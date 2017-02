Sin ataduras para definir el equipo

Fernando Soriano contó ayer con todos sus jugadores. Cierto es que no todos al mismo nivel, pero sí le permite, al menos a día de hoy, poder elegir lo que estime más oportuno de cara a la cita del jueves ante el Girona. Los médicos no le descartarán a nadie de los que ayer se ejercitaron, salvo que entre hoy y mañana haya algún percance físico. Es decir, el preparador maño tendrá que hacer cuatro descartes en la primera plantilla antes de dar mañana la convocatoria. Y, además, tendrá que poner de inicio justo a la mitad de los que tiene disponibles. Decidir uno u otro. Dos jugadores por puesto. Algunos son 'fijos'. O lo han sido hasta ahora. Pero, desde hace ya bastantes semanas, el entrenador rojiblanco no se encontraba en esta disyuntiva. Tiene que decidir.

El plantel rojiblanco juega este sábado en casa. El lugar en el que ha dado sus mejores sensaciones. Bueno, las únicas que han sido buenas en estas dos últimas campañas. Así que Soriano puede optar por no cambiar lo que ha venido funcionando. Justo lo que no le funciona fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos. A domicilio lo ha probado todo. Nada de nada. Lo contrario que en Almería. Cinco victorias en los seis últimos choques disputados en el recinto de la capital almeriense y con variantes en el equipo.

Estas variaciones han sido por convencimiento del técnico o porque las lesiones o sanciones han obligado a que tuviera que dejar fuera del equipo a piezas determinadas. Ahora será su pizarra la que determine el nombre de los 11 que saltarán al césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Momento para comprobar si habrá cambios en el equipo. Si se mantendrán futbolistas que no han dado su mejor rendimiento, pero que por ausencia de competencia han seguido en la alineación titular. Si cambiará algo más que alguna pieza y se decide por otro esquema. Por el rival o por intentar algo diferente. Teniendo en cuenta que en Almería los números son positivos, al menos hasta la fecha.

Nombres y posiciones

Por nombres o posiciones, de cara al domingo algunos parece que seguirán como titulares. Para ellos la competencia, según lo visto, no ha existido. Casto (portero), Nano (lateral izquierdo) o Quique González (delantero centro) parten con más opciones de ser de la partida. El único de ellos que ha perdido la titularidad estando bien es el '9'. Pero la marcha de Chuli, el que jugó en su lugar en Cádiz, al irse cedido al Getafe hace que tenga más opciones que Juanjo. En los dos primeros casos, que perdieran su sitio en el once inicial sí que se podría calificar de gran sorpresa.

LA CLAVE El técnico rojiblanco pudo contar ayer con todos sus futbolistas por primera vez en varios meses

Borja Fernández y Javi Álamo han posado en la formación inicial desde que llegaron hace tres jornadas. Pero con una clara diferencia entre ambos. Mientras que el gallego ha terminado los tres partidos, en el caso del canario ha sido cambiado en los dos últimos (Oviedo y Rayo). Especialmente significativo fue en Vallecas. Sin mediar lesión o molestia alguna, Soriano lo dejó fuera en el descanso para dar entrada a Fidel. Los dos fueron titulares, como extremos, en Cádiz. Después el que entró fue Antonio Puertas, que lo ha sido 'aprovechando' la ausencia del onubense ante los de Fernando Hierro. Mantuvo la titularidad en la barriada madrileña. Ahora los tres están disponibles. Al igual que Yoda. La más clara demostración de que Soriano podrá poner lo que crea que pueda ir mejor al partido. Ninguno estuvo a gran altura la pasada jornada. ¿Dudas o rendimiento?

Nuevos

Yoda aspira a su primera titularidad. Lo mismo que Sereno y Motta. El primero no entró en la convocatoria para viajar a Vallecas. Sí lo hizo el italiano que, incluso, calentó durante la segunda parte, aunque sin contar con minutos frente a los de Rubén Baraja. Tras perderse el entrenamiento del martes, ayer estuvo de nuevo junto al grupo. Su posición es una de las más discutidas. Sobre todo por el irregular rendimiento de Ximo Navarro. El granadino ha sido titular prácticamente toda la campaña. Isidoro solamente le ha 'arrebatado' la titularidad en Miranda de Ebro. En Cádiz no estuvo por sanción. Ahora están los tres disponibles. ¿Mantenerlo o banquillo?

Si entrase Sereno como titular, Joaquín Fernández o Trujillo perderían su puesto. Morcillo lleva unas jornadas como suplente. Su irregular rendimiento, como le ocurrió la pasada campaña, lo ha castigado al banquillo. Cuatro elementos para dos piezas. Salvo que cambie de sistema y ponga a tres centrales o, bien, suba la posición de Joaquín al centro del campo para que sea el acompañante de Borja en el doble pivote. Para Soriano, el de Huércal de Almería es centrocampista. Pero las 'urgencias' en el centro de la zaga al inicio de temporada hizo que lo dejase por delante de Casto. La aportación de Sereno será clave para ver si todo sigue como está o hay más movimientos.

Porque si hay otra zona en la que en la variedad no ha sido precisamente por gusto es la parcela de destrucción-creación. El papel de Fran Vélez era claro para técnico y jugador al inicio del campeonato. No iba a ser titular fijo. Pero tendría minutos para 'cerrar' un resultado o para dar descanso a un compañero. Un 'descanso' que se ha visto aumentado por el mal rendimiento de Diamanka y Azeez. Los dos estaban llamados para ser piezas muy importantes en este curso. Agua. Sin olvidarse de Corona.

Pozo, más al jugar en casa, debería ser otro fijo. Pero su 'Guadiana' hace que Soriano tenga otras opciones para la mediapunta. Como para todos los puestos.