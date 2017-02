José Manuel Lermos: «Desde el Almería nos dan muchas facilidades»

Radio Marca Almería acudió ayer, como es habitual los martes, al restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón para llevar a cabo la Tertulia del Minuto 92 que cada día llena de opiniones diversas el 92.1 FM con la UD Almería como tema estrella. En este caso, todo giró en torno a la derrota en Vallecas y a la situación de Fernando Soriano en el banquillo andaluz. Para ello, nada mejor que contar con José Manuel Lermos, presidente de la peña Orgullo Almeriense y de la Federación de Peñas del Almería.

El aficionado rojiblanco adquirió la presidencia de este organismo hace tres meses, un periodo en el que no ha variado mucho la situación deportiva del equipo. «Estamos iniciándonos en esto de la Federación y debemos ir poco a poco, porque hay que ir contentando a todo el mundo y es complicado. Intentamos proponer cosas al club. Cuando entramos, nos daba la sensación de que el club iba a ser inaccesible, pero nos hemos encontrado con que hemos podido comunicarnos con personas de dentro», afirmó Lermos. El presidente de la Federación de Peñas explicó que «con Alfonso García hablé en la comida de Navidad que se llevó a cabo, pero no era momento de tocar temas serios, sino que tuvimos una charla desenfadada acerca del equipo».

Derrota en Vallecas

Como es lógico, José Manuel Lermos se sintió decepcionado con el partido de la UD Almería en Vallecas. «Tuvimos la mala suerte del gol en propia puerta que se sumó a la desconexión que se ve entre la defensa y la delantera, algo que hay que solucionar», subrayó.

No obstante, el miembro de la peña Orgullo Almeriense confía en los últimos refuerzos que han llegado. «Los fichajes que hemos visto me han gustado. Sobre todo el de Borja, que le ha dado presencia al equipo en el centro del campo. Javi Álamo tampoco lo ha hecho mal. Con el resto habrá que esperar, porque Yoda apenas ha tenido minutos y Motta y Sereno aún no han debutado. Ojalá lo hagan bien, porque la situación es muy preocupante. Yo, como cualquier aficionado, estoy intranquilo con el futuro del equipo», admitió.

Con respecto al próximo encuentro como local, el de este sábado frente al Girona, José Manuel Lermos espera ver un Almería que vuelva a mostrarse solvente. Es el equipo quien debe enganchar a una afición que, en el último encuentro, lo despidió al descanso con una sonora pitada. «Yo percibí, por lo general apoyo de la afición durante todo el partido frente al Oviedo. En el descanso hubo disconformidad, pero en la segunda parte se volvió a arropar al equipo. El juego no fue del todo bueno, pero se pudieron sacar los tres puntos, que era lo verdaderamente importante en ese momento», afirmó Lermos.

Continuidad de Soriano

La delicada situación en la que queda Soriano con el equipo hundido en la tabla también ocupó tiempo de tertulia. El presidente de la Federación de Peñas reconoció que «no sé cuánto crédito le queda. Supongo que, si el equipo no reacciona, tendrá que dejar paso a otro entrenador. Es coherente que Alfonso García tenga paciencia ahora, porque han venido nuevos fichajes que necesitan tiempo y que, supongo, habrá pedido Soriano. No obstante, los resultados mandan y, si en el futuro esto no se revierte, terminará destituyéndolo».

De cara a este choque, Lermos adelantó que «la Federación de Peñas no tiene nada pensado porque no ha habido ninguna propuesta por parte de nadie. Desde el club nos dan facilidades y nos escuchan, pero creo que no haremos nada especial ante el Girona».