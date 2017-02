Joaquín da una 'patada' a las excusas

La experiencia te la suele dar el haber estado muchas veces en un mismo sitio. Para conocer mejor el terreno por el que uno pisa. Pero lo que hace el saber estar es aprender de cada situación. Sacar el máximo rendimiento. Para que un error no se tenga que cometer miles de veces hasta que se comprenda el camino correcto. Lección aprendida es superada. No hace falta repetir 40 veces lo mismo para darte cuenta que hay algún fallo. En la UDA llevan ya cuatro decenas de desplazamientos y solamente han sido capaces de traerse la victoria en uno (Ponferradina). Los distintos entrenadores lo han probado todo. Agua. Que si más ofensivos; que si más defensivos. Que si el marcador se ha puesto en contra y no han sido capaces de remontarlo; que si el marcador se ha puesto a favor y no han sido capaces de mantenerlo. Y lo más recurrente ha sido que el aspecto psicológico ha sido determinante para que las piernas no respondieran y que la cabeza se haya llenado de aspectos negativos en los pensamientos. A todo se agarraban. Tanto los que han ido formando los distintos cuerpos técnicos como, sobre todo, los jugadores. Que si unos nombraban la falta de testiculina como la clave para no ganar, otros reconocían que lo que se planteaba durante la semana no se desarrollaba en el partido. Como que, a su vez, han ido apuntando falta de puntería o que los errores propios eran más castigados que los del rival de turno.

Y ha tenido que llegar el más joven de la plantilla para poner las cosas en su sitio. Para darle una 'patada' a las excusas. Para ser el portavoz de los que ven las cosas de la forma más natural. Los que cuentan lo que pasa y no se agarran ni a tópicos ni a nada. Que asumen de forma rotunda lo que ocurre en el seno del primer equipo rojiblanco para que, se lleve más o menos tiempo en el plantel, no se haya logrado cambiar la dinámica fuera de casa y que aumente la racha que ya es histórica.

La primera de 'mayor'

Joaquín Fernández hizo ayer su primera rueda de prensa como jugador a todos los efectos de la primera plantilla de la UDA. Pero no es el más novato. Al menos no lo parece cuando habla. El pasado viernes fue el representante de la UDA en la III Gala de la editorial Círculo Rojo. Cuando se le escucha, pese a su juventud, se entiende que tiene 'madera' y que lo que menos hacía era desentonar en una reunión cultural y de imagen.

Fernando Torres fue capitán del Atlético de Madrid con 18 años. Raúl González asumió galones en el Real Madrid con 17. Mientras que hay quienes tardan en captar las ideas y dar un paso al frente en un vestuario, otros adelantan años el proceso y superan los obstáculos de una manera más rápida.

Fernando Soriano lo vio durante los últimos años mientras que compartía vestuario y Joaquín subía y bajaba del filial o del juvenil. No fue extraño que le diera la oportunidad en cuanto asumió la responsabilidad de ser entrenador, pese a que la situación era muy complicada. Como lo es ahora. Y la confianza sigue en aumento. Porque mientras algunos veteranos están 'desaparecidos', el de Huércal de Almería habla dentro y fuera del terreno de juego.

Así que mientras las excusas siguen a la orden del día en el vestuario rojiblanco, el polivalente zaguero tiene muy claro que el problema es mucho más 'sencillo' y depende de lo que ocurre con el balón en juego. No en la mente de cada uno. «No es psicológico. Es algo futbolístico. Jugamos al fútbol. Si los rivales nos están ganando es porque hacen cosas futbolísticas mejor que nosotros». Puede que parezca simple. Puede que lo sea sin más.

Por si había alguna duda de que en su reflexión no quería cabezas agachadas cuando se piensa en tener que jugar fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos, el nuevo '24' de la UDA espera que acaben ya las frases hechas en forma de lamentos. «No debemos mirar excusas. Tenemos que trabajar más. Ganar partidos fuera. Estamos ya en la cuenta atrás y necesitamos ganar tanto dentro como fuera».

Demasiados partidos lejos de Almería sin haber podido lograr los tres puntos. Es más, de las 12 derrotas que lleva Fernando Soriano como entrenador profesional, una decena han sido a domicilio. Desde noviembre no sabe lo que es puntuar como visitante. «Fuera no estamos haciendo las cosas bien, es algo obvio», apuntó.

Esta circunstancia obliga a que los encuentros que disputen en el Mediterráneo se conviertan en algo más que una final. Sin opción al error. Porque todo se cometen fuera. «Nos encontramos ante una final frente a uno de los rivales más fuertes de la categoría. Tenemos que trabajar muy duro. Empiezan las finales para nosotros y hay que sumar», se refirió hablando del Girona.

El siguiente rival que visite Almería el próximo sábado lo hará como segundo clasificado. Instalado en las últimas temporadas en la parte alta de la clasificación, aunque sin el premio del ascenso, que se le ha resistido de forma más o menos cruel en el último lustro. En una nueva demostración de que Joaquín aprovecha las sesiones de vídeo para aprender, sabe la forma de jugar de los catalanes. «Es el equipo más intenso de la categoría. Quizás son los que tienen más claro a lo que juegan». Jugando con «el esquema más diferente al resto. Con dos carrileros muy largos, tres centrales y dos delanteros muy altos y agresivos». Apuntes sobre lo que le espera a la UDA contra el plantel entrenado por Pablo Machín.

No le hizo falta, tras explicar lo que es el Girona, disertar mucho sobre lo que la UDA necesitará para doblegar a un conjunto instalado justo por detrás del intratable Levante. «Si queremos ganar los tres puntos el sábado, tendremos que poner mucha intensidad por nuestra parte».

Una intensidad que pueden poner los nuevos fichajes. Los que llevan en este mundo acumulando la experiencia que, por edad, le falta a Joaquín Fernández. «Son jugadores con mucha experiencia. Han vivido la situación en la que estamos nosotros. Jugarse una salvación y el fútbol profesional en una ciudad». No tiene duda, visto lo visto en la primera vuelta, que «nos vendrá muy bien porque son jugadores que han disputado 300-400 partidos entre Primera y Segunda. Nos podrán ayudar tanto por su nivel como por su experiencia».

Lo que ha faltado en la primera parte del campeonato. Mientras que se pensaba en otras cosas, el más joven habla de fútbol. El mismo lenguaje de los veteranos y nuevos.