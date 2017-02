Un monstruo viene a verme

La UD Almería es, como consecuencia de sus continuos tropiezos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, un equipo sujeto a las fobias de jugar como visitante y a la necesidad de sumar todo lo que disputa en casa. No hay otro modo de seguir viviendo al borde del alambre, soñando con la permanencia tras sus 'éxitos' en casa y malviviendo como un mal funambulista sin nada con lo que buscar el equilibrio para no caer al precipicio por esa rémora que los rojiblancos arrastran fruto de los resbalones continuos que ha sufrido a domicilio.

No cabe duda que el partido de esta tarde es propicio para salir a flote, por más que esté metido en 'fango hasta el cuello'. El Girona es ese 'monstruo' que viene a ver a un equipo con muchos miedos. En La Condomina, en El Alcoraz, en Los Pajaritos, en el Nou Camp Municipal o en Vallecas se escenificaron esos temores que sujetan en el pozo a un equipo que, en casa, pone argumentos para salir a flote. Pero, como consecuencia de esos continuos pasos en falso -son solamente tres puntos de los 39 disputados fuera-, hoy surge la duda de quién saltará al campo, si el doctor Jekyll o Mr Hyde porque esta UD Almería padece un síndrome de bipolaridad que genera dudas, muchas dudas.

Pero, como en la vida, la mancha de mora verde con otra verde se quita. Y, aunque una victoria no devuelva los puntos que no conquistara el equipo en Vallecas el pasado domingo, sí que debe servir para alimentar la autoestima de un equipo necesitado de triunfos por vencer a un equipo gerundense difícil.

La carta de presentación

Y si hoy es uno de esos días en los que se alimenta el ego no es por otra cosa que por la dificultad que entraña un Girona que ha sumado casi el 50% de los puntos disputados lejos de Montilivi, con un dibujo 'sui géneris' que tiene el éxito que reflejan los resultados como consecuencia de un compromiso generalizado, tanto en casa, donde sólo ha cedido cuatro empates -uno de ellos se lo arrancó el Almería en la primera vuelta en aquel partido loco-, como fuera, donde es el tercer equipo que más suma, aunque sin olvidar que en sus once partidos como visitante sólo ganó cuatro, empatando dos y perdiendo los cinco restantes ante equipos de dispar 'pedigree' como Valladolid, Mallorca, Rayo Vallecano, Alcorcón o Elche.

Quien más quien menos espera hoy al Almería de los grandes partidos como local, que los ha hecho, para derrotar por ejemplo a Córdoba o Elche, a ambos después de generar buen fútbol, o al de las segundas partes frente al Oviedo o Levante. Lo tratará de hacer con un once en el que podría haber cambios. El jueves dijo Fernando Soriano que, para hacer la alineación, «tenemos que hacer una comparación entre casa y fuera, porque es cierto que fuera estamos dando un nivel y en casa otro completamente diferente», aunque tal vez, para ello, haya que acudir solamente a los envites disputados en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, que es donde el comportamiento de los rojiblancos da motivos de esperanza.

El castigo, atendiendo a la imagen del pasado domingo, obligaría a actuar hoy con un equipo sin muchos 'salvados', pero sería tan injusto hacer muchos cambios como señalar a Soriano como el único culpable del pésimo rendimiento del equipo fuera, por lo que puede caerse Ximo Navarro. Lo cierto es que el técnico tiene jugadores para elegir y deberá hacer descartes. No hay duda que hay jugadores que son fijos en el once, que son Casto, Nano y Borja Fernández, que pasan por ser los que mejor rendimiento han dado, sin dobleces. Luego hay otros que, cuando alcanzan un óptimo rendimiento, son insustituibles, pero esta UDA necesita de un comportamiento homogéneo, estable, sin dientes de sierra.

El once

Si se acude a lo hecho en el último partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Fernando Soriano podría optar por un mismo once, salvo la entrada del citado Nano. También es cierto que hay jugadores como Motta, que lo mismo tienen sitio en el equipo inicial, después de las más de tres semanas entrenando con el equipo. De hecho, el rendimiento de Ximo Navarro en Vallecas depara la modificación en esa parcela, aunque también es cierto que los problemas padecidos frente al Rayo no son sólo achacables al rendimiento del granadino y sí a la ausencia de ayudas para que esa banda no fuese una autopista sin peaje por la que el equipo franjirrojo encontró escapatoria para hacer más daño del que figuró en el marcador a la conclusión del partido. Con la entrada de Isidoro en la convocatoria, este tiene muchas opciones de ocupar la plaza que deja vacante el polivalente defensa granadino.

El técnico avisó el jueves de que Henrique Sereno aún puede acusar el tiempo sin competir, pero del resto cualquiera puede jugar de salida en el encuentro de esta tarde frente a un rival complicado porque lo ha demostrado a lo largo de la presente temporada y de campañas atrás, en las que acarició el ascenso a Primera División. Es cierto que no están los mismos que hace años, pero sí una amplia representación de los que el pasado se quedaron a un partido -perdieron la final frente a Osasuna-, como también ocurrió hace dos temporadas.

El estilo

Su estilo es la clave que confirma su gran regularidad, la que surge de un grupo de jugadores que son los oportunos para escenificar en el campo la propuesta de Pablo Machín. En las 25 jornadas disputadas, solamente en una ocasión -en la quinta- ocupó puestos de descenso, pero es segundo de forma consecutiva desde la decimoquinta jornada y dos veces más ocupó plaza de ascenso directo a Primera División.

Viaja con el objetivo de, como mínimo, mantener la ventaja de cinco puntos que tiene sobre el Cádiz, el tercer clasificado y principal perseguidor del equipo catalán en la lucha por una plaza de acceso directo a la máxima categoría. Los de Pablo Machín lo hacen conscientes de que aún no ha podido ganar en ninguna de las cuatro ocasiones en las que lo han visitado, con tres derrotas y tan solo un empate en la 2011/12. Ahora, el reto es romper esa racha y volver a ganar fuera , después de haber perdido por 1-0 en Elche en el último encuentro lejos de Montilivi.

Para medirse al conjunto andaluz, el técnico numantino del Girona ha confeccionado una convocatoria casi idéntica a la de la semana pasada con la única novedad de la entrada de Jonas Ramalho, que se perdió el encuentro frente al Valladolid de la semana pasada por sanción. Richy, por lesión, es la única baja obligada del conjunto gerundense, mientras que Cámara, Felipe, Eloi, Pablo Marí y Cifu no entran por motivos técnicos.