egea, que curiosamente 'dirigió' a la UD Almería en Primera durante casi un año, media temporada de la 2008/09 y otra media de la siguiente. Lo hizo como segundo entrenador, a las órdenes de Hugo Sánchez, aunque en realidad era el argentino el que daba las órdenes durante las sesiones de trabajo. Llegó con el mexicano para sustituir a Gonzalo Arconada, debutando con victoria frente al Betis, el 4 de enero de 2009, y se fue con el que ex de Rayo, Atlético y Madrid, el 20 de diciembre tras perder 2-0 en Cornellá.

La andadura de Egea es extensa, aunque casi siempre ligada al técnico mexicano. Su último 'trabajo' en España fue al frente del Oviedo, con el que logró el ascenso a Segunda A y del que se fue la pasada temporada cuando el cuadro carbayón era tercero y, por desavenencias con algunos pesos pesados de la plantilla, decidió cerrar su etapa con los azulones.

Desde el mismo domingo ha sonado el nombre de José Francisco Molina, el que fuese portero de Valencia, Villarreal, Dépor, Albacete, Valencia, Atlético de Madrid y Levante, que ahora hacía sus 'pinitos' en la Liga India, donde dirigió al Atlético Kolkata, donde ha tenido a sus órdenes a dos jugadores rojiblancos como son los casos de Borja Fernández y Henrique Sereno y con los que conquistó el campeonato en la última temporada. Antes fue campeón también en la Liga Premier de Hong Kong, en la 2014/15. En España llegó a dirigir al Villarreal, en Primera División, de diciembre de 2011 a marzo de 2012. Sustituyó a Juan Carlos Garrido y acabó siendo sustituido por Lotina, la temporada del último descenso del equipo castellonense.

Ranko Popovic, con el problema de que está en Tailandia dirigiendo al Buriram United, que es cuarto de la competición después de tres jornadas y campeón en la pasada, también ha sonado, aunque no tiene cláusula de rescisión y tendría que negociar su salida. El hándicap está en la hipotética negociación de la salida, si se diera el caso de un acuerdo con el serbio, que considera la ciudad de Almería como su segunda casa.

De todas formas, Alfonso García, siguiendo los consejos del nuevo director deportivo, siempre sacó 'algún conejo de la chistera', aunque últimamente los 'trucos' no están dando resultado. Pero sí que es cierto que la magia, a tenor de cómo van las cosas, es lo único que puede salvar a un equipo más muerto que vivo por sensaciones.