El no alucinar

Cinco años en Madrid me han dado para mucho. Para obtener mi Grado en Periodismo y acabar un máster, por supuesto, pero también para dejar allí amigos a quienes no veo a diario, por la distancia, pero con los que me comunico con asiduidad. Entre nuestros temas de conversación está el fútbol. Desde Madrid hay varias personas pendientes del Almería, aunque sólo sea para mandarme audios guasones si pierde el equipo. Lo mismo que yo hago con ellos cuando Madrid o Atlético pinchan, aunque en este juego salgo perjudicado en la mayoría de las jornadas, como ustedes imaginarán.

Este domingo, tras el partido contra el Rayo, envié un audio a uno de estos compañeros de carrera que me preguntó, ya en serio, qué le sucedía a mi equipo. «Tío, es que el Almería lleva una victoria en sus últimas 41 salidas ligueras, 3 puntos de 39 a domicilio esta temporada y un triunfo y cinco derrotas en estas seis jornadas», contesté, resignado. Mi amigo alucinó con estos datos. No dio crédito. Me siguió haciendo preguntas a las que no supe contestar del todo. Aspectos que a cualquier persona le chocan y con los que aquí hemos aprendido a convivir tras tres temporadas viendo a nuestro club rozar el ridículo.

El «esta es la línea a seguir» tras una derrota en la que apenas se dispara a portería. El «necesitamos gente alta para protegernos a balón parado» como si ese fuera el problema, y no que el equipo está muy poco trabajado. El «iremos a por el partido» para luego salir con un centro del campo marcadamente conservador. El «alinearemos lo que consideremos mejor» que lleva a los más destacados del plantel a pasar más tiempo en el banquillo que en el césped.

No. Nosotros ya no alucinamos con la serie de incongruencias que se suceden en el día a día de un club que no parece preocuparse lo más mínimo por esta situación. Nada nos sorprende. Nos hemos acostumbrado. Y mientras, desde fuera, nos hacen preguntas obvias a las que ya no sabemos reponder. Esto es, a día de hoy, el Almería.