Francisco: «Allí me he criado»

Francisco, entrenador del UCAM, vuelve este domingo a la que un día fue su casa, ya que medirá sus fuerzas ante el Almería. En rueda de prensa, el técnico ha destacado que «allí me he criado, no solamente como jugador profesional o entrenador, sino como persona. Va a ser un partido especial. A pesar de esto, he planteado el partido como si fuera uno más, se trata de un rival que está luchando por lo mismo que nosotros».

El almeriense dijo creer que visitar la casa del farolillo rojo no garantiza un resultado positivo. «El Almería es un equipo que consigue buenos marcadores en casa. Tendremos que estar concentrados al 100% y ser ambiciosos para conseguir los puntos».

Para aumentar la ventaja, Francisco cree que «tenemos que contrarrestar las virtudes» del cuadro de Soriano. «Hemos trabajado a conciencia y estamos muy bien tanto a nivel psicológico como técnico y táctico. Tenemos la mente puesta al 100% en ganar», afirmó.

Francisco considera que «todos los partidos son importantes hasta el final. Estamos convencidos de que vamos a conseguir la permanencia, pero nuestro objetivo es ir día a día, trabajar bien y saber que, si estamos unidos y creemos, vamos a tener opción de puntuar en todos los campos».