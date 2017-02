Aló presidente

Alfonso García aprovechó ayer su visita a Almería para dar un repaso a los temas de actualidad que han rodeado a la entidad que preside. No dudó en tocar todos los que se le plantearon, desde fichajes hasta composición de la actual plantilla. Mandó mensaje a la afición, desgranó el trabajo, pero no la hoja de ruta, de un fichaje y no dudó en advertir de que apuesta por Fernando Soriano, que está sufriendo el proceso de dejar de ser jugador a ser entrenador.

En su intervención, el presidente no dudó en poner en claro algunas cosas que tienen que ver con la dirección del club como su vinculación con la entidad. «No es justo decir que la dirección o el presidente pasa de todo esto», pues, según dijo, «llevo 15 años aquí y parece como si esto no me importara, y no es así». Además, no se escondió para hablar del tema José Ángel, al que se le dijo la baja el martes, día 31 de enero. «Se le dijo hace tiempo que buscara equipo, como se le dijo a Iago, a Iván, a Quintanilla». De hecho, explicó más tarde que «puedes tener una denuncia, pero no cabe. Su sueldo lo tiene seguro. Se lo hemos explicado y tal vez no lo entienda».

Fichajes

Alfonso García explicó que la no llegada de Caballero abre posibilidades a otro jugador que cumpla con los requisitos necesarios. «La dirección deportiva nunca está parada, siempre está trabajando. Si está ese jugador que nos pueda aportar algo al equipo y se puede incorporar, porque tiene que ser un jugador en paro, reunir documentalmente una serie de requisitos para poder venir y puede aportar al equipo, nosotros estamos abiertos a todo y a todos».

Kalu Uche, que ya jugó el final de la pasada temporada en la UD, podría tener sitio. «No se descarta nada», señaló, pero también advirtió de que «la dirección deportiva y el entrenador tienen que decir qué tipo es el que necesita. Se están barajando y cuando tengan esas posibilidades me lo comunican. Es entonces cuando empiezo a intervenir, a negociar condiciones económicas, de tiempo...». No descartó que el nigeriano venga. «Kalu puede ser, pero no puedo asegurar nada. Cuando llegue ese momento, os enteraréis. No quiere decir que entre. No descartamos nada».

La situación ha venido dada por la no incorporación de Pablo Caballero que no pudo llegar y el Almería se quedó sin plan B porque «futbolistas que nos interesaran y que viéramos que iba a mejorar al equipo no había. Que había más futbolistas sí, pero venir por venir intentamos que no fuera. Eso no quiere decir que cuando apostamos por un futbolista llegue a cuajar y a convencernos. Lo mejor que había y lo que más nos interesaba era Caballero, pero es que había muchísimas posibilidades, pero hasta que no está firmado puede pasar cualquier cosa».

De este tema no escondió que «dos o tres días antes, el agente, el futbolista y todo el mundo estaba de acuerdo, pero llegó el último día y alguien en el Sporting dijo que el jugador que quería el Lugo no salía y se quedó todo bloqueado. Eso estaba pactado con todo el mundo», pero falló porque, según explicó, «el traspaso de un futbolista puede llevar implicado seis o siete fichajes y cuando falla el primero todo se va cayendo». En ese sentido, no dudó en calificar esta situación como «compleja y complicada con tantos equipos». Y es que el fútbol ha abierto sus fronteras. «Ahora ya no estamos en la Liga española. Hay equipos en cualquier parte del mundo con unas capacidades económicas superiores a la mayoría de los equipos españoles. Competimos con equipos que no tienen nombre, pero sí unas capacidades económicas muy grandes».

Su no fichaje ahora no conlleva que pueda hacerse en junio. «No. Eso son otras circunstancias y llegará a partir de marzo o abril, que se empezará a planificar la próxima temporada, con el rendimiento y los que hay. El club tiene que estar siempre en movimiento, todos los clubes. A partir de marzo se empezará a planificar la próxima temporada en parte de algunos futbolistas. Esta temporada teníamos acuerdo con el Lugo y con el jugador. A partir de ahí en marzo o abril será otra historia».

Mensajes

Invitado a irse en algunos de los últimos partidos, ayer quiso lanzar un mensaje para la afición. «No es justo decir que la dirección o el presidente pasa de todo esto» porque considera que «no podemos estar así todos los días. Estamos negociando con uno y con otro y yo siempre he dicho que cuando sale sale. Eso no quiere decir que no haya miles de horas de gestión y miles de kilómetros para ver a la gente y miles de cosas. No se puede estar todos los días hablando porque perderíamos el tiempo».

Explicó que su presencia en Almería se produce cuando ya todo está hecho, pero que el proceso ha llevado consigo «muchos kilómetros, muchas horas y convencer a jugador, director deportivo y al presidente. No vienen porque tocas una varita mágica y están aquí. Hace dos meses que estamos haciendo gestiones. Es una desventaja que tenemos, que no podemos hablar hasta que no están los hechos consumados. Otros están continuamente hablando y los están poniendo en el disparadero».

Consideró injusto que se hablara de aparente desidia con respecto al club. «Llevo 15 años aquí y parece como si esto no me importara. No es así. Hay algún medio que se empeña en decir eso y aficionados que se lo creen, sí, pero es injusto. No puedo decir el trabajo que estoy haciendo porque estaría descubriendo mis cartas. Otros medios se están aprovechando injustamente de uno que no puede hablar hasta llegar a este momento que está el trabajo hecho».

José Ángel y AFE

Del mismo modo, entró a valorar lo sucedido con José Ángel. El sevillano recibió la comunicación de que no seguiría en la entidad y el jugador ha amenazado con denunciar a AFE su situación. «Se le dijo hace tiempo que buscara equipo, como se le dijo a Iago, a Iván o a Quintanilla. El club por temas deportivos había que enderezarlo. No se ganaban partidos y este es un equipo profesional, que representa a una ciudad, a una provincia y a una afición y aquí son resultados. No se están consiguiendo y estábamos barajando que vinieran cuatro o cinco futbolistas de unas características que el equipo no los tenía».

En ese sentido, el presidente expuso que el problema es que «salen todos menos él, que no se ha movido. Se le comunica en el último día y podría haberle dado la baja hoy -por ayer-, pero no podría haber firmado este año por ningún equipo. Lo hacemos de manera que pueda ir a cualquier equipo como jugador en paro. Si se lo hacemos el día 1 ya no entra. Eso sí es una faena. Darlo el último día cuando se lo habíamos comunicado varias semanas antes, como a los otros, yo no veo ninguna faena».

Que haya denuncia es algo que, según explicó, «no cabe. Su sueldo lo tiene seguro. Se lo hemos explicado y tal vez no lo entienda. Ha sido por su bien. El sueldo lo tiene seguro y queremos una plantilla de 21 o 22 y no tener seis en el mismo puesto. Han venido jugadores para suplirlo a él».

Experiencia y talla

Está claro que, salvo llegada de algún delantero en paro, la plantilla es la que es. No habrá cambios. «Lo que pasa es que todo es cuestión de tiempo y, aunque quiera traerse un futbolista, las negociaciones tienen que ir al ritmo que nos van marcando. A mí me gustaría que dijera este, este y este y ya está. Esto es más complejo porque hay miles de equipos todos buscando de cualquier parte del mundo y cualquiera tenía ofertas de 50 países diferentes y es muy difícil».

No cree que sea cosa de tener planes porque «a veces se te caen los tres y no vas a estar barajando 25 nombres; barajas tres en ese puesto y a veces sacas los tres. Si tuviéramos muchísimo dinero comprábamos hasta el estadio, pero no es el caso. Tenemos que tirar hasta donde podemos».

En ese aspecto, el máximo accionista de la UD Almería aseguró que «valorando los futbolistas que han venido, dentro de nuestras posibilidades, ha habido futbolistas que han querido venir importantes. Si no quieren venir, hay otros que estaba pactado todo con el equipo en el que estaba, pero el futbolista dice no porque tiene otras opciones de ir a otro equipo. Estos han querido venir, se les ha explicado la situación que tiene el equipo, lo que esperamos de ellos y creo que vienen con muchísimas ganas para aportar y que el equipo salga de esta situación y jugar otra vez al fútbol».

Ahora, la plantilla se ha hecho con jugadores que tienen «experiencia en la categoría, esa experiencia de los 32, 36 años. Es un club que cuando salta al campo no es desconocido, no tiene esa presión, conoces el estadio, el terreno, conoces a otros futbolistas. Vamos a darle tiempo al tiempo y a comprobarlo. Se ha hecho con la intención de mejorar el equipo. Ojalá acertemos y ganemos partidos».

No creyó que la plantilla inicial fuese excesivamente joven y que los fichajes de ahora sean veteranos para tapar el riesgo que supuso la composición del equipo. «Hemos apostado por pasar muchos chavales del filial. Luego ha pasado lo que ha pasado. El balón parado nos ha penalizado en las últimas ocho o diez partidos. ¿Problema de juventud? No lo sé».

Sí sabe que ahora «se han buscado jugadores con experiencia en estos momentos, que no vienen a formarse, sino que estén formados, que tengan sus 200, 300 o 400 partidos de Primera y Segunda, de la Liga española o de otras Ligas, y que cuando lleguen a las dos o tres semanas estén jugando porque no tenemos margen de aprendizaje ni adaptación. Es un vehículo que está en marca. No podemos parar y arreglarlo. Hay que seguir». De hecho, sobre ese aspecto de juventud, expuso que «hemos aportado una mezcla. No era un equipo joven del todo. No ha salido, pero eso no quiere decir que no tengamos que intentarlo otra vez en un futuro porque tiene que ser el futuro del Almería».

En ese apartado no entra Motta, que ha estado muchos meses sin jugar. «El tema de Motta, está al 80 u 85% y en cuatro semanas se pone. Es un jugador que, por la experiencia, la colocación, la calidad, suple mucho. Viene a aportar su experiencia y calidad. Necesitamos gente que venga a sumar tanto en la calidad como en la experiencia y que ayude tal vez a otros chavales jóvenes que hay en el equipo».

Fernando, la piedra angular

Por último, tiene entre ceja y ceja que Fernando Soriano es el entrenador válido en la UD Almería. «Apostamos por Fernando. Era un entrenador sin experiencia y que iba a tener muchos fallos. Está aprendiendo; no es fácil quitarse el pantalón corto y ponerse el chandal de entrenador. Es complejo y complicado y está entre que eres entrenador y eres futbolista, porque ha terminado hace dos días».

Pese a todo considera que todo eso «lo ha ido asimilando, le ha costado trabajo tomar decisiones como entrenador». Pero tiene claro que «entrenador que hayamos tenido aquí en los últimos años quehayan trabajado como Fernando, ninguno. Echa todas las horas del mundo y cuando va a su casa sigue viendo partidos. Hay otros que no han vivido para el fútbol».

Alfonso tiene claro que «Fernando vive para el fútbol y para el Almería. Que las cosas un día no salen bien, el club tiene que estar por encima de todos, de cualquiera, pero yo sigo creyendo que Fernando tiene que llevarnos, porque el carrusel de entrenadores que hoy están aquí y mañana en otro equipo, la implicación, el amor por esos colores, no se pueden conseguir en un mes o tres meses. Eso está en el haber de Fernando. Vamos a intentar a ver si sigue creciendo y estaremos orgullosos de que sea nuestro entrenador», concluyó.