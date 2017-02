¿Aparecerá Murphy en el Heliodoro Rodríguez López? Si lo hiciera no estaría de más que de una vez por todas sonriera la suerte a un equipo que, por trabajo y por el sufrimiento al que los resultados someten a sus aficionados, lo tiene merecido. Posiblemente, cuando las cosas salen mal siempre hay motivos de más para que suceda, pero esta UD Almería, como el jueves dijo Fernando Soriano, es especialista en dejar escapar disputas que tenía ganadas y que, puestos a analizar, algunos de esos partidos estaban más para un empate que para una derrota. El Getafe se llevó los tres puntos en el minuto 88, el Cádiz lo hizo en el 84, el propio Girona empató en la ida en el 83, este Tenerife lo hizo en el 82. Bien es cierto que Quique le dio al Almería un punto en el 90 frente al Levante. Pero son muchas cosas en el debe y sólo una en el haber, más allá del juego exhibido.

El Almería juega hoy con el viento en contra, pero tiene muchas cosas para que Murphy se ponga a favor. En el Heliodoro Rodríguez López se escenifica un partido en el que el Tenerife tiene todas las de ganar. No ha perdido ni un partido en casa, donde suma 27 de los 39 puntos disputados, con siete victorias y seis empates, sólo en dos partidos estuvo sin marcar y en siete dejó su puerta a cero. La UDA es todo lo contrario. Sólo tres empates, diez partidos sin ver puerta, sólo dos con la puerta a cero... Por si fuera poco, Valdés Aller es un árbitro casero, al menos esta temporada, en la que once equipos que jugaban ante su público lograron la victoria, hubo un empate y sólo uno ganó fuera, que fue el Levante en campo del UCAM.

Y ¿por qué no?

Casi como para no ir, pero ¿quién se atreve a no presentarse por el hecho de que los nubarrones señalen tormenta? Total, si se pierde es otra más, un paso, puede que hacia el abismo, cuando quedan 17 partidos por jugar, que son 17 oportunidades para contratar un seguro de vida, que estará cuando se logren en ese espacio los mismos puntos que se han logrado en 25 partidos. Ya se sabe que en fútbol no valen las cuentas, que en este deporte hay lugar para las sorpresas -cada vez menos-, pero las hay y ¿por qué no, en Tenerife puede darse algo que es comparable a acertar un 'pleno al quince'?

El Almería juega contra el Tenerife, contra las estadísticas, contra el tiempo y contra su incapacidad para hacer gol en campo contrario, sobre todo. Aunque las estadísticas son esa forma de engañar con precisión, como dijo en su día Lucas Alcaraz, a esta UD Almería no le vale la apreciación por lo reiterativo de sus actos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en los que se ha convertido ya en una costumbre la obtención de un mal resultado. Sí es cierto que el análisis del último partido señala a este equipo como menos sufridor que en citas anteriores, en las que sí hizo falta la aparición de Casto, sin trabajo frente al Girona, aunque los de Pablo Machín gozaron de llegadas y ocasiones como para considerar que estuvieron cerca del gol. Es obligatorio crecer desde ahí para luego encontrar la otra parte del camino.

Hoy podría haber cambios en el once con respecto al de la pasada semana. El jueves habló Soriano de Henrique Sereno y este podría gozar de la presencia de un central que puede llevar consigo un efecto dominó para otras zonas del campo, en concreto para el centro del campo, ya que la entrada del portugués podría suponer el desplazamiento del canterano, aunque ya jugador del primer equipo, Joaquín a la parcela ancha para asumir un rol que, hasta ahora y de los que juegan habitualmente, ninguno ha realizado, en gran medida porque ninguno de los utilizados en esa parcela tiene ese dote. Tanto Borja Fernández como Fran Vélez, que podría ser el sacrificado en el centro del campo, son jugadores de corte defensivo.

Lo demás también podría sufrir algún que otro cambio. Volverá Quique, que se tuvo que retirar lesionado el pasado domingo por la dura entrada de la que fue objeto de parte de Pedro Alcalá, lo mismo que Javi Álamo podría entrar por Fidel. El onubense no tuvo su día y el canario fue sustituido en el descanso en Vallecas y no se 'asomó' al partido frente al Girona, además jugaría en un 'clima' al que los 'peninsulares' se acoplan con dificultades y para él es una ventaja.

Así, da salida se antoja un equipo con Casto, bajo palos; Motta, por la derecha, y Nano, por la izquierda, con Henrique Sereno y Morcillo, por el centro; un mediocampo con Borja Fernández y Joaquín; por delante actuarían Javi Álamo, Pozo y Antonio Puertas, y Quique González sería el hombre en punta.

Tener el balón

Aunque no es clave, porque se ha demostrado precisamente en Vallecas que la posesión puede ser al fútbol lo que unos buenos puños en boxeo -Tyson no 'controlaba' sus combates, los perdía a los puntos, pero los ganaba con un golpe de 'ko'-, sí es verdad que el equipo que dirige Pep Luis Martí maneja el tiempo. Generalmente, sus partidos ganados se basan en la posesión, que en los que pierde no tuvo el balón, pero que también ganó y perdió con el balón siendo del contrario. El problema que tiene Martí para hoy es la indisponibilidad de jugadores importantes en el centro del campo como el sancionado Alberto Jiménez o el lesionado Rachid, además de la duda de Aitor Sanz, recién recuperado de un esguince de tobillo.

El CD Tenerife tratará de mantener su fortaleza en casa, donde lleva 24 partidos seguidos sin perder y ha ganado sus últimos cuatro. El conjunto que entrena José Luis Martí tiene la posibilidad de igualar la racha de 25 encuentros consecutivos sin caer derrotado en su feudo que firmó entre 1986 y 1987 el técnico Martín Marrero.

El conjunto chicharrero llega al choque en el mejor momento de la temporada, en zona de promoción de ascenso y con un tramo de competición en el que se enfrentará, de forma consecutiva, a tres equipos en zona de descenso.

Los blanquiazules han basado su buen momento en la solvencia defensiva que han mostrado y que les ha llevado a acumular cinco partidos sin perder y a sufrir solamente una derrota en sus últimos catorce encuentros. Mientras, continúa con su proceso de adaptación el atacante japonés Gaku Shibasaki, mediático fichaje que todavía no ha podido incorporarse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros.