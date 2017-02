Una UD Almería de 'diez'

El diez es el número de la excelencia. Es la nota de las notas. El trece es el número de la mala suerte. Ambos se unen en el camino para señalar a la UD Almería de la temporada 2016/17, porque, disputados trece partidos fuera de casa, el equipo arroja a domicilio números de descenso y lo alcanzado en estas jornadas celebradas no es por mala suerte -por si alguien se agarra a lo del trece-, que puede haberla, sino el 'fruto' de un rendimiento que no da ni para el aprobado. Hilando fino, para un 'muy deficiente'.

¿Y dónde está la relación con el diez? Pues, en dos aspectos que fundamentan ese pésimo rendimiento lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, aunque se encamina más al número que a la nota. La derrota que los rojiblancos cosecharon el domingo en Vallecas es la décima de la temporada a domicilio. Con trece partidos lejos de casa, el cuadro almeriense suma una derrota más que las que cosechó el equipo el año pasado en toda la temporada. Y, si no cambian las cosas, seguro que pulverizará el 'récord'.

La hipoteca del gol

Y si hay que irse al gol, el cuadro rojiblanco mantiene una 'hipoteca' con 'cláusula suelo' con lo que da y quita puntos. Cinco son los goles que ha marcado el equipo a domicilio en la presente campaña, aunque lo grave no es sólo eso, sino que de ellos tres fueron en el mismo partido y que sólo sirvieron para empatar, los otros dos fueron sólo goles del honor, sin repercusión clasificatoria alguna -de momento-, en Zaragoza y Miranda, en los que maños y leoneses marcaron dos goles para sumar la victoria. Así, el Almería ha visto puerta en sólo tres partidos a domicilio. Quiere decir que otro 'diez' aparece por ahí y no para ensalzar precisamente el rendimiento. Lo cierto es que esta UD Almería lleva diez partidos, lejos de casa, en los que no ve puerta y, así, difícilmente se puede sumar más de un punto por partido. De hecho, sólo en dos partidos se quedó con la puerta a cero, los dos empates que se añaden al partido en Girona, donde el empate fue 3-3. Aún así, no es el equipo con menos gol de la Liga 1|2|3 a domicilio, pues el Alcorcón sólo ha visto puerta en cuatro ocasiones, que le han dado para sumar cinco puntos, con un triunfo y dos empates conquistados lejos de Santo Domingo.

Los rojiblancos sólo han ganado uno de los últimos 41 partidos de Liga disputados fuera de casa

El déficit de victorias a domicilio es sangrante, más allá de méritos o deméritos. El fútbol, desgraciadamente, se rige por los goles y al Almería le cuesta 'Dios y ayuda' hacer uno en campo contrario y por eso llegan las derrotas.

Desde la victoria conseguida en Córdoba (1-2), el 8 de febrero de 2015, los rojiblancos han disputado 41 partidos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos para sólo ganar un partido -el 17 de abril de 2016- en Ponferrada. Lo que quiere decir que en 41 partidos de Liga, que empiezan a contar tras aquel del Nuevo Arcángel, sólo se ha logrado un triunfo que, sumado a los empates, arrojan 18 puntos lejos de casa sobre 123 puntos disputados, una victoria y quince igualadas.

Las diez derrotas de ahora todavía no superan las de la temporada del último descenso a Segunda División A, en la temporada 2014/15, en la que el equipo rojiblanco acabó la competición en Primera División con 16 derrotas a domicilio, habiendo disputado cuatro partidos menos que cuando finalice la actual campaña. En lo que no hay récord es en el de tropiezos consecutivos a domicilio. Por ahora son cinco, las cosechadas en los últimos cinco partidos disputados en el presente campeonato. En aquella temporada del adiós a Primera empiezan para acabar sumando diez derrotas seguidas, que comienzan en el Calderón una semana después de ganar en Córdoba y concluyen con la encajada en el Carlos Belmonte de Albacete, en el tercer desplazamiento rojiblanco de la temporada 2015/16.

Diferencias

Si se suman los encuentros que los rojiblancos disputan desde aquel partido con los colchoneros hasta el de Córdoba de la salvación de la pasada temporada, la UD Almería se quedó sin marcar en 16 de los 28 partidos, un 57,14%, que dista mucho de ser el 76,92% que arrojan los números del presente campeonato liguero.

Del rendimiento de los rojiblancos lejos de casa no se pueden comparar números con aquella temporada del descenso, sólo porcentajes o sensaciones. La comparativa habría que llevarla a cabo con lo hecho el año pasado. En este sentido, la UD Almería, a estas alturas, había registrado seis victorias y siete empates, en los trece encuentros disputados lejos de casa, marcaba un gol por cada dos encajados -8 a favor y 16 en contra- y en siete partidos de esos trece se había quedado sin marcar.

Haciendo alusión a referencias globales, con la derrota sufrida frente al Rayo Vallecano, el Almería es el equipo que más derrotas suma de la competición, con doce, superando en una al Alcorcón, que por otra parte es más sólo en casa y acumula cinco puntos más que los almerienses.