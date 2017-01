La Tertulia del Minuto 92 no entiende la situación con Chuli y José Ángel

El restaurante Lamarca situado en la calle Gregorio Marañón es ya sede habitual de la Tertulia del Minuto 92 de los martes en Radio Marca Almería, un espacio radiofónico que arranca a las 14 horas en el 92.1 FM y que analiza, cada día, la actualidad de la UD Almería, en estas últimas horas marcadas por el triunfo ante el Oviedo y el cierre de un mercado de fichajes que ha estado plagado de altibajos para la entidad rojiblanca.

El programa fue conducido por Víctor J. Hernández, director de Radio Marca Almería, que estuvo acompañado por los tertulianos Javier Montoya, compañero de Almería Televisión; Juan José López, presidente de la Peña Sotanillo Ortiz Bernal, y Mario Gómez, abonado de la UD Almería. Entre todos, mostraron su visión de todo lo que acontece en el seno del club almeriense.

Uno de los temas que más tiempo acaparó fue el de la salida de Chuli. No tanto por la marcha del ariete a Getafe, sino por las palabras que Soriano tuvo hacia él en sala de prensa tras el encuentro frente al Oviedo. Allí, el técnico desveló que, tras todo el mes de enero diciendo que quería quedarse en el Almería, Chuli le anunció el lunes, justo tras el partido ante el Cádiz, que quería abandonar la entidad. El hecho de que José Ángel fuera apartado del equipo junto al onubense también dio que hablar.

Relación de Chuli y Soriano

Víctor J. Hernández afirmó que «Soriano ya explicó en sala de prensa por qué no cuenta con Chuli. Se puede estar de acuerdo con ello o no, pero no sé qué es lo que le ha hecho José Ángel para que tome esta determinación». El director de Radio Marca Almería fue más allá, desvelando que «el sábado, a Soriano y Chuli les faltó muy poco para llegar a las manos. El lunes por la noche el jugador hizo una pequeña fiesta de despedida con algunos futbolistas de la UD Almería».

Javier Montoya reconoció que «me ha sorprendido un poco lo de José Ángel. Lo de Chuli ha sonado más durante todo el mercado invernal, pero lo del mediocentro es otra historia, porque ha sido titular en muchos partidos del equipo y, aunque no ha dado el rendimiento que se esperaba de él, es raro que se le deje apartado del equipo a dos días de terminar el mercado invernal. Es denunciable. Una actitud poco caballerosa del Almería con él». Mario Gómez fue más allá, calificando el trato al sevillano de «una vergüenza. Lo de José Ángel es algo que supera todo lo que hemos venido viendo estas últimas semanas. Su rendimiento no ha sido el esperado, pero está comprometido con el equipo y ha sido un profesional. Soriano no debería haberlo tratado así. El vestuario está dividido en grupos por culpa de intereses del entrenador, y del de José Ángel se han ido tres de cinco: Iván Sánchez, Chuli y el mediocentro. Los otros dos son Puertas y Pozo, a quienes no pueden echar porque la opinión pública no lo toleraría».

Pero también se habló de la victoria ante el Oviedo. Juan José López deseó que «ojalá veamos al Almería jugar más veces como la segunda parte de este domingo. En otras ocasiones hemos visto al equipo echarse atrás cuando se pone ganando, y el otro día logró meter tres goles. Además, me gustaron mucho los nuevos fichajes y los jugadores del filial». Víctor J. Hernández aclaró que «en la segunda mitad, el equipo se encuentra con un gol a favor cuando estaba muy tocado, y ahí se evapora el Oviedo, que descuidó la defensa. Esto lo aprovechó el Almería para hacer dos goles más que nos dieron una alegría. Tenemos que estar muy contentos porque ganó el Almería, un poco menos porque seguimos en descenso, y menos todavía porque fue un mal partido».