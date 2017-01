La necesidad del Almería tiene su premio

La necesidad bien entendida suele ser un valor añadido y esta dio a la UD Almería tres puntos que tienen una gran importancia para los rojiblancos, que los conquistaron en un partido que tuvo su aquel porque el Real Oviedo se lo puso difícil, sobre todo en la primera parte. En ella no tuvo el Real Oviedo manejó el partido, pero careció de acierto cara al gol porque el Almería tampoco se lo permitió, con un grandísimo trabajo en tareas defensivas. De este modo, el cuadro carbayón sólo dispuso de un disparo, que sacó Borja bajo palos.

En la segunda parte, el Almería ganó el partido por su propuesta y esa obligación de conquistar los tres puntos. Entendió lo que había que hacer y Borja Fernández, el mejor de la UD Almería, inauguró el marcador nada más arrancar la segunda parte, para luego manejar el partido en base a la velocidad y la magia de jugadores como Pozo, con la colaboración de un gran Javi Álamo.

El malagueño colaboró en el primer gol y dio la profundidad en los que firmaron Quique González y Gaspar Panadero, con la frialdad de un veterano sub-19, que hicieron los goles de la tranquilidad en el equipo rojiblanco ante un Oviedo que no se dejó nada y que buscó, con los cambios en la segunda parte, recuperar el terreno perdido.

Manija carbayona

Los problemas de efectivos obligaron a Fernando Soriano a tirar incluso de jugadores del filial, lo que propició el debut de Garrido, que lo hizo como lateral diestro y con muchas novedades con respecto al once que jugó el partido de la pasada semana en el Ramón de Carranza.

Con esas, el encuentro comenzó mal para la UD Almería. No es que el Real Oviedo creara peligro, pero sí es verdad que sus acercamientos eran fruto de la mayor posesión y, sobre todo, predisposición para jugar en campo contrario, con buen trabajo de Diegui Johannesson que buscó la banda derecha de su ataque para hacer que los rojiblancos se metieran atrás.

El Real Oviedo era el que manejaba el partido ante un Almería sólo apareció en una acción a la contra de José Ángel Pozo, que sorteó defensores, pero se equivocó a la hora de dar el pase. Y casi desapareció, bien encerrado por el conjunto carbayón, que contemporizaba con la posesión, que llevaba el partido a su campo, a la espera de manejar el resultado y sobre todo la ansiedad rojiblanca por ganar el partido.

Aposento

Poco a poco, el Almería fue tomando aposento en el partido y los rojiblancos consiguieron equilibrar la posesión de balón pero además con más presencia de medio campo hacia arriba y con algún acercamiento peligroso. En el minuto 28, un pase de Ximo Navarro sobre Quique González pudo ser la primera ocasión clara de gol del partido, ya que el pucelano trataba de encarar dentro del área pequeña a Juan Carlos, pero cuando se disponía a disparar apareció Héctor Verdés, que metió la pierna para despejar el balón a saque de esquina.

Ficha técnica 3 UD Almería Casto; Garrido, Joaquín, Trujillo, Ximo Navarro; Borja Fernández, Fran Vélez (Diamanka, m. 71); Javi Álamo (Gaspar Panadero, m. 81), Pozo (Ramón Azeez, m. 88), Antonio Puertas, y Quique González.

0 Real Oviedo Juan Carlos; Diegui, David Fernández, Héctor Verdés, Varela, Christian Fernández (Nando, m. 64); Lucas Torró, David Roja; Saúl Berjón (Susaeta, m. 70), Linares (Jonathan Pereira, m. 76), y Toché. Goles 1-0, m. 47: Borja Fernández. 2-0, m. 79: Quique González. 3-0, m. 87: Gaspar Panadero. Árbitro Medié Jiménez, perteneciente al colegio catalán. Amonestó a Borja Fernández (m. 49), Trujillo (m. 62) y Casto (m. 79), de la UD Almería, y a Lucas Torró (m. 30) y Héctor Verdés (m. 46), del Real Oviedo. Incidencias Partido correspondiente a la jornada vigésimo tercera del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ante 7.123 espectadores.

En esa fase del partido, era ya el Almería el que tenía el balón y el dominio territorial del partido ante un Oviedo con número de efectivos atrás, obligando a los rojiblancos a tocar para buscar el hueco porque el conjunto carbayón no lo permitía con esa 'figura' de equipo armado y demasiado centrado en defenderse con la intención de evitar la sangría de sus últimas salidas.

De vez en cuando se estiraba y, ante la inseguridad rojiblanca, pudo haberse adelantado en el marcador cuando el partido estaba en el descuento de la primera parte. Fue consecuencia de una falta de Javi Álamo que sacó Varela con un centro al área que remató Héctor Verdés y el balón, cuando entraba, fue sacado por Borja Fernández, que evitó el gol justo antes del descanso.

Dar primero

El inicio de la segunda parte quedó mediatizado por el acierto de la UD Almería en casi la primera acción de llegada, que no de peligro. Fue consecuencia de una falta de Héctor Verdés sobre Antonio Puertas que sacó perfecta Pozo. El malagueño la puso al segundo palo, cuando la estrategia de los rojiblancos 'ordenó' irse al primer palo. La remató Javi Álamo, despejó Juan Carlos y el balón le cayó a Borja Fernández, cuando Garrido había fallado en el remate del rechace. El orensano la enganchó y la puso en las mallas carbayonas.

El gol puso en aviso al cuadro carbayón que se volcó para conquistar un resultado que fuese, por lo menos, el menos malo. En el 56 pudo llegar el gol, en una acción por banda derecha, en la que Toché la puso al corazón del área y Linares buscó el disparo a bocajarro para que Casto, bajo palos, salvara el empate, despejando el remate del jugador que el pasado año puso al Oviedo por delante en el marcador.

El cuadro ovetense buscó la meta de Casto, empujó para cambiar el resultado del partido, con acciones continuadas de Toché y Héctor Verdés, que no encontraron portería. La UD Almería trataba de manejarse, de achicar balones, para llevar el balón lejos de las inmediaciones del área. Lo consiguió, manteniendo el balón en el centro del campo, pero el Oviedo siempre insistiendo.

Mágico Pozo

Susaeta, en el 78, buscó el gol desde lejos, pero no lo consiguió. Quien sí lo logró fue el Almería tras una magistral acción de José Ángel Pozo, que rescató el balón en el centro y se la puso perfecta para Javi Álamo, que puso un centro espectacular para que Quique González, en el primer palo, la enchufara al fondo de las mallas de Juan Carlos, para dejar visto para sentencia el partido.

Aún hubo más porque el Almería no dejó de proponer, en base a la velocidad. Estirado el Oviedo, que había metido toda su artillería para cambiar el partido, se descuidó atrás y Pozo no se olvidó de proponer. En el 88, otra gran acción del malagueño acabó con balón para Quique y este, con pase entre líneas, habilitó a Gaspar Panadero. Al manchego no le temblaron las piernas, encaró a Juan Carlos y le superó con un disparo picadito que dejó más sentenciado aún el partido dejando a la UD Almería con tres puntos que dan tranquilidad.