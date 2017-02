Mi casa es la tuya, o no

Estadio de los Juegos Mediterráneos, el recinto deportivo de todos los rojiblancos. Frente a frente dos de los estandartes de la UD Almería, los dos como jugadores y uno, además, como técnico, que pone en 'tela de juicio' la posibilidad de que el otro, al que dirigió durante temporada y media, construya el futuro como tal, aunque si hoy ganara seguiría la amenaza sobrevolando hasta 'explotar' o sacar al equipo de la situación en la que se encuentra con una soltura 'inesperada' por el rendimiento global en el presente campeonato.

Curioso el destino que quiere que hoy se vean las caras, frente a frente, con mucho en juego, para uno más que para otro. Y es que el partido de esta tarde tiene puntos y vida. El Almería podría salir del descenso si gana, además ante un rival directo que sólo tiene tres puntos más que los rojiblancos y un posible golaveraje a favor (4-0), bajo amenaza si la UD Almería se comporta y gana como casi siempre lo hace -el 3-0 es la victoria más repetida de los rojiblancos-. La verdad es que el Almería se juega mucho, muchísimo, porque puede que no valga sólo con ganar y sí que sea necesario el convencimiento hacia un público harto de sufrir y que, tal y como está la situación, ojalá tenga opciones para seguir sufriendo. Ganar garantiza eso y la derrota no garantiza nada bueno.

Lo cierto es que el partido tiene mucha carga de sentimentalismo, pero debería tenerla sólo hacia un lado, para todo lo que porte, durante 365 días y un cuarto, los colores rojiblancos. De todas formas, hay sectores que no piensan así y que preferirían la derrota para acabar con lo que ellos consideran es el mal de la UDA, que es la presencia en el banquillo rojiblanco de Soriano.

El equipo, aseguran los propios jugadores, está con él y tratará de sumar una victoria importante. Lo que está demostrado es que los que jueguen de inicio deberán mejorar en muchos aspectos. En Tenerife falló la intensidad en los primeros minutos y por eso, por no cerrar las marcas, llegó el gol de un Raúl Cámara que marcaba su primer gol en cuatro temporadas con el equipo chicharrero y que era el segundo de su carrera, tras el marcado con el Xerez, en la 2011/12.

Único error visible

Fue el único error visible en defensa de los rojiblancos, porque en la segunda parte el Tenerife pudo hacer más daño, pero como consecuencia de encontrarse una UD Almería más atrevida en ataque. Algo que necesitará también hoy, aunque sin perder la cabeza por las contraprestaciones de UCAM Murcia, que sabe aprovecharlas y que de hecho así lo ha mostrado lejos de casa, donde ha perdido cuatro partidos, habiendo ganando en dos de los doce que lleva disputados.

Concentración y sobre todo gol. Este, que fue una denominación de origen durante alguna fase del campeonato -sobre todo cuando actúa en casa-, ha decrecido hasta ser una rémora que condiciona el balance de buenos resultados. Tanto en casa como fuera, el equipo rojiblanco tiene un grandísimo problema como lo es el hecho de estar en 2017 sin ver puerta en seis de los siete partidos celebrados. El que ganó, curiosamente en casa, fue por 3-0, frente al Real Oviedo.

El pasado viernes dijo Fernando Soriano que es cuestión de rachas, como lo es el hecho de que el UCAM Murcia marque muchos de sus goles en los últimos 15 minutos -el 40,9% de los conseguidos-, pero estas se repiten y hace que aparezcan las estadísticas, que no estaría mal se rompieran en esta ocasión, sobre todo en lo que se refiere a la que tiene que ver con la UD Almería.

La necesidad aprieta por esa racha sin ganar o, para ser más concreto, por ir perdiendo. Los rojiblancos, desde que ganaron en casa su penúltimo partido de 2016, el que supuso derrotar al Real Mallorca en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, acumulan seis derrotas, un empate -ante el Girona- y una victoria -la mencionada frente al conjunto carbayón y que es la única conseguida en 2017-.

Similitudes

El caso es que el equipo deberá parecerse al de aquel día, mejorar incluso, porque el Real Oviedo tuvo sus opciones. Defensivamente, mejor frente al Girona -que también tuvo las suyas, aunque fue el primer día en el que no 'apareció' Casto-, pero obligado a mejorar en ataque. La imagen general en Tenerife, sobre todo en la segunda parte, careció de gol, pero pudo haber acabado con otra cosa, como también en goleada en contra. Por todo, no sería de extrañar que el equipo actúe con un once parecido al que jugó los mejores momentos de la segunda parte en Tenerife, con la presencia de una defensa en la que no estaría Henrique Sereno, pero sí los otros cuatro, con Motta, Joaquín, Morcillo y Nano, por delante de Casto.

En la zona de mediocampo, la presencia de Borja Fernández y Miguel Ángel Corona, con Antonio Puertas, por la derecha; Pozo, en el enganche, y Fidel, en la banda izquierda, en la que estuvo en esa segunda parte en Tenerife, tras iniciar el envite en el banquillo. Quique González, el máximo goleador del conjunto rojiblanco, estará en punta.

El rival

Enfrente un UCAM Murcia plagado de ex, empezando por el cuerpo técnico en el que están Francisco, Jaime y Ortega, y futbolistas como Hugo Álvarez y Nono, que jugaron con el filial, o Natalio, que lo hizo en el primer equipo antes de empezar a 'correr mundo'. Con todo eso y las ausencias del lesionado Luis Fernández -operado en La Coruña- y el central Unai Albizua, baja esta confirmada en la derrota sufrida la pasada semana en casa frente un Real Valladolid cargado de efectividad, se presenta un rival complicado, que ha 'amarrado' puntos desde la llegada del almeriense, para suplir a otro técnico de la tierra como José María Salmerón. Hasta el pasado sábado, el equipo azul y dorado sólo había perdido el duelo atrasado frente al Levante. Así, acumulaba dos victorias y cuatro empates.

En cuanto al once, con la baja de Albizua, Hugo Álvarez podría ser la novedad junto a Iban Salvador, que no pudo jugar frente a los blanquivioletas por el acuerdo de cesión entre ambos clubes. De todas formas, hasta hoy no se sabrá la convocatoria porque Francisco se trae a todos los disponibles, incluso Nono y Kitoko, que han recibido el alta médica.

El partido promete tensión y posiblemente nervios, sobre todo en la grada. Las urgencias marcan el devenir de ambos equipos, pero al Almería no le vale otra cosa que ganar. Por su bien y por el corazón de todos. Lo de la casa, puede que sea de los dos, pero en el Estadio de los Juegos Mediterráneos debe jugar el Almería y a ser posible en la Liga de Fútbol Profesional. El fútbol da muchas vueltas y seguro que más tarde o más temprano Francisco estará en las quinielas. Las que se hayan hecho para mañana no estaría mal que premiaran al que puso el 1.