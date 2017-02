Alfonso García está dispuesto a hacer lo que sea para salvar la categoría. Lo dijo tras analizar la derrota encajada el pasado sábado frente al Girona. Aunque seguro, no dudó en advertir que ese logro no va a ser fácil de conseguir. Sí tiene claro, después de sus palabras, que «dejarlo todo a los partidos de casa puede ser un suicidio» y para que ello no ocurra así también tiene la 'llave', la cual habla de «intentar conseguir alguna victoria fuera». El máximo accionista y propietario de la UD Almería aseguraba que «no es que seamos la mejor plantilla, pero seguro que no somos la peor».

Consciente de que la afición está sufriendo y hasta entiende que «esté intranquila, que esté enfadada», no dudó en 'aconsejar' a quienes no creen en la salvación y se dedican a silbar en el Estadio, que «aquí no es cuestión de estar criticando, ni silbando, porque lo que perseguimos es mantener la categoría y estar en Liga de Fútbol Profesional. El que no lo entienda así es porque no está en la realidad de lo que es la categoría. Para venir a silbar al equipo y para alterarle y no ayudar...».

La intensidad

Alfonso García habló del partido frente al Girona, a la conclusión del mismo, y no dudó en analizar lo sucedido y digerir ese empate. «El partido frente al Girona era un partido muy duro. Sabemos del Girona el potencial que tiene y lo demuestra en su clasificación. Ha sido un partido disputado que ha podido ganar cualquiera de los dos equipos». El presidente de la UD Almería solicitó que «con esa intensidad hay que jugar los partidos también fuera de casa», que consideraba es «nuestra asignatura pendiente». Es ahí donde hay que ganar a domicilio. «Si hubiésemos ganado dos partidos fuera no estaríamos en esta situación, estaríamos en medio de la tabla y con una tranquilidad relativa. De esta manera estamos viciados por la falta de haber conseguido dos o tres victorias, que se podrían haber conseguido. Esa es la situación que tenemos en la tabla».

El presidente no dudó en aventurar un campeonato similar al del pasado año, en el que el equipo logró la permanencia en el último partido. «Esto va a ser este año parecido al del año pasado. No nos están saliendo las cosas y aquí hay que estar todos hasta el final para mantener la categoría. Esta categoría no es fácil, es muy difícil. Todos los equipos ahora mismo tenemos los presupuestos igualados, el control económico te lo marca así y hay tres equipos que al descender tienen más presupuesto que otros y han hecho plantillas que están cuajando alguna».

No supo sacar a a la luz los motivos por lo que el equipo no funciona. «Nosotros, por un motivo o por otro, no llegamos a hacer ese equipo compacto como por ejemplo es el Girona, pero aquí no es cuestión de estar criticando, ni silbando porque lo que perseguimos es mantener la categoría y estar en Liga de Fútbol Profesional. El que no lo entienda así es porque no está en la realidad de lo que es la categoría. Para venir a silbar al equipo y para alterarle y no ayudar, que no vengan».

Tiempo de reflexión

Fue más allá, entrando en detalles sobre lo que el equipo necesita en lo que queda de competición, en la que habrá que jugar ocho partidos a domicilio. «Si no somos capaces de conseguir en las ocho jornadas un par de victorias después de estar ya trece sin conseguir ninguna, que parece una paradoja, hay que intentar conseguir alguna victoria fuera porque si no, dejarlo todo a los partidos en casa, puede ser muy complicado. Tenemos que conseguir algunas victorias fuera. El año pasado sólo con una fue suficiente, pero una o dos hay que conseguir porque dejarlo todo a los partidos de casa puede ser un suicidio».

Aseguró que no habló con Soriano sobre esa necesidad y los malos números fuera de casa. «No hemos hablado, pero ellos lo saben. Hay que ganar un partido fuera porque de trece perder diez y sumar sólo tres puntos parece algo increíble con la plantilla que tenemos. No es que seamos la mejor plantilla, pero seguro que no somos la peor».

El año pasado pagó prima por ganar dos partidos seguidos y no duda en hacerlo este año si sirve para encaminar la senda. «Nosotros haremos todo y haré todo lo que haga falta por que el equipo siga en la Liga de Fútbol Profesional y lo vamos a conseguir de una manera o de otra, pero que fácil no va a ser viendo cada semana los problemas que está ocasionando».

Entiende a la afición, pero...

Lo cierto es que la afición está intranquila por lo que está sucediendo y eso es algo que no lo pasa por alto. «Puedo entender que la afición esté intranquila, que esté enfadada, pero estamos en Liga de Fútbol Profesional y eso es un premio. Si eso no lo queremos entender, reconocer, entonces no nos mereceremos estar en LFP».

En ese análisis también hay cabida para las advertencias. «En esta Liga hay momentos buenos y malos y de los malos hay que saber salir y hay que estar con el equipo hasta el final, hasta que se termine de una manera o de otra, porque si no no hay afición. Si estamos para cuando vayan las cosas bien, eso lo hace cualquiera».

Pide que esa compañía no esté condicionada a los partidos ganados. «Hay que estar en las buenas y en las malas, que son las que tenemos en estos momentos. Hay que salir porque llevamos 15 años en LFP y no muchos equipos en España pueden decirlo. Hay que estar con el equipo. Decir que estoy enfadado porque hoy hemos empatado o perdido... Aquí nadie está asegurando que vayamos a ganar, sólo asegurar que hay que apoyar al equipo, para eso la afición es el jugador numero 12, si no es así no tiene sentido ser aficionado. Para ser aficionado cuando se gane, entonces hay que apuntarse al Barça o al Madrid, que ganan el 99% de los partidos. Los demás estamos ahí luchando».

Por último, no dudó en hablar del refuerzo en la delantera, teniendo en cuenta que sólo ha conseguido ver puerta en los partidos celebrados en 2017. Pero advierte de que «traer un nueve tiene que ser que nos venga a dar algo. Para no dar nada para qué lo vamos a traer». Se refería a este tipo de jugadores como que «están en paro y no es fácil que vengan con un ritmo de competición. Si está muchísimo tiempo parado, ponerse en condiciones de competir, de correr y presionar como se hace en la Segunda División, igual traemos alguno y no llega ni a tocar el balón».

De todas formas, no dudó en señalar que «todo eso se está mirando, pero vamos a ver si traemos uno que venga a sumar».