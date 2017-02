El Almería trabaja para que Vallecas sea el campo del primer triunfo fuera

La UD Almería ha trabajado esta mañana a puerta cerrada, como lo hará mañana, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos pensando en el partido que el domingo, desde las 16.00 horas, disputará frente a Rayo Vallecano, en Vallecas. Lo ha hecho con la intención de que ese sea el primer partido de una nueva era fuera de casa. Así, la sesión ha sido para ensayar aspectos técnico-tácticos de cara a ese importante envite que puede sacar al equipo del descenso.

Después de la sesión celebrada este viernes, mañana la plantilla también se ejercitará a puerta cerrada en el Juegos Mediterráneos para ensayar la estrategia. Nada más terminar esta sesión, la expedición almeriense pondrá rumbo a Madrid en un desplazamiento que realizará por carretera. El entrenamiento se adelantará una hora para poco antes del mediodía partir hacia la capital madrileña Fernando Soriano, entrenador del Almería, comprobará en esta última jornada de trabajo cómo se encuentran los jugadores que vienen arrastrando molestias y también valorará el estado de los tres últimos fichajes del mercado de inverno para luego establecer la convocatoria.

Al igual que en días anteriores, Gaspar, extremo del filial que contra el Oviedo jugó marcando el tercer gol, ha estado bajo las órdenes del técnico del conjunto rojiblanco. Ha sido, en esta ocasión, el único jugador del B que ha estado con la primera plantilla.

Quien parece que no llegará a tiempo será Isidoro, del que el técnico ha advertido hoy de que «sí que en principio no llega para el domingo», como tampoco el joven del filial Garrido, titular el pasado domingo frente al Real Oviedo. Lo cierto es que con la recuperación de Nano, todo apunta a que el técnico repetirá el once con esas únicas variaciones, es decir, con Nano por banda izquierda y la vuelta del granadino a banda derecha.