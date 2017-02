Fernando Soriano, por un momento, fue ayer el Joan Manuel Serrat de 'cada loco con su tema'. El barcelonés decía preferir «querer a poder, palpar a pisar; ganar a perder -como todo ganador-, besar a reír, bailar a desfilar, y disfrutar a medir». El aragonés, por su parte, tenía claras sus referencias y prefería «ganar a perder, empatar a perder». Y es que, puestos a mirar, no extraña que, como llegó a decir el técnico rojiblanco en su intervención previa al partido que mañana disputará en el Heliodoro Rodríguez López, eche en falta algunos puntos que, en forma de derrotas, volaron cuando se tenía en la mano el empate. «Somos especialistas en perder lo que tenemos», dijo el rojiblanco, consciente de que con «cuatro o cinco puntos más» la situación sería bien distinta.

Uno de esos partidos a los que se refiere es el que se perdió en casa, en la primera vuelta, frente al Tenerife, un rival al que se enfrentará mañana la UD Almería, con todo en contra, pero al que van «con mucha fe y muchas ganas. Está claro que si nos ponemos a mirar eso... El árbitro de trece partidos, en doce ha ganado el de casa y sólo un empate. Hay muchos condicionantes que te lo ponen muy difícil, pero la vida son retos», expuso en su intervención, en la que valoró el actual estado de forma del rival. «Es un equipo que le gusta tener esa posesión y que varía de juego, conjuga las dos formas y por eso está donde está. Conjuga saber jugar, pero cuando no tiene la pelota las transiciones son rapidísimas, con Amath, con Aarón, con Suso o con Choco. Es un equipo que en ese sentido lo hace peligroso en cualquiera de las dos facetas», analizó el rojiblanco.

Invicto

Fernando Soriano habló del Tenerife, el equipo al que debe enfrentarse mañana la UDA, como un rival contundente. «Viene de una buena dinámica, de una buena racha, lleva siete partidos sin perder, que está haciendo las cosas muy bien lo dice la clasificación, lo dicen sus resultados, y es un equipo a tener en cuenta». Fue más allá asegurando que «en su campo creo que todavía no ha perdido, nosotros lo contrario, vamos con ilusión, con ganas, sabiendo lo que tenemos que hacer y viendo también que hay posibilidades de crearles peligro. Esa es nuestra intención, ir a intentar provocar las mayores ocasiones posibles para intentar ganar el partido».

El carácter previsible del conjunto chicharrero no le dice nada a Fernando Soriano porque tiene a favor lo de las rachas de los de arriba. «Les van las cosas de cara. Tenemos una experiencia reciente con el Cádiz, un equipo que hace un buen primer tiempo, que en el momento que se queda con diez y empiezas a meterle en su campo, llega una transición y la genialidad o la habilidad de un jugador hace que te ganen 0-1 y pierdas el partido». Aseguraba que el rival «tiene esas cosas. Cuando van las cosas bien, tienes esas soluciones individuales, esas situaciones que siempre la gente está más crecida, con más inspiración y provocan ese tipo de situaciones. Cuando estás abajo un poco te cuenta más, el ánimo, la desconfianza en uno mismo, la autoestima está peor y te suele restar».

Por todo, aficionados de otros equipos en pugna directa con la UD Almería piensan que será imposible que la UD Almería le gane al Tenerife, pero los rojiblancos van «con mucha fe y muchas ganas. Está claro que si nos ponemos a mirar eso... El árbitro de trece partidos, doce ha ganado el de casa y sólo un empate. Hay muchos condicionantes que te lo ponen muy difícil, pero la vida son retos y este es un reto que tenemos y que lo vamos a afrontar con la mayor de las valentías y la ilusión y las ganas porque creemos en lo que hacemos y estamos convencidos que esto se tiene que romper algún día y vamos a pelearlo para que sea el sábado».

Sin balón

Sí parece probado que el Tenerife es un equipo que puede sufrir sin balón y que el hecho de tener la pelota te da opciones de triunfo, aunque Soriano aseguró que no siempre es así. «Últimamente en eso estamos siendo fuertes, en tener posesión, pero al final la posesión se tiene que traducir en ocasiones, en algo productivo arriba. Si me ganan la posesión y me generan poco, es un poco como lo que hablábamos el día del Rayo, tengo más posesión pero generan ellos más ocasiones que yo. Tiene que ser todo un equilibrio, la pelota te la opción de generar peligro y ellos son un equipo que le gusta tener esa posesión y que varía de juego, conjuga las dos formas y por eso está donde está».

En ese sentido no dudó en explicar que el equipo de José Luis Martí «conjuga saber jugar, pero cuando no tiene la pelota las transiciones son rapidísimas, con Amath, con Aarón, con Suso o con Choco Lozano. Es un equipo que en ese sentido lo hace peligroso en cualquiera de las dos facetas. Intentaremos encarrilar el partido como siempre, enfocándolo en intentar nosotros hacer nuestro partido, nuestro fútbol, intentar llevar la iniciativa y generar ese peligro en portería rival que fuera de casa nos falta».

Puede tener a favor el hecho de la iniciativa tinerfeña de llenar el Estadio. «Cuando juegas en un campo lleno, siempre gusta, creo que al jugador le motiva, aunque sea como rival. Creo que al final ese tipo de campos con ese ambiente te das cuenta que te llenan de responsabilidad y sabes lo que te estás jugando. Creo que es un aliciente más. No creo que debemos tener ningún temor a eso».

Sin embargo, en contra puede tener ese factor ambiental que supone jugar en la isla. «Siempre ha sido por las temperaturas, un ritmo diferente, siempre un poquito más lento. No sabes el porqué, pero sí que siempre son capaces de llevarte a su terreno. Aquí lo consiguieron también, llevar ese ritmo que en muchos momentos no diría que es lento, pero ese ritmo te confunde y allí yo lo he padecido. No tiene explicación porque no sabes el porqué pero diría que sí que existe».

Problemas con el gol

Sí que sería bueno superar el problema que el equipo tiene con el gol, sobre todo en los partidos disputados lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Fuera de casa no es un aspecto en el que seamos dominantes, eso hace que los resultados no sean del todo buenos. Es un aspecto que reforzamos la presencia en área, la cantidad de centros, disparar, es una consigna constante y cuando la dinámica, el estado de ánimo te baja o no tienes esa claridad hace que te cueste mucho más y estamos en esa situación».

Qué duda cabe que la intención perseguida en torno a esa dinámica es «cambiarla cuanto antes y por nuestra parte no va a quedar. Seguimos trabajando en ese sentido, reforzando mucho a esos jugadores que vemos que en casa son capaces de hacer grandísimas cosas y fuera, por lo que sea, no nos sale y seguir potenciando ese factor mental que también es importante».

Los empates no valen, o sí

Lo cierto es que en la actual situación puede que los empates no valgan por más que hacerlo ante equipos como Girona o el propio Tenerife supone conseguirlo ante equipos que están en la zona alta de la tabla y sus miras son totalmente diferentes. «Eso tenemos que tener la cabeza fría, pero el otro día no se tuvo contra el Girona, sobre todo en el último cuarto de hora, pero hay que intentar ganar siempre, aunque en muchos momentos si la última jornada miramos de los diez últimos clasificados sólo ganó uno, que fue el Mallorca, los demás todos perdieron o empataron».

El entrenador rojiblanco advirtió de que «hay momentos que cuando un partido no lo puedes ganar, hay que empatarlo y somos especialistas en perder lo que tenemos. En todos los partidos hemos salido perdiendo, menos el día del Levante, que logramos empatar aquí. Es una situación que tenemos que tener en cuenta. Qué duda cabe que en la situación en la que estamos prefiero ganar a empatar, pero prefiero empatar a perder. Eso hay que tenerlo todo en su justa medida, saber equilibrarlo y a partir de ahí tomar los riesgos necesarios».

De todas formas, echó mano a los tiempos. «Está claro que no es todavía el último partido de la Liga, es importante sumar de tres en tres, pero en muchos momentos no te puedes volver loco porque ahora echo de menos empates con Getafe, en Cádiz, el empate con el Tenerife aquí, cuatro o cinco empates que a lo mejor si no hubiéramos perdido te valdrían cuatro o cinco puntos más y nuestra situación en la tabla sería diferente. Si no puedes sumar de tres en tres alguna vez te valdría sumar de uno en uno».