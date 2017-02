Soriano basa sus alineaciones en la "competencia"

Fernando Soriano ha hablado en torno a las decisiones adoptadas a la hora de hacer las convocatorias o las alineaciones y ha descartado que estas tuvieran que ver con la situación contractual de cada jugador, sobre todo en lo que se refiere a Ximo Navarro o Ramón Azeez, que han pasado de ser titulares a no ir ni convocados. «Casto también acaba contrato, Henrique también, varios acaban y siguen jugando. Se refiere a que hay 23 jugadores, cada uno tiene su contrato, su vida, su momento y luego tienen el rendimiento deportivo y a partir de ahí se decide. Hay competencia entre ellos y siempre decidimos el que creemos que es mejor, el que mejor compite. Me baso siempre en la competición, en los entrenamientos y a partir de ahí se van haciendo alineaciones».

Luego no dudó del estado de implicación de la plantilla rojiblanca con vistas al partido. «Esta semana he visto un nivel de entrenamientos altísimo, con nivel de exigencia elevadísimo y con una concentración que me demuestra que los jugadores quieren, que están con la predisposición adecuada o la máxima para intentar sacar este reto adelante», manifestó.

Qué duda cabe que se es consciente del estado difícil en el que se encuentra el equipo, pero que es real. «Sabemos que es una situación que nadie la quiere o que nadie había pensado a principio de temporada, pero que es la realidad y hay que ser valientes, mirarla de frente y pelearla hasta el último momento».