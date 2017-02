Pedro Moreno: «Como responsable, la postura de Soriano es incómoda»

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería estuvo ayer en el restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón de la capital para, en pleno San Valentín, llevar a cabo el análisis de las convulsas últimas horas de la UD Almería. La actualidad del club rojiblanco no sólo pasa por los malos resultados a nivel deportivo, sino también por el desencanto de la afición que tuvo su culmen con la expulsión de la Grada Joven el día del partido ante el Girona, o los desencuentros que últimamente mantiene la entidad con la prensa y que están dando mucho que hablar por el proceder del propio club.

En el programa estuvo presente, como invitado, Pedro Moreno, jefe de administración deportiva de la UD Almería. El trabajador del club reconoció que «todos estamos viviendo un momento de tensión. Al menos, hablo a título personal, porque llevamos unos años sin recibir satisfacciones deportivas en el fútbol. Aquí ya sabemos que todo depende de que entre la pelota. Cuando eso sucede, todo el mundo está contento y todo son loas, pero ahora mismo no está siendo así».

Pedro Moreno afirmó que «el equipo no ha visto portería en cinco de sus últimos seis partidos, pero es que en nueve ocasiones ha perdido por un gol de diferencia. Estamos a tres puntos de salir del descenso por lo que, sólo con que hubiéramos empatado la mitad de esos encuentros, no estaríamos en esta situación. Con esto no digo que se estén haciendo las cosas bien, pero la Segunda División, desde hace un par de años, es bastante atípica. ¿Es normal que haya equipos que nos saquen 20 puntos? ¿Hay esa diferencia entre el fútbol del Almería y el de estos conjuntos? Yo creo que están coincidiendo muchas circunstancias en nuestra contra».

Situación del entrenador

Pedro Moreno tiene claro que, hoy por hoy, Fernando Soriano es el más adecuado para sacar al equipo de la zona de descenso. «El año pasado tuvimos cuatro entrenadores, y se criticó. Ahora el presidente está manteniendo a un técnico en el que cree, y también está siendo criticado. Mientras sea Soriano quien entrene al Almería tenemos que estar con él», sentenció el jefe de administración deportiva.

El entrenador tuvo que contestar este sábado si se veía capacitado para sacar al club de esta mala situación y qué opinaba de las voces que pedían su destitución o dimisión, preguntas hechas con respeto pero tildadas desde la web del club de impertinentes. Pedro Moreno recalcó que «yo nunca he estado en la sala de prensa, pero conozco a Soriano desde hace una década y lo tengo como un buen amigo. A partir de ahí, no puedo analizar su comportamiento con los demás. Yo pienso que una persona responsable de lo que está sucediendo, como es él, está en una postura incómoda. Soriano hace todo lo posible por conseguir resultados».

También salió a la palestra en la Tertulia del Minuto 92 el tema del desalojo de la Grada Joven por los desperfectos que uno de sus miembros causó en un asiento del sector. «Los abonos, a la Grada Joven, se los ha retirado la policía. El club está trabajando para conocer los motivos y actuar, pero hay que saber que no tiene nada que ver con la decisión de no permitir el acceso a esta peña», apuntó Moreno.

Con respecto al mercado invernal, el jefe de administración deportiva de la UD Almería pidió paciencia. «Hemos fichado a cinco jugadores, lo cual es señal de que el club está intentando solucionar esta situación. Borja está jugando bien, y con el resto hay que esperar, porque todavía tienen que entrar en la dinámica del equipo», admitió Pedro Moreno.