«Mi día más triste en el fútbol»

Alfonso García dijo ayer basta. La derrota ante el UCAM fue la 'gota que colmó' su vaso de la paciencia. Ya estaba casi derramada tras perder ante el Tenerife hace una semana. Se lo dijo a Fernando Soriano y, después de perder una vez más, ejecutó su advertencia. Pero lo hizo echando a cuatro personas a la vez. Para acabar con un ciclo de golpe. Y todo tras dejar pasar bastantes jornadas esperando una reacción. «Hemos visto que el equipo ha tocado fondo. No ya en el resultado. Ha sido en juego. Cuando se producen estos hechos, ya hundidos en la clasificación, sin visos de poder mejorar, pues ya procede» a ese cambio en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva. Una clara demostración de que no le gusta el desarrollo de la campaña ni en el campo ni en los despachos.

Con semblante serio, pocos minutos después de haber comunicado a Soriano su despido, el dueño de la entidad lamentó el camino que había tomado el equipo. Sobre todo por tener que empezar de nuevo. «Tenía muchísimas esperanzas en Soriano. Tengo ganas de encontrar un entrenador de presente y futuro, pero no ha sido ni de presente». Palo importante.

Del mismo modo que asumió la culpa de lo ocurrido en este ejercicio, continuidad de lo vivido desde que se ascendiera, con Javi Gracia en el banquillo, en 2013 a la máxima categoría. «Siempre que se fracasa en un proyecto, el máximo responsable es el presidente. Yo me considero el máximo responsable. Aposté por él (Soriano). Un entrenador que ha sido todo como futbolista. Por eso el día más triste desde que estoy en el fútbol».

En busca del nuevo

Es el primer movimiento en el banquillo que hace en esta campaña. Gran diferencia con el pasado ejercicio. «El año pasado cambiamos a cinco entrenadores y ninguno fue capaz de sacarnos de abajo. Al final fue Fernando (Soriano) que, ahora, ha sido destituido. No es fácil la elección. Si tuviera una varita mágica, seguro que acertaría».

Insistió en que no ha hablado, de manera directa, con ningún entrenador. Algo que haría desde la tarde-noche de ayer. No se puso un plazo, pero sí que entendía que deberá estar en Almería lo antes posible. Su estado lo definió de forma gráfica. «Estoy como todos, bajo los efectos de la depresión». Lo que no impidió tener claro el perfil de su nuevo inquilino en el banquillo del primer equipo. «Un entrenador que conozca la categoría. No voy a traer de por ahí fuera que no conozca la categoría, ni el fútbol español ni los campos a los que vamos a jugar».

Entre los nombres, Sergio Egea (exReal Oviedo) y José Francisco Molina, aunque no ha entrenado en categoría profesional en España, pero sí que ha sido el técnico en los últimos meses de Borja Fernández y Henrique Sereno, en el campeón de la India. «Parece que no me conocéis. Nunca he hablado con un entrenador mientras ha estado otro», dijo.

Para terminar con el futuro, un deseo que suele decir cada vez que cambia de entrenador. «Me gustaría encontrar a un entrenador que estuviera aquí 10 años. Hasta ahora, cuando lo he tenido se me ha ido y el que ha querido estar no me ha valido». La ley de la oferta y la demanda, también en el fútbol.

Advertencia

Una vez que terminó con la era Fernando Soriano en el primer equipo como entrenador, Alfonso García mandó varios mensajes. «Todos los que queden, tanto de jugadores como de cuerpo técnico, deben demostrar ser profesionales. A veces esta palabra se dice muy fácil, pero hay que demostrarlo». Porque es algo que ha brillado por su ausencia. «La unión se ha intentado inculcar siempre. Debe notarse en las ganas de jugar al fútbol. Esa implicación. Si te crees que por haber jugado en un equipo o 300 partidos ya no tienes que hacer nada, no es el camino. El fútbol hay que demostrarlo en cada partido y en cada minuto».

No quiso individualizar. «No estoy hablando de un jugador. Hablo en general. No se ha hecho equipo. Deben reflexionar como profesionales y mirarse a la cara. Si se tienen que decir algo, que lo hagan pronto». Mientras lo decía, nadie del vestuario había salido. Ya estaban hablando sin entrenador.