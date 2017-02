Hasta que la racha no se corte, el siguiente partido siempre de la UD Almería será el momento para romperla. Ayer, Fernando Soriano habló de eso, de que Vallecas puede ser el lugar donde concluya esa desdicha lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos que habla de una victoria en los últimos 39 partidos disputados como visitante -la conseguida en Ponferrada el pasado abril de 2016 y que fue clave para la salvación. «Van siendo ya muchos momentos», aseguró ayer el técnico rojiblanco cuando fue cuestionado, casi entre las ganas y la desesperación, por si el de mañana será ese momento esperado.

En cualquier caso, el técnico rojiblanco no cree que lo sucedido hasta ahora sea por predisposición. «Con esa intención vamos. Fuimos a Cádiz, fuimos a Reus, pero parece ser que, por lo que sea, nuestro rendimiento no es el óptimo fuera de casa, aunque sí que es cierto que ha habido partidos en los que hemos merecido mejor resultado que el que hemos tenido, pero el fútbol tiene esto», manifestó el maño, que aboga por el hecho de «centrase en lo que va a ser el partido, intentar que no nos sorprenda nada de lo que haga el Rayo y cuando tengamos la pelota intentar buscar portería rival».

Ahora, con nuevas bazas que le hacen estar contento, la UD Almería visita a un Rayo en una situación tan delicada como la que atraviesa el equipo rojiblanco. «Creo que faltando 48 horas para el partido, pueden pasar muchísimas cosas», avisó al respecto de una posible presencia en la convocatoria y hasta en el once. De todas formas, el partido es en Vallecas, lo que conlleva matices. «Estoy convencido que será un partido equilibrado, de muchas disputas. Sabéis cómo es ese campo, en el que la exigencia en la intensidad es máxima por las dimensiones que tiene, el público aprieta y anima bastante a su equipo por lo que hace que tenga ese nivel de agresividad superior», dijo en su análisis.

Rival comprometido

El técnico de la UDA habló poco del rival, pero sí que «la plantilla del Rayo que saca de inicio prácticamente el año pasado estaba en Primera. Eso dice mucho de este equipo, que no está atravesando un gran momento, está un punto por delante de nosotros, pero que en su campo, con su gente, con algún fichaje que han hecho nuevo, creo que es un equipo de los más potentes de la categoría».

En ese sentido y por lo expuesto, el equipo que dirige Rubén Baraja es para «tener muy en cuenta y más si a eso le unes que es su campo, con los problemas que estamos teniendo fuera nosotros. Es un partido sumamente difícil», apuntó.

Espera un partido «equilibrado, de muchas disputas. Sabéis cómo es ese campo, en el que la exigencia en la intensidad es máxima por las dimensiones que tiene, el público aprieta y anima bastante a su equipo, por lo que hace que tenga ese nivel de agresividad superior», pero en el que no duda que «hay que confiar en nuestro trabajo, en nuestra disciplina, en encontrarnos un arbitraje serio y que el equipo sepa demostrar lo que es capaz de demostrar en casa. Es lo que repetimos cada vez que jugamos fuera para intentar conseguir esa victoria tan deseada que tenemos».

No cree que vaya a ser un rival poco previsible por la alineación. Es más, si ha habido modificaciones estas se deben a que «cuando no encuentras resultados el entrenador va a haciendo cambios». Lo hizo en referencia al partido de Valladolid, «para mí fue un buen partido. Tuvieron opciones de ponerse por delante por 0-2 e incluso por 0-3, pero no lo aprovecharon. Les pasó como aquí, que tuvieron opciones de ganar al principio, en los primeros 20 o 25 minutos, y luego el partido cayó de nuestro lado».

Con qué jugadores

No hay problemas de efectivos. Fernando Soriano recupera jugadores para visitar al Rayo. Vuelven Nano, Fidel, Jorge Morcillo... Quienes es probable que no estén son Isidoro y Garrido, este tras su excelente rendimiento de la pasada semana, pero con problemas físicos que lo mismo no le permiten entrar en la convocatoria. Ayer, el técnico explicó que «quitando a Isidoro, que sí que en principio no llega para el domingo y Garrido, que vamos a ver mañana -por hoy- cuál es su evolución, el estado de los demás es bueno».

Por eso, hay dudas en cuanto a la convocatoria y, por supuesto, al once. «Mañana -por hoy- lo veremos, pero se está viendo entrenar. Sereno lleva veintipico días sin competir, lleva un tiempo parado, aunque no de entrenar, pero sí de competir y de tener ritmo de entrenamiento. Y Yoda sí que viene más de competir, pero lo veremos». La decisión se adoptará hoy en cuanto a «cuál es la alineación y cuál la convocatoria. Por supuesto que cada uno tiene opciones. Yo me senté aquí un viernes y Garrido no tenía ninguna opción y luego fue titular y mira lo que hizo el domingo. Creo que faltando 48 horas para el partido pueden pasar muchísimas cosas».