La prensa coincide en que el Almería y el Girona se 'repartieron' el dominio

Una parte para cada equipo, en cuanto a dominio, así como que las mejores ocasiones de gol fueron para el equipo gerundense, son las principales conclusiones extraídas de las distintas crónicas sobre el encuentro entre la UD Almería y el Girona FC.

En la mayor parte de ellas se pudo leer que el equipo almeriense, dirigido por Soriano, tuvo el mando y dominio en los primeros 45 minutos. Después 'cedió los trastos' a los de Machín en los segundos. Otras coincidencias informativas eran referentes a la falta de puntería de ambos equipos, y que el resultado final (0-0) le supo a poco a almerienses y gerundenses.

Ninguno marcó el ritmo

En la prensa catalana se destacaba que la UD Almería buscó la victoria desde el primer momento, pero que el Girona le frenó y que posteriormente dispuso de ocasiones para que los de Pablo Machín hubiesen vuelto a Montilivi con los tres puntos en juego.

Así, en el Diario de Girona, en la edición digital de este medio, se abría la crónica del encuentro disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con el titular de 'El Girona perdona pero se lleva un punto de Almería'. Destacando en el subtítulo que 'Los de Machín tuvieron las mejores ocasiones, sobre todo en la segunda parte, pero se conforma con un empate'. Sobre el desarrollo del partido, en algunas fases de la información se resaltaba que hubo igualdad sobre el terreno de juego, en cuanto a dominio. «En la primera parte ninguno de los dos equipos fue capaz de imponer su ritmo y el partido fue poco vistoso para el espectador. En la segunda parte la dinámica del partido disminuyó en favor de los gerundenses. Los minutos fueron pasando y los dos equipos parecían conformarse con el empate».

Partido equilibrado

En las crónicas ofrecidas en los diarios deportivos, todo ellos en formato digital, en el diario Marca se titulaba 'Empate que sabe a poco para Almería y Girona'. Según este medio el partido tuvo un dominador en cada parte del encuentro. «Primera mitad con poco fútbol y sin ocasiones claras por parte de ambos conjuntos. El Almería lo intentó más y llegó con más frecuencia, pero sin llegar a intimidar a René. Los de Soriano fueron mejores y dominaron la primera parte». En relación al segundo periodo, se pudo leer que el dominio correspondió al equipo gerundense que dirige Pablo Machín. «En el segundo tiempo, las tornas cambiaron. Los de Soriano jugaron con menos intensidad y les costó llegar a la zona de ataque. Los rojiblancos pasaron apuros en la zona de creación y les duró poco el balón en su poder. Los visitantes tuvieron más protagonismo y dispusieron de varias ocasiones claras de gol».

Por su parte, en el diario As, igualmente en edición digital, se destacaba que pudo ganar cualquiera de los dos. En este medio el titular ofrecido fue 'El Girona no es capaz de pasar del empate en Almería'. En la crónica se narraba que el empate no cambia las cosas para almerienses y gerundenses. «Fue un choque equilibrado con fases de dominio para los dos equipos, pero ninguno aprovechó sus llegadas y la falta de acierto ante el gol les condenó a la igualada. En la primera parte, el Almería interpretó mejor el juego ante un Girona que presionó sin éxito la salida del balón, pero en la segunda el equipo de Pablo Machín mandó de inicio y, con la entrada de Johan Mojica, dieron un paso al frente que acusaron los locales». También se pudo leer que resultó emocionante el tramo final. «El Almería empujó en la recta final y metió en su parcela al Girona, que estuvo muy pendiente de robar el balón y montó rápidos ataques sin acierto».

Ritmo local, freno visitante

En el Mundo Deportivo, el titular fue 'El desacierto ante el gol condena al empate a Girona y Almería', y se narraba que resultó ser un envite con igualdad en el dominio y que los rojiblancos crearon peligro y tuvieron intensidad en la primera parte, aunque en la segunda fueron víctima de sus errores. «En la reanudación, los almerienses buscaron la banda izquierda para comprometer al conjunto catalán, que había perdido el timón del centro del campo ante un Almería intenso y que generaba peligro en acciones a balón parado».

Y en al diario Sport, la crónica fue titulada 'El Girona araña un punto en Almería que le sabe a poco'. En la información sobre el encuentro en este medio se resaltaba que mereció ganar el Girona. «Sobre todo en la segunda mitad, el equipo de Pablo Machín creó claras ocasiones para llevarse los tres puntos. Los andaluces, por su parte, apenas inquietaron la portería gerundense en todo el partido».