Antonio Puertas es el espejo

Antonio Puertas, que ayer cumplió 25 años, es un fiel reflejo de lo que está siendo la temporada en la UDA. Buenos momentos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos pero nulidad, en cuanto a rédito, lejos de Almería. Números que han ido en descenso conforme ha ido pasando el curso. Doble imagen la mostrada a lo largo de la actual Liga 1|2|3. Aunque, salvo frente al Real Oviedo, el resto de lo vivido desde el 1 de enero ha sido sin 'alma'. Ya ha dado igual que la cita fuera en tierras almerienses o en los desplazamientos, calvario de los rojiblancos desde hace ya demasiadas temporadas. En lugar de cambiar lo malo por lo bueno como visitante, se ha cambiado lo bueno por lo malo como local.

En el plano individual, el de Benahadux ha sido, eso sí, de los pocos que ha dado algo diferente durante el ejercicio. Pero esa diferencia, que provocó el cambio de representante y que determinase su nuevo agente un tiempo de espera a la hora de poder escuchar ofertas tras su buen inicio de campaña, se ha parado. Como se ha parado, a nivel ofensivo, todo el resto del plantel. Fue cambiar de año y olvidarse lo que es marcar. Solamente en un partido han visto puerta, mientras que en los otros seis de este 2017 se han quedado sin poder celebrar tanto alguno. Un bagaje muy pobre y que ha condenado al equipo a que, desde el pasado fin de semana, sea el peor de la categoría. Con hacer el rival de turno un gol, el botín en juego ha sido suyo. La inoperancia en ataque ha hecho que la presumible seguridad defensiva, por los pocos goles encajados, haya quedado en el olvido.

Antonio Puertas anotó su sexto (y último por ahora) gol de la temporada ante el Real Mallorca el 11 de diciembre. Han pasado, desde entonces, 69 minutos de dicho encuentros y ocho partidos más. De los que el extremo almeriense ha estado, para un total de 789 minutos disputados), un total de 602 sobre el terreno de juego. Es decir, lleva 10 horas sin celebrar ningún gol propio.

Necesita marcar

Con estos números, no es extraño que ayer dijera que el equipo necesitaba sus goles. «Desde que ha empezado 2017 no estamos haciendo goles. Tengo ganas de marcar para ayudar al equipo. Intentando estar como antes, porque el equipo lo necesita», afirmó el '17' rojiblanco. Buscando su mejor versión que ha coincidido con los mejores momentos del equipo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El lugar en el que ha anotado cinco de sus seis goles. El único a domicilio fue en Montilivi frente al Girona. En el único encuentro que los rojiblancos han anotado más de un gol como visitante, para un 3-3 final.

Puertas no quiere buscar excusas fuera del vestuario y, sobre todo, del terreno de juego. «El problema está en nosotros. Debemos estar bien, frescos y con las ideas claras para ponerle muchas ganas», apuntó en un gesto de sinceridad cuando se quieren buscar los culpables fuera de lo que ocurre en el césped en cada partido y, también, en cada entrenamiento realizado por los de Fernando Soriano.

Uno de esos problemas es el haber encajado goles en los primeros minutos de los partidos. Lo ocurrido en Tenerife no fue más que una nueva muestra de la fragilidad rojiblanca a la hora de iniciar un encuentro. Con más 'miedo que vergüenza'. Una situación que, sumada a la de no ver puerta, hace imposible igualar un encuentro que comienza con gol en contra en los primeros instantes. «Nos han marcado en 6-7 partidos antes del minuto 15. Eso, en esta categoría en la que los equipos se encierran tanto y están juntos, es difícil de superar». Porque, tirando de estadísticas, «el que cuela primero el gol es el que tiene más posibilidades de llevarse el partido». Una realidad que los almerienses se empeñan en que sea verdad cuando ocurre en contra de sus intereses. Ni una remontada.

Remontada o escalada

Remontada o escalada, la cita de este domingo la tiene marcada en rojo para ir subiendo posiciones en la tabla. Llega el UCAM de Francisco. «Es una final por el rival», dijo. No en vano, «es un rival directo. Estamos a tres puntos de ellos. Si les ganamos, nos ponemos a su nivel». Otra cosa ya sería superarlos en el golaverage. Para ello deberían vencer por cuatro goles de diferencia. Uno más de los que llevan en estos más de 50 días del año.

No cabe otra que el triunfo. Para creer en sus propias posibilidades y para que la distancia con la permanencia no aumente. «Para poder mirar hacia adelante, no nos queda otra que ganar los partidos en casa. Fuera hay que intentarlo», señaló el segundo máximo goleador del conjunto almeriense, empatado con el onubense Fidel Chaves.

Quiso ser optimista, pese a reconocer la realidad. «Hay 21 equipos que son, ahora mismo, mejores que nosotros. La clasificación así lo refleja». Para Puertas, «no consuela nada» decir que están mejor que hace un año. Solamente pide a todo el entorno, al igual que a su vestuario, que «no es el momento de agachar la cabeza ni de estar tristes. Esto sigue y hay que ir a por todas». Porque «agachando la cabeza ni enfadándonos no se consigue nada». Tampoco sin llevar la teoría a la práctica.