Los problemas de la bisoñez forzaron a que la experiencia ganase en el mercado de enero

Al mercado de invierno se acude siempre para 'tapar agujeros'. Como si de un premio de la lotería o de un concurso se tratase, los que van a las 'rebajas' de enero intentan encontrar lo que buscan a un precio más acorde a sus intereses. En busca de gangas. Pero, también, intentando arreglar los errores cometidos durante el verano. Fallos vistos durante la competición. Algunos ya visualizados en el primer periodo de contrataciones. Otros que han ido saliendo durante toda la competición. Más o menos lo que le ha pasado a la UDA desde que se inició la Liga 1|2|3 en el mes de agosto. Y el principal, según los propios técnicos, era la falta de experiencia de muchos de los componentes del plantel en la competición. Una ausencia de haber vivido momentos similares en otras situaciones que se suele 'pagar' con puntos perdidos. Los que condenan al sufrimiento. A llegar a los partidos fuera de casa y pensar de antemano que no se van a sacar, porque ninguno ha ganado con la camiseta del Almería lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos en el fútbol profesional.

Pese a que el cuerpo técnico reconocía la bisoñez de un buen número de jugadores, confiaban en que lo vivido el curso anterior los hubiera curtido. Agua. No les ha servido a la mayoría de nada. Ocultos en el terreno de juego cuando las cosas se ponen en contra o que, incluso, no se han ganado el puesto porque entendían que «hay otro mejor». Y eso que todos han sido titulares en algunos partidos ligueros. Oportunidades han tenido. Pero, como se suele decir, la culpa era siempre del 'empedrado'.

Así que, de cara a este mercado de invierno, el cuerpo técnico, llamado también comisión deportiva, sabía que debía dotar al plantel de experiencia. La que no se fichó en verano. Siendo la clara demostración de que Soriano había confiado en que el peso del equipo lo llevasen una serie de jugadores que no han terminado de sacar todo su rendimiento. Algo que hizo tener que dar un paso al frente a otros que, en principio, debían ser complementos de los titulares asumiendo perfectamente su rol. El más claro ejemplo es Fran Vélez. El catalán sabía desde la pretemporada que su lugar no sería de inicio en la mayoría de los partidos. Que su rol sería otro distinto. Pero ha sido uno de los más utilizados. Diamanka o Azeez, por poner dos ejemplos, no han terminado de ser lo determinantes que el maño esperaba en un principio. Pero se sigue confiando en ellos. Lo que ha provocado el fichaje de Borja Fernández y que el perjudicado sea José Ángel Jurado.

Mejorando versiones

Al dotar al equipo de esa experiencia en el centro del campo que nadie tenía, se espera poder ver la mejor versión de Pozo. El malagueño ha sido como el 'Guadiana' en esta primera parte de la competición. Más bien, desde que llegó a la disciplina de la UDA. Puede encajar perfectamente en el perfil de que se esperaba mucho del más joven de la plantilla (el que más calidad tiene) pero no siempre ha estado al servicio del equipo. Minutos y oportunidades ha tenido como el que más. Contra el Real Oviedo (con el marcador de cara) se le vio muy cómodo en el campo. Todo lo contrario que en la anterior cita en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En el encuentro contra el Getafe se pudo comprobar todo lo expuesto. Un 'roce' del Cata Díaz fue suficiente para que el '10' de la UDA desapareciese del partido. Tuvo que ser cambiado en la segunda parte.

Sin olvidar los extremos. Se empezó la temporada con Jonathan por la derecha. Desde la tercera jornada se 'bajó'. Su puesto lo ocupó Antonio Puertas. Pero el almeriense no ha tenido 'competencia'. La que hace subir el nivel en los entrenamientos y se refleja en el terreno de juego. Porque Iago Díaz hacía mucho tiempo que tampoco estaba. El primero está lesionado y no volverá hasta la temporada que viene. El segundo se fue a la Cultural Leonesa reconociendo su mala temporada. La llegada de Javi Álamo ha subido el nivel. Lo mismo que se espera en la izquierda con Yoda. Ahora ya Fidel tendrá competencia, sabiendo que si tiene una 'montaña rusa' en su rendimiento puede perder el puesto y no recuperarlo.

Lo mismo que le ocurre a Ximo Navarro. La campaña del granadino está siendo bastante irregular. Pero al no dar Isidoro un paso adelante en los entrenamientos, la titularidad del exMallorca casi que no se ha discutido. Contra el Oviedo jugó Garrido. Un central reconvertido para la ocasión a lateral derecho. Y, ahora, ha llegado Marco Motta. El italiano, aunque pueda estar fuera de forma, tiene experiencia y subirá el nivel en los entrenamientos. Al igual que ocurre con Sereno. Álex Quintanilla sabía que no tendría minutos. Los tuvo en Murcia y salió expulsado antes del minuto 60. El recién llegado portugués conoce la categoría. A sus 31 años llega tras la recomendación de Borja Fernández. El que se ha convertido, en dos partidos, en el líder del centro del campo. Algo que no era muy difícil.