«Lo más importante es ser nosotros mismos»

Fidel Chaves tiene claro que el Almería del domingo debe ser el de todos los partidos en casa. El onubense considera esa imagen como un aval para el triunfo. «Los más importante es ser nosotros mismos», dijo un jugador rojiblanco al que no le teme la llegada de fichajes que ocupen su misma posición. Es más, asegura que le motiva y desea que esa motivación dé al equipo lo que necesita para sumar victorias. «Para mí es una motivación más. Yo soy de esos jugadores que piensa que la competencia es sana, será bien para el equipo. Han venido Karim y Javi. Creo que van a aportar y si tenemos que dar un pelín más, tendremos que apretar un poco más. De hecho, ha habido dos semanas en las que he debido quedarme en el banquillo y para nada me desmotiva. Es más, me motiva. «Creo que la competencia es buena. Será por el bien del equipo y esperemos que aporten también muchísimo» para lograr una victoria que llegará en base al comportamiento en casa. «En casa el equipo está transmitiendo muy buenas sensaciones».

Al margen de sensaciones, lo que vale es la conquista de los tres puntos. «En la posición que estamos y dados los últimos resultados, el partido se antoja como una final. No hay que dramatizar porque quedarían todavía quince jornadas, pero en la situación que estamos y el rival que viene, que es un rival directo, necesitamos esos tres puntos para coger un poquito de aire y salir de esa última posición», dijo.

Con todo a favor

Lo cierto es que a la marcha del equipo rojiblanco se une el estado de ventaja con el que llega UCAM Murcia. «Nosotros tenemos que evadirnos de cualquier tipo de ambiente. Sabemos que es un partido muy importante, que ellos traerán aficionados, saben también que es un partido muy importante para ellos, pero nosotros tenemos que estar al margen, evadirnos. Creo que venimos preparando el partido fantásticamente durante toda la semana y concienciados al cien por cien que tenemos que sacar los tres puntos».

A todo eso se unen otros aspectos que pueden influir en el rendimiento. Uno de ellos es lo que pasó en el partido de ida, en el que los rojiblancos encajaron un 4-0 que duele. «Evidentemente, duele. Yo que viví los 90 minutos de ese partido, en el 55 o 60, cuando nos marcan el 2-0 y se ponen con un jugador más, posiblemente sea uno de los que más he sufrido dentro del campo esta temporada. Duele, pero no le guardo ningún rencor al UCAM». No duda que para el domingo «firmaría ganar el partido por 1-0 en el minuto 80, porque al final lo que necesitamos son puntos ahora mismo».

Lo cierto es que habrá cosas que manejar y que están en contra. El UCAM Murcia podría proponer un partido trabado, tratando de jugar con la ansiedad de la UD Almería. «Sí, lo venimos analizando, sabemos cómo están jugando en los últimos partidos fuera de casa. Es lo que hablaba con un compañero de Córdoba y decía que hace dos o tres semanas jugaron allí y que tenían las ideas bastante claras, que es un rival que juega bastante directo y muy juntito», analizó Fidel.

Sin embargo, espera que lo preparado sirva para ganar el partido. «Nosotros estamos analizando, prepararemos nuestras armas y no las voy a decir para no darle pistas, pero espero que salga un buen partido, que salga lo que estamos preparando y poder disfrutar de los tres puntos», manifestó el onubense.

El gol en contra, un lastre

La cita del domingo tiene como una de las principales clave, según destacaba el rojiblanco, «concentración sobre todo. Sabemos que sobre todo fuera de casa nosotros en los primeros minutos estamos encajando bastantes goles, quizás es un lastre que estamos teniendo y va a ser un partido de intensidad bastante alta, te lo digo ya porque lo venimos trabajando, y el equipo en casa está mostrando una buena fiabilidad, esperemos que lleguemos con el partido de cara a esos últimos minutos y vivirlos con la intensidad y la concentración que requiere».

La intensidad, por otra parte, mal medida puede ser perjudicial. «Sí, creo que es parte importante del juego, pero en un partido así nos tenemos que evadir totalmente e intentar ser nosotros, que creo que el equipo en casa está dando un fantástico nivel y estaremos más cerca de ganar que de perder. De todo el ruido exterior nosotros nos tenemos que evadir y centrarnos en el momento que se pite el pitido inicial estar concentrados y con la intensidad que requiere el partido y evadirnos de todo lo demás».

De todas formas, esta UD Almería contrasta con la del inicio de campaña. «Lo más importante es ser nosotros mismos», reconoció de forma tajante porque no dudó en advertir de que «el equipo en casa está mostrando una fiabilidad bastante buena. El día del Girona no tuvimos a lo mejor ese acierto o esa fluidez que estamos teniendo en casa, pero creo que fuera de casa estamos teniendo un lastre muy grande». Es en casa donde aseguró que «el equipo está transmitiendo muy buenas sensaciones. Si el equipo juega al nivel que viene manteniendo durante toda la temporada en casa estaremos más cerca de ganar que de perder».

Cuando habla del lastre del equipo fuera, puede referirse a algo que ha cambiado para peor en casa y que es el gol. «Creo que no sólo a mí, sino a todos mis compañeros de ataque, estamos no preocupados, pero sí es cierto que tenemos que dar un puntito más, que con lo que estamos haciendo no vale. No estamos teniendo esa capacidad goleadora que estábamos teniendo a principio de temporada o en el primer tercio de Liga y hay que dar un pasito más».

El excordobesista analizaba el rendimiento del equipo a domicilio y se atrevía a decir que «en las dos o tres últimas salidas posiblemente sean en las que más cerca hemos estado de puntuar. El día del Rayo yo no estoy acertado y fallo un penalti, el otro día en Tenerife el equipo dio un pasito adelante y sí que es cierto que el Tenerife a la contra nos pudo hacer el segundo, pero estuvimos cerca de empatar y el día del Cádiz perdemos con un golazo, con un jugador más, desde fuera del área por la escuadra».

Qué duda cabe que tiene una posible respuesta. «Hemos estado cerca, no estamos teniendo la pegada, estamos preocupados por eso, pero es una buena semana, es buen partido para resarcirnos, coger un poquito de aire, demostrar que somos un equipo que vamos a pelear por salir de esa zona, que estamos en una situación complicada, pero con toda la confianza del mundo».

A favor

El partido refleja una tensión que podría deparar, caso de perder, en la destitución de Soriano. Sin embargo, Fidel está «convencido que vamos a ganar esta semana, pero soy consciente que el mundo del fútbol se basa en resultados. Me he posicionado ya varias veces a favor del míster. El año pasado tenéis un ejemplo claro y yo en el Córdoba, el año de Primera División, que no por tener cuatro entrenadores vas a lograr el objetivo. No soy partidario de eso, creo que hasta ahora se le ha dado confianza y yo seguiría dándosela».

Para asegurar que será así en basa en que se está preparando bien el partido, aunque cambiar no ha cambiado «absolutamente nada, que queda una jornada menos, que estamos un pelín más ahogados. Creo que este partido lo estamos preparando igual que el de la semana anterior, con la misma intensidad, pero sí que es cierto que sabemos que tenemos una jornada menos y jugamos con un rival directo. Es una final, es un partido que marcaríamos en rojo en el calendario y en el que tenemos que si me das a elegir entre ganar en Tenerife o ganarle al UCAM, posiblemente prefiera ganarle al UCAM por el tema de recortarle puntos a ellos».