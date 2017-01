El que lo deja todo para el final...

La UDA se esperó hasta el último día, y hasta el último minuto, para cerrar su plantilla de cara a esta segunda parte del campeonato liguero. Y tanto quiso apurar que se encontró con no poder darle a Fernando Soriano, entrenador del equipo, el delantero centro que había solicitado. Pablo Caballero (Lugo) volvió a ser el objetivo. Agua. El conjunto gallego se negó a su traspaso al no encontrar el sustituto que quería, que no era otro que el sportinguista Carlos Castro. Así que la UDA se quedó sin el delantero centro. Como si fuese un estudiante, tanto quiso apurar el estudio para el examen al final que se quedó sin tiempo y suspendió. Sí que aprobó otras asignaturas que se había marcado en su hoja de ruta. Pero no la del que debía aportar los goles que ni Chuli Vázquez ni Juanjo Expósito han dado en esta primera mitad de la temporada.

Pese a que no pudieron firmar al '9', la entidad presidida por Alfonso García hizo más operaciones de entrada en una jornada que en los 30 días anteriores en los que pudo fichar. También sirvió para dar salida a dos de los componentes del plantel que han formado parte de la primera plantilla el último año y medio. En total, dos fichajes (cuando debían ser tres) y dos huecos para el cierre de un mercado que, como el del pasado curso, ha tenido a los rojiblancos como uno de los principales animadores. Tal y como se ha venido publicando en IDEAL, las derrotas en Reus y Cádiz (pese a la victoria ante el Real Oviedo) han sido las desencadenantes de que se haga una revolución más profunda y no, como era la intención en un principio, simplemente unos retoques al plantel que sigue en descenso.

Bloque distinto

Fernando Soriano tendrá ya esta mañana, en la vuelta a los entrenamientos, a la práctica totalidad de los jugadores que estarán bajo sus órdenes hasta el final del ejercicio. Un bloque muy distinto al que tuvo el lunes. Hoy ya no se cambiarán en el vestuario ni Chuli ni José Ángel. Sí lo harán, por primera vez, Karim Yoda y Henrique Sereno. Mientras que el último firmó el lunes, el primeros fichó en la jornada de ayer. Como también lo hizo un Marco Motta que llevaba entrenando con el conjunto almeriense desde el pasado 19 de enero. El italiano ha superado la prueba del cuerpo técnico y, sobre todo, del club y se ha ganado un contrato hasta el 30 de junio de 2019. Dos años y medio para un jugador polivalente para la defensa. Pese a que se destaca que es central, en el amistoso-entrenamiento ante el cuadro chino jugó la primera parte como lateral derecho y se cambió de banda para disputar la segunda mitad.

Experiencia es lo que ha querido Fernando Soriano en este mercado de invierno. Desde la pretemporada decía que su plantilla era joven. Muy joven para ser más exactos. Una de las medias de edad más bajas de toda la categoría. A su juicio, en algunos momentos el resultado de un partido se ha visto perjudicado por este detalle. Así que se deseaba encontrar jugadores que conociesen la categoría y que, además, hubiesen vivido situaciones comprometidas.

Tras Motta, a primera hora de la tarde se cerró de una vez por todas (después de algunos desencuentros que retrasaron la operación) la llegada de Karim Yoda. El francés llega cedido del Getafe. Tras la lesión de Jonathan Zongo y la marcha de Iago Díaz, la comisión deportiva había fichado Javi Álamo, pero necesitaba alguien más para las tres posiciones de mediapunta. Y lo encontró al sur de Madrid. Una vez recuperado de una grave lesión que lo tuvo apartado de los terrenos de juego gran parte de 2016, ahora no estaba teniendo minutos a las órdenes de Bordalás. Los caminos de ambos clubes se cruzaron al tener necesidades que al otro le sobraban. Chuli por Yoda y todos contentos.

Hasta que llegó la opción de fichar al delantero. Lo que venía reclamando Fernando Soriano desde el verano. Al no irse en agosto ni Chuli ni Quique, el presupuesto no daba para más. Así que se contrató a Juanjo Expósito. Estaba sin equipo. Había descendido con el Llagostera a Segunda B. Pero tenía experiencia. Eso sí, su ausencia de gol en la última temporada hacía pensar que se fichaba a un 'currante'. Lo que no se podía imaginar es que acabase la primera vuelta sin haber marcado. Lo mismo que Chuli.

De ahí que se quisiera encontrar en el mercado la figura de un '9'. De un delantero con el cuerpo de Juanjo y, por tanto, totalmente diferente al del onubense. El elegido no era otro que Pablo Caballero. Pero no pudo ser. Tanto se apuró que se quedaron sin premio. Ahora podrán fichar a alguno. Pero tendrá que ser que esté sin equipo. Como Kalu Uche.