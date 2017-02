Soriano 'resiste' tras once cambios de entrenador en la Liga 1|2|3

Que la temporada en el despacho del presidente de la UDA (Alfonso García) está siendo muy distinta a la de la pasada campaña, queda demostrado en el hecho de la ausencia de movimiento en el banquillo del primer equipo. Hace un año, el dueño del club rojiblancos lideraba la clasificación de más entrenadores a los que le había enseñado la puerta de salida de la entidad, aunque, en algunos casos, hubiera hecho pocas semanas desde que se la había abierto. Hace 12 meses ya iba por el cuarto inquilino para llevar las riendas deportivas. Además, pese a que Alberto Benito seguía figurando como director deportivo, el empresario murciano había determinado que las decisiones sobre fichajes de jugadores y entrenador las tomaba él, aunque tampoco ha habido ninguna duda en este aspecto desde que comprara la UDA en 2003 de que siempre ha sido así.

Alfonso García ha reconocido por activa y por pasiva que el primer y gran error que cometió la pasada campaña fue echar a Sergi Barjuan en la séptima jornada. Después, todo fue rodado hasta que el plantel rojiblanco se salvó del descenso en la última jornada en Córdoba. Quizás por este hecho, porque confíe ciegamente en Fernando Soriano o porque no encuentra nada en el mercado que acepte las particulares condiciones que ofrece para el banquillo, lo cierto es que no ha movido ficha en las 26 jornadas disputadas.

Y no será porque los números le han dado la razón. El conjunto almeriense es actualmente el colista de la Liga 1|2|3. Es el que menos victorias ha logrado. El que más derrotas ha sumado. Además de ser de los que más ha estado en puestos de descenso a lo largo del ejercicio. Pero no ha tomado ninguna decisión que fuera en contra del proyecto iniciado por el técnico maño el pasado verano, después de que asumiera el cargo de primer entrenador dejando a un lado su carrera como futbolista.

Lo vivido en el actual ejercicio en el Estadio de los Juegos Mediterráneos es desconocido en Almería (salvo en la primera temporada entrenada por Francisco) desde que Alfonso García se hiciera con el control del club. Y lo es también por el actual desarrollo de los equipos que preceden en la clasificación a los almerienses. Los ocho que están más próximos al plantel de Fernando Soriano han tenido ya movimiento en el banquillo. Algunos hasta por partida doble.

El Rayo va por el tercero

Como ha sido el caso del Rayo Vallecano, que tomó la determinación de echar a Rubén Baraja tras la derrota ante el Mirandés. Un partido que, curiosamente, dejó al Almería como colista y, además, como el único equipo de toda la categoría que no ha ganado fuera de su estadio en lo que va de campaña. El movimiento en Vallecas ha sido el segundo en el presente ejercicio. El vallisoletano sustituyó a José Ramón Sandoval en la jornada 13. El mismo número de partidos en los que ha estado el exElche, sin mejorar los números de su predecesor. La última victoria fue contra la UDA. Ahora ha asumido el cargo Míchel, exjugador del Almería CF, que estaba en el juvenil. Mirar a la cantera después de que lo de fuera no diese el resultado esperado.

Los vallecanos no son los únicos que han cambiado en dos ocasiones en la presente temporada. También hizo lo propio el Mirandés. Carlos Terrazas dejó el cargo. Lo sustituyó Claudio Barragán. Cinco partidos con cuatro derrotas. La única victoria fue ante la UDA. Dos partidos perdidos por los rojiblancos que dieron algo de respiro a los entrenadores rivales, aunque no valieron para mantenerse ni en Vallecas ni en Miranda de Ebro. También en tierras burgalesas determinaron que el tercero fuese de la casa. Javier Álvarez está ahora a un punto de poder salir de los puestos de descenso.

Pudiera parecer que son los únicos en los que la intranquilidad está instalada. Hay más lugares en los que la igualdad en la parte baja está causando estragos. Según diversas informaciones, Zaragoza y Córdoba podrían tomar caminos similares tras el siguiente fin de semana. Raúl Agné y Luis Carrión no empezaron la temporada en sendos clubes, respectivamente. Luis Milla y José Luis Oltra la iniciaron con buenas sensaciones. Pero fueron decayendo en resultados y no pasaron ni la primera vuelta. Los cambios no han sido positivos.

Tanto en tierras mañas como en la capital de la Mezquita, no solamente hay movimientos en los banquillos. Los propietarios han determinado que los respectivos responsables deportivos también dejen su trabajo y salgan. Narcís Juliá dejó hace una semanas de ser director deportivo del Real Zaragoza. Emilio Vega dejó su puesto en el Córdoba esta misma semana.

Dirección deportiva

Otra gran diferencia en relación a la UDA. A Alfonso García le costó bastante que un director deportivo aceptase el cargo dejado por Alberto Benito. Lo intentó con varios. Siempre se encontró con la negativa por respuesta. El haber intentando negociar tarde o el saber que es el que tiene la última palabra en la contratación de jugadores, fueron aspectos negativos a la hora de poder fichar a un responsable de la parcela deportiva. De ahí que, finalmente, determinase que Andrés Fernández y Ángel Catalina formaran la comisión deportiva. En la que también está Fernando Soriano.

Los dos primeros han sido los responsables, al menos así se ha dicho por parte del club, de la confección de la plantilla. Con el visto bueno del preparador maño, pero siendo ellos (principalmente Fernández) los que han presentado a los jugadores que han ido llegando desde el pasado verano.

Una comisión deportiva que, pese a la sequía goleadora del equipo, no ha podido firmar un delantero centro desde que se abriera el mercado el pasado 1 de enero. Aunque se intentó con Pablo Caballero (Lugo), la ausencia de un plan B quedó demostrado al no tener capacidad de reacción al final del pasado mercado de contrataciones.

En 26 jornadas ha habido 11 movimientos en los banquillos de la Liga 1|2|3. También han cambiado varios directores deportivos. En el Almería mantienen la calma. Alfonso García, el presidente, ya dijo que confiaba en Fernando Soriano. Por lo que demuestra, también en los responsables de fichajes. Con el primero, según las propias palabras del máximo dirigente tras la cita en Tenerife, podría haber un ultimátum este domingo frente al UCAM. De la comisión deportiva, silencio.