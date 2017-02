Soriano asegura que «cada partido tiene que ser como si fuera el último»

Ni por vecindad, ni por el hecho de que Francisco sea el técnico del UCAM Murcia o que Fernando Soriano compartiera vestuario con el almeriense o por que fuese discípulo del ahora entrenador del UCAM Murcia. «Nos conocemos y mucho. Hemos sido compañeros, ha sido mi entrenador y lo he tenido cerca en muchos momentos, pero es fútbol y cada uno utilizará sus armas».

Ni tan siquiera la posibilidad de que fuese el último por una posible destitución, que se esconde tras las palabras que Alfonso García expresó tras la derrota en Tenerife. «Llevo jugando partidos así toda mi vida. A mí me gustan estas situaciones que son de fútbol. Es así, y cuando te mueves en estas categorías, que hay tanta igualdad que te puede tocar estar arriba o abajo. Son situaciones que para nada tienen un sentido especial». Pero el partido de mañana domingo sólo tiene un matiz que lo hace diferente de otros y es el hecho de que «somos rivales directos. Ese es el matiz, que es un equipo que está a tres puntos, lo demás sigue siendo igual de importante que el del Tenerife y que el del Lugo. Sabes que todo lo que sea no sumar ahora te obliga a hacerlo después o no». Ese matiz conlleva jugar de una forma puede que diferente. «Para nosotros cada partido tiene que ser como si fuera el último, vivirlo como tal. Ahora mismo es un rival directo para nosotros», consideró el técnico.

Excompañeros

Fernando Soriano y Francisco se verán las caras en un banquillo por primera vez, pero no será un partido especial. «Nos conocemos y mucho. Hemos sido compañeros, ha sido mi entrenador y lo he tenido cerca en muchos momentos, pero es fútbol y cada uno utilizará sus armas. Que duda cabe que es en nuestro campo donde debemos hacernos fuertes e intentar sacar el partido adelante. Para nosotros es un partido muy importante y que lo estamos viviendo desde un primer momento como tal», recordó el maño.

La semana ha sido así y pensando en recuperar la pegada que el equipo ha mostrado por rachas esta temporada. «Sí. El gol es importante. Para ganar partidos es importante generar ocasiones y materializarlas. Ese es nuestro propósito constante. Hay rachas en las que te cuesta más y otras menos. Si analizamos toda la temporada, al principio hablamos que nos metían muchos goles, cambió, ahora no nos meten tantos. Ahora ya no metemos. Son dinámicas y esas cosas suceden. A veces ves puerta con más facilidad, otras con menos. A veces necesitas dos ocasiones y a veces diez».

En su análisis, el entrenador de la UD Almería no dudó en exponer que hay muchas razones que lo pueden impedir. «Siempre hay enfrente un rival e influye el estado de ánimo y este tipo de situaciones es significativo y que influyen muchas veces en el resultado y el rendimiento. Volver a esa iniciativa de llevar el juego y crear ese tipo de ocasiones es importante, pero no sólo en este partido, sino en todos».

El equipo, que no ha visto puerta en seis de los últimos siete partidos celebrados, busca ese camino para reencontrarse con el grupo, principalmente con eso. «Entre otras muchas. Marcar goles es lo que te lleva a ganar o a perder, es así y es cierto que nuestra racha goleadora no está siendo de las mejores en estos últimos partidos, es un factor que tenemos en cuenta, pero no ahora por esta racha, sino siempre porque cuando trabajamos enfocando el partido del domingo siempre es intentar hacer goles e intentar hacer más que el rival. A veces tienes más claridad, otras menos, el estado de gracia, el estado de ánimo, el rival. Influyen muchas cosas».

La ansiedad, el rival

Puede ser importante el hecho de que el UCAM tratará de hacer largo el partido, en parte para aprovecharse de la ansiedad de la UD Almería y en otra porque suele marcar sus goles en el tramo final. De hecho, el 40% de los goles los hizo en el último cuarto de hora. De todas formas, consideró que lo de la ansiedad no es nuevo. «Ante eso llevamos mucho tiempo así, jugando ese tipo de partidos en nuestro campo. No debemos sentirnos ni con miedo ni con temor, ni con algo nuevo que nos vayamos a encontrar. La gran mayoría de los partidos han sido con ese matiz, algunos lo han hecho de una mejor manera, otros peor». Puso el ejemplo del Girona, que «lo supo llevar hasta momentos de verdadera tensión».

De todas maneras, Fernando Soriano hizo la advertencia de que todo eso «son cosas del fútbol y para eso estamos preparados, para que si sucede estemos de la mejor disposición posible para afrontar con el orden y el criterio necesario para hacerles peligro».

Al respecto de lo segundo, sus palabras explicaron que «son momentos y dinámicas también. Podemos hablar de que nosotros sumamos así el año pasado. Ganamos muchos partidos sobre todo en esos minutos. Son situaciones que se dan y es cierto que el UCAM últimamente está marcando a partir del minuto 75, pero tiene ocasiones antes, el día del Córdoba o en otro partido anterior».

Aún así, no dudó en advertir de que «el partido dura 94 o 95 minutos y que hay que afrontarlos con todas las garantías. Tanto ellos como nosotros buscaremos nuestro beneficio hasta el último segundo y no rendirse es fundamental y nosotros estoy convencido de que no lo vamos a hacer».